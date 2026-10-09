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Sport

Poprvé mezi šampionkami. Nosková už má jistotu Turnaje mistryň

ČTK
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Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém Turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA. Finále sezony bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až tři zástupkyně.

China Open Tennis
Linda NoskováFoto: CTK – Achmad Ibrahim
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Jistotu startu v kalifornské poušti už měla ve čtyřhře světová jednička Kateřina Siniaková. Ve dvouhře jsou ve hře ještě čtyři místa a poslední z nich aktuálně drží poražená wimbledonská finalistka Karolína Muchová.

Jednadvacetiletá Nosková letos získala na WTA Tour dva tituly, před triumfem na londýnském grandslamu vyhrála v červnu také na trávě turnaj v Berlíně. Na "pátém grandslamu" v Indian Wells postoupila vsetínská rodačka na jaře do semifinále a před měsícem si zahrála čtvrtfinále US Open.

Nosková svou kvalifikací na Turnaj mistryň prodloužila úspěšnou sérii českých tenistek. Ve dvouhře mělo Česko na finále WTA Tour zástupce ve 13 z posledních 15 ročníků.

Společně s Noskovou dnes získala definitivu účasti na Turnaji mistryň také ruská šampionka z Roland Garros Mirra Andrejevová. Už dříve si start zajistily nejlepší dvě hráčky světového žebříčku Jelena Rybakinová z Kazachstánu a Běloruska Aryna Sabalenková.

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