Poprvé mezi šampionkami. Nosková už má jistotu Turnaje mistryň

Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém Turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA. Finále sezony bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až tři zástupkyně.
Jistotu startu v kalifornské poušti už měla ve čtyřhře světová jednička Kateřina Siniaková. Ve dvouhře jsou ve hře ještě čtyři místa a poslední z nich aktuálně drží poražená wimbledonská finalistka Karolína Muchová.
Jednadvacetiletá Nosková letos získala na WTA Tour dva tituly, před triumfem na londýnském grandslamu vyhrála v červnu také na trávě turnaj v Berlíně. Na "pátém grandslamu" v Indian Wells postoupila vsetínská rodačka na jaře do semifinále a před měsícem si zahrála čtvrtfinále US Open.
Nosková svou kvalifikací na Turnaj mistryň prodloužila úspěšnou sérii českých tenistek. Ve dvouhře mělo Česko na finále WTA Tour zástupce ve 13 z posledních 15 ročníků.
Společně s Noskovou dnes získala definitivu účasti na Turnaji mistryň také ruská šampionka z Roland Garros Mirra Andrejevová. Už dříve si start zajistily nejlepší dvě hráčky světového žebříčku Jelena Rybakinová z Kazachstánu a Běloruska Aryna Sabalenková.
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