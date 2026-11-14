Portugalci vzdali poctu Ronaldovi, pak ale doma schytali nevídaný debakl

Portugalští fotbalisté po pěti výhrách v řadě v Lize národů poprvé ztratili. Obhájci trofeje utrpěli v Braze od Dánů debakl 1:4, ale na jejich postupu do čtvrtfinále to nic nemění. O druhém postupujícím ze skupiny A4 se rozhodne v úterý v Kodani mezi Dánskem a Norskem, které dnes v Oslu zdolalo Wales 3:1. Dánům bude stačit i remíza.
Z "béčka" si po Švýcarsku v předstihu zajistili přímý postup Rakušané díky výhře nad Irskem v Linci 1:0 a také Švédové, když v Solně přehráli Bosnu a Hercegovinu 3:2. Skupinu B2 vedou fotbalisté Severního Irska o bod před Maďarskem a o vítězi rozhodne jejich úterní zápas v Budapešti. Týmy na druhých místech čeká baráž.
Portugalci se musejí už definitivně obejít bez Cristiana Ronalda, který ukončil reprezentační kariéru. K hymnám nastoupili na jeho počest všichni v dresech s číslem sedm a se jmenovkou nejslavnějšího portugalského fotbalisty na zádech. V sedmé minutě mu symbolicky vzdali poctu i fanoušci, ale Dánové k oslavám legendy nepřispěli.
Dvě minuty před přestávkou zahrál Dias v šestnáctce rukou, rozhodčí po poradě u videa nařídil penaltu a kapitán Höjbjerg ji proměnil. Po přestávce místo vyrovnání přidal Höjlund v rozpětí osmi minut další dvě branky a čtvrthodiny před koncem zmar domácích dovršil Andersen.
Až v nastavení zaznamenal čestný úspěch Bernardo Silva. Portugalci doma prohráli naposledy v září 2022 se Španělskem 0:1, shodou okolností také v Braze. Od té doby si připsali 13 výher a jednu remízu. Doma tříbrankovým rozdílem naposledy prohráli v roce 2003 rovněž se Španělskem.
Norové na začátku října podlehli v Cardiffu 1:2 a dnes dlouho marně dobývali waleskou tvrz. První střelu na branku vyslal až v 59. minutě po rohovém kopu Nusa a byl z toho gól. Po Haalandově nezištné přihrávce se pak trefil Schjelderup. Střídající Brooks zápas zdramatizoval, ale jen na chvíli. Haaland si totiž došel pro penaltu a sám ji proměnil.
S 23 brankami je nejlepším střelcem Ligy národů. Ve svém 60. mezistátním zápase to dotáhl na 66 gólů, stejně jako měl legendární německý kanonýr Gerd Müller. Jen Maďar Sándor Kocsis měl v 50. letech po šesti desítkách startů na kontě ještě o dva góly víc.
Wales klesl na poslední místo, ale tři body mu dávají téměř jistotu, že se vyhne přímému sestupu, který při reorganizaci soutěže čeká jen dva nejhorší týmy ze dna tabulek. Čeští fotbalisté, Turci a Srbové jsou totiž stále bez bodu a mají navíc horší skóre.
Rakušané vyhráli doma šestý zápas v řadě. V Linci o třech bodech v souboji s Irskem rozhodl dvanáct minut před koncem Kalajdzic, který je na tamním stadionu doma. Irové budou o barážovou šanci hrát v úterý v Dublinu s Kosovem, za nímž jsou o bod na třetím místě.
Fotbalisté Kosova hráli v Prištině s Izraelem 0:0 a byla to jejich třetí remíza v řadě. Domácí měli převahu a Rashica trefil břevno, ale v 67. minutě přišli o vyloučeného Hodžu. Ani Muriqi, nejlepší střelec týmu z Fenerbahce Istanbul, se neprosadil. Utkání tak skončilo stejně jako první vzájemný duel na začátku října na neutrálním hřišti v maďarském Debrecínu.
