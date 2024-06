Byl jsem moc naštvaný, popisoval Hašek. Češi podle něj zalezli příliš hluboko

Trenér českých fotbalistů Ivan Hašek neskrýval, že ho porážka 1:2 od Portugalska po brance inkasované v nastavení na úvod mistrovství Evropy v Německu hodně štve.

Šedesátiletý kouč ocenil, že jeho svěřenci dostali spolufavorita turnaje do úzkých. Zároveň měl ale k výkonu především v prvním poločase značné výhrady. Na tiskové konferenci uvedl, že v dalším utkání skupiny F v sobotu proti Gruzii udělá některé změny v základní sestavě.

Český tým v 62. minutě nečekaně dostal do vedení Lukáš Provod, ale pak si dal vlastní branku Robin Hranáč a v druhé minutě nastavení otočil stav střídající Francisco Conceicao.

"Když to řeknu slušně, po tom druhém gólu jsem byl naštvaný. Moc. Když je to v 90. minutě s jedním z nejlepších týmů světa 1:1 a nedotáhnete to, je to hrozná škoda," řekl Hašek.

"Na druhou stranu jsem jen rád, že jsme dostali Portugalce do stavu, že s námi měli problémy. Ukazovali, že zdržujeme, najednou dali gól a začali polehávat," všiml si.

"Myslím, že si oddechli, že zvítězili. Myslím, že jsou šťastní za to, že nás mají za sebou. Hodně jsme jim to ztížili, ale bohužel bez bodu. Musím přiznat, že Portugalci byli lepší a vyhráli zaslouženě," uvedl šedesátiletý trenér, který převzal české mužstvo v lednu a v pátém letošním zápase s ním poprvé nezvítězil.

Uznal, že hlavně v první půli jeho svěřenci působili až moc pasivním dojmem.

"V obranné fázi jsme je celkem nepouštěli do nějakých vyložených šancí kromě jedné. Defenziva jakž takž fungovala, i když byla až moc hluboko. Bohužel kvalita soupeře nás tam dostala. Jak jsme bránili, tak všichni pracovali pro tým v defenzivě a už nám nezbývaly síly, když jsme získali míč. V první půli to nebyl vůbec dobrý výkon, ve druhé už to mělo celkem grády, ale bohužel jsme prohráli," litoval kouč.

V závěru prvního poločasu se chytil za koleno kapitán Tomáš Souček, který měl zdravotní problémy už před šampionátem, ale utkání dohrál. "Tomáš je srdcař. V tuto chvíli nemám zprávu od doktorů, že by nějaký hráč měl zdravotní problémy, což je pro nás důležité," prohlásil Hašek.

Na pozici ofenzivněji laděného středního záložníka nakonec nečekaně nasadil plzeňského Pavla Šulce, jenž si odbyl soutěžní premiéru za reprezentační "áčko". "Je to mladý a perspektivní hráč, obrovsky pracovitý. Viděli jste, kolik toho odběhal směrem dopředu i dozadu. Jeho aktivita je neskutečná, museli jsme ho pak střídat kvůli křečím. Určitě je to hráč budoucnosti," podotkl Hašek.

Jeho svěřenci se z Lipska přesunou zpět na základnu do Hamburku, kde je v sobotu bude čekat klíčové utkání o postup s Gruzií, která na úvod skupiny podlehla Turecku 1:3.

"Chvilku jsem viděl, byl to zápas nahoru dolů. Měli jsme na tom utkání samozřejmě své lidi a musíme se na zápas dobře připravit. Gruzie je kvalitní tým a má velké individuality. Musíme dát hlavu nahoru a také se i zlepšit," řekl Hašek.

Někteří střídající hráči si podle něj řekli o základní sestavu na sobotu. Nejprve v 60. minutě útočníky Patrika Schicka s Janem Kuchtou nahradili Ondřej Lingr s Mojmírem Chytilem, poté přišli na trávník Antonín Barák s Petrem Ševčíkem a na poslední sekundy Tomáš Chorý.

"Oba střídající hráči (Chytil a Lingr) jsou draví, jsou schopni roztrhat soupeře. Je pravda, že i Tonda Barák s Petrem Ševčíkem se dostali do hry, podrželi míč ve správný okamžik. Máme teď čtyři dny na to, abychom se připravili na další zápas. K nějakým změnám dojde," uvedl Hašek.