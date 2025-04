Poražený letí přes stůl. Němci předvedli nezvyklou přetahovanou

Tradiční kožené kalhoty, tupláky piva a k tomu zápolení v nezvyklé disciplíně. Bavorský Pang viděl o víkendu už 64. ročník německého šampionátu v přetahované prsty.

Na 180 soutěžících se sjelo do městečka necelou hodinu cesty jihovýchodně od Mnichova, aby se utkali v přetahované prsty, jakési obdobě populární hospodské "páky".

Dva soupeři zaklesnou nad stolkem prsty do kožené smyčky a pokouší se po signálu rozhodčího přetáhnout jeden druhého. Poražený většinou letí přes stůl.

Zmínky o netradiční činnosti pocházejí z 19. století. "O původu tohoto sportu koluje několik pověstí. V minulosti ho lidé používali k urovnávání sporů," vysvětluje ve videu agentury AP Georg Hailer, předseda klubu v přetahované prsty ze Schlierachgau.

"Lidi si prostě řekli: Přetáhnu tě přes stůl. Když se spor třeba týkal žen, bylo to lepší řešení než začít opravdovou rvačku," doplňuje Hailer.

I když to vypadá, že při přetahované musí docházet k častým zraněním, především distorzím prstů, Hailer to odmítá. "Není to vůbec nebezpečné, i když se to tak vždycky vykresluje," tvrdí.

"Jasně, někdy jsou nějaké tržné rány nebo malá zranění. Ale vypadá to hůř, než jaké je to ve skutečnosti, protože se objeví krev. Během týdne, deseti dnů se však všechno vyléčí a můžete zase trénovat. Je to lepší než fotbal, protože když si v něm natrhnete šlachu, zabere vám to několik týdnů," porovnává Hailer.

Stejně jako v jiných sportech hraje i v přetahované prsty klíčovou roli trénink i taktika. "Existují různé techniky. Třeba jak sedět za stolem, jak co nejrychleji přenést sílu na smyčku… A samozřejmě potřebujete pořádně vytrénovaný prst," říká Maximilian Woelfl, závodník z Laufachu.

V Německu funguje devět klubů, které se sportu, vyhrazeného tradičně pouze mužům, věnují. V Rakousku pak působí další čtyři.