Švédsko slaví v Lize národů druhý postup v řadě a z "céčka" už se probojovalo až mezi elitu. Bosně se naopak okamžitý návrat do nejvyšších pater nevydařil a bude o něj muset bojovat v baráži. V Solně už po prvním poločase vedli domácí 3:0, když přesně hlavičkoval Svensson a Gyökeres proměnil dvě penalty. Hvězda Arsenalu je se šesti góly nejlepším střelcem v Lize B, jen Angličan Kane má v "áčku" ještě o branku víc. Po změně stran Gigovič a Kolašinac vrátili hosty do hry, ale vyrovnat se jim nepodařilo.
Poláci přišli o šanci hrát o postup prohrou v Bukurešti s posledním Rumunskem 1:2. V říjnu dnešního soupeře doma deklasovali 6:0 hlavně díky hattricku Lewandowského. Jejich nejlepší útočník po odchodu do Chicaga ani v 38 letech na penzi nepomýšlí, ale 93. gól v reprezentaci mu sebral těsný ofsajd. Rumunům zajistili první body Cicaldau a Man, ale na opuštění poslední příčky to nestačilo.
Severní Irsko porazilo v Belfastu Ukrajinu zásluhou Devlina, který se v reprezentaci trefil poprvé. Ostrovní tým má stále reálnou šanci, že se poprvé podívá do elitní skupiny. V Budapešti mu bude stačit bod. Ukrajina prohrála třetí zápas v řadě a už se bude snažit jen o záchranu.
Gruzie v pěti zápasech nedala ani jeden gól a body sbírala jen za dvě bezbrankové remízy. Bez své největší hvězdy Kvaraccheliji, jehož vyřadilo poraněné koleno, neuspěla ani doma proti Maďarsku. Obránce Dvali se sice zapsal mezi střelce, ale jen jako autor vlastní branky, když se v 73. minutě po rohovém kopu odrazil míč od jeho ramene do sítě. Varga třetí maďarskou výhru v řadě pojistil a italský trenér Marco Rossi, který má smlouvu až do roku 2030, dál může snít o postupu mezi elitu.
Fotbalová Liga národů - 5. kolo:
Skupina A4:
Oslo: Norsko - Wales 3:1 (0:0)
Branky: 59. Nusa, 68. Schjelderup, 88. Haaland z pen. - 79. Brooks.
Braga: Portugalsko - Dánsko 1:4 (0:1)
Branky: 90.+3 B. Silva - 50. a 57. Höjlund, 43. Höjbjerg z pen., 75. Andersen.
Tabulka:
1.
Portugalsko
5
4
0
1
10:8
12
2.
Dánsko
5
3
0
2
11:8
9
3.
Norsko
5
2
0
3
9:9
6
4.
Wales
5
1
0
4
3:8
3
Skupina B2:
Tbilisi: Gruzie - Maďarsko 0:2 (0:0)
Branky: 73. vlastní Dvali, 85. Varga.
Belfast: Severní Irsko - Ukrajina 1:0 (0:0)
Branka: 68. Devlin.
Tabulka:
1.
Severní Irsko
5
3
2
0
5:0
11
2.
Maďarsko
5
3
1
1
5:2
10
3.
Ukrajina
5
1
1
3
2:6
4
4.
Gruzie
5
0
2
3
0:4
2
Skupina B3:
Priština: Kosovo - Izrael 0:0
ČK: 67. Hodža (Kosovo).
Linec: Rakousko - Irsko 1:0 (0:0)
Branka: 78. Kalajdzic.
Tabulka:
1.
Rakousko
5
3
2
0
10:5
11
2.
Kosovo
5
1
3
1
3:4
6
3.
Irsko
5
1
2
2
6:5
5
4.
Izrael
5
0
3
2
2:7
3
Skupina B4:
Bukurešť: Rumunsko - Polsko 2:1 (0:0)
Branky: 68. Cicaldau, 72. Man - 82. Regula.
Solna: Švédsko - Bosna a Hercegovina 3:2 (3:0)
Branky: 11. z pen. a 45.+3 z pen. Gyökeres, 5. Svensson - 48. Gigovič, 62. Kolašinac.
Tabulka:
1.
Švédsko
5
4
1
0
10:5
13
2.
Bosna a Hercegovina
5
2
2
1
8:6
8
3.
Polsko
5
1
1
3
8:6
4
4.
Rumunsko
5
1
0
4
5:14
3
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