Polsko si na fotbalovém MS nezahraje. Nezvládlo bitvu ve Švédsku

Fotbalisté Švédska ve finále play off o postup na mistrovství světa porazili