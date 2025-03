Že prohrávám? Nevadí, prohlašuje Kvitová. Prozradila, s čím má po návratu problém

Vrací se na místo, odkud má krásné vzpomínky. Na slunné Floridě před dvěma lety Petra Kvitová vyhrála titul. Tentokrát tu pokračuje v tažení za úspěšným tenisovým comebackem. Získat první výhru od porodu bude mít po dvou neúspěšných pokusech hodně složité. V Miami jí totiž los určil do úvodního kola grandslamovou šampionku.

Poté, co se pětatřicetiletá tenistka vrátila na kurty z mateřské pauzy, uhrála sice dva sety, ale zapsala dvě porážky. Nyní zakončuje americkou šňůru comebacku v Miami a čeká ji zatím nejtěžší cesta.

Po bitvách s Jodie Burrageovou a Varvarou Gračovovou přichází hodně zvučné jméno: někdejší šampionka Australian Open a domácí hvězda Sofia Keninová. Té momentálně patří 46. místo v žebříčku.

Pokud by tenistka z Fulneku získala skalp této Američanky, čeká ji ve druhém kole další domácí superstar, Coco Gauffová.

"Vůbec toho nelituji, že jsme se rozhodli takhle ty turnaje objíždět. A i když jsem prohrála, nikdy bych nenatrénovala to, co mi dal ten zápas. Doufám, že po těch dvou zápasech bude tělo zase lepší," prohlásila v rozhovoru pro Canal+ Sport 2 Kvitová.

Jak v Austinu, tak v Indian Wells a nyní i v Miami byla česká tenistka v centru pozornosti. Na všechny podniky dostala divokou kartu a nemusela tak využívat chráněný žebříček. Účastní se losovacích ceremoniálů, dělá mnoho rozhovorů pro televize a užívá si atmosféry tenisového kolotoče, který na 17 měsíců opustila.

"Ty tři turnaje beru tréninkově, abych nabrala fyzičku a zase to dostala do rukou i nohou. Pak přijde antuka, což bude taky hrozný, ale pořád mě to baví. Popravdě, dlouho jsem takovou radost z tenisu neměla," uvedla.

Pokud má v něčem nyní opravdovou slabinu, je to servis. V předchozích zápasech kupila jednu dvojchybu za druhou, přitom to dříve byla její hlavní zbraň.

"Je to asi nejtěžší úder v tenise a je vidět, že tělo s ním mám největší problémy. Je to o praxi, pořád toho nemám odservírováno dost," tuší Kvitová.

Velké výzvy v Miami čekají ale i další české tenistky. Žádnou snadnou práci nemůže očekávat ani národní jednička Karolína Muchová.

Ta má sice v úvodním kole volný los, ale v tom druhém na ni čeká jedna z dvojice Anhelina Kalininová a Viktoria Azarenková. Ve třetím by pak mohla narazit například na rozjetou Belindu Bencicovou.

Linda Nosková vyhlíží české derby ve druhém kole, ale nejprve musí Marie Bouzková porazit domácí McCartney Kesslerovou. Linda Fruhvirtová zkusí využít úspěšně zvládnutou kvalifikaci proti Američance Claire Liuové, která se aktuálně nachází až ve třetí stovce světového žebříčku.

Papírovou favoritkou bude také Kateřina Siniaková, kterou prověří 93. hráčka světa Číňanka Jüan Jüe. Ta zahájí úterní program od 16 hodin, bitvy Kvitové a Fruhvirtové jsou na programu cca od 19 hodin.