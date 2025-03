Popularita v troskách. Šwiateková si hraje na oběť, přidává se ke kritice Plíšková

Ještě před půl rokem patřila mezi nejoblíbenější tenisové hvězdy, od podzimu ale popularita Polky Igy Šwiatekové dramaticky klesá. Po dopingové kauze, z níž vyvázla s minimálním trestem, naštvala neutrální publikum chováním na posledních turnajích. Sama vyjádřila nespokojenost s tím, jak ji ostatní soudí.

Její pověst výrazně utrpěla, a tak Iga Šwiateková na začátku prosince vyměnila svůj PR tým. Mediální obraz pětinásobné grandslamové šampionky se ovšem zhoršuje i nadále.

Nepomohlo ani dlouhé prohlášení, ve kterém si Polka stěžuje na poprask, který rozpoutal její výbuch vzteku v Indian Wells.

Polka v semifinále prohrála s pozdější šampionkou, sedmnáctiletou ruskou senzací Mirrou Andrejevovou, během nervózního zápasu si stěžovala na práci podavačů míčků a ve třetím setu dokonce naštvaně odpálila míček do země ve směru, kde jeden z "ballboyů" stál.

Ten se evidentně lekl prudkého nápřahu a Šwiatekovou publikum v Kalifornii okamžitě vybučelo. Tenistka se pak nevyhnula ostré kritice zejména od fanoušků na sociálních sítích, na kterou po pár dnech reagovala prohlášením.

"Je pravda, že jsem vyjádřila frustraci způsobem, na který nejsem hrdá. V žádném případě ale nemířila směrem k podavačovi. Hned jsem se mu omluvila, setkali jsme se pohledem a kývli jeden na druhého," vysvětlila.

"Viděla jsem hodně hráčů tohle udělat a upřímně, nečekala jsem takhle tvrdé odsouzení. Když jsem plně koncentrovaná a neukazuji emoce, říká se, že se chovám jako robot, jako stroj. Teď, když svoje emoce dám najevo, tak se najednou chovám jako nevyspělá osobnost a hysterka," dodala Šwiateková.

Polka uznala, že jí v poslední době ujíždějí nervy častěji, než bývalo obvyklé. Na posledních turnajích často "štěká" na svůj tým vedený koučem Wimem Fissettem a sportovní psycholožkou Dariou Abramowiczovou.

Podle hráčky je na vině složité období způsobené pozitivním dopingovým testem a pětitýdenním zákazem činnosti.

"Celá záležitost mě hluboce zasáhla. Prošla jsem si opravdu těžkým obdobím, kdy jsem ze zoufalství jen plakala a snažila se najít cestu ven. A to stále trvá. Pořád tu záležitost zpracovávám," uvedla světová dvojka.

Během únorových turnajů v Dauhá a Dubaji prý její frustrace kulminovala. Bylo to patrné například při bitvě s Lindou Noskovou, kdy působila velmi nabroušeně.

"Došlo mi tam, jak moc dva v říjnu zmeškané turnaje ovlivnily můj ranking a šanci poprat se o post světové jedničky," prohlásila.

Velká část tenisové veřejnosti přitom naopak kritizovala tenisové organizace za to, že si Polka mohla mírný trest odpykat v období, kdy se nehrál žádný grandslam, případně Turnaj mistryň.

"Spousta výmluv a dlouhé vysvětlování. Teď už si nejsem jistý, a to obvykle bývám na straně hráčů. Přeji Ize, aby našla svůj klid na kurtu. Už dokázala, že je velkou šampionkou," reagoval na síti X slavný Němec Boris Becker.

Podivný pocit měli z prohlášení Šwiatekové i američtí odborníci z magazínu Tennis.com.

"Pokud její dlouhý manifest něco naznačuje, tak jen to, že něco kolem Igy Šwiatekové, která v této sezoně nezvládá velké zápasy, rozhodně není v pořádku," podotkl David Kane.

Na téma momentálního rozpoložení polské superstar narazili i protagonisté nového podcastu Rakety, kterými jsou dvojčata Kristýna Plíšková a Karolína Plíšková, její manžel Michal Hrdlička a komentátor František Hašpl.

"Iga mi teď přijde hodně zvláštní. To, co udělala v Indian Wells, vypadalo příšerně. Od té doby, co měla doping, ze sebe dělá oběť, byť dostala pět týdnů, zatímco jiní dostávají dva roky za nic," prohlásil Hašpl.

"Ona má obecně takový projev, že ze sebe často dělá oběť. I předtím, jak si stěžovala, že má moc náročný program," souhlasila Kristýna Plíšková. "Je teď taková nervóznější, zejména v těch těžkých zápasech," dodala Karolína.

Šwiateková letos zatím nevyhrála ani jeden turnaj, o nápravu se bude od pátku snažit v Miami. Slavnou floridskou "tisícovku" ovládla před třemi lety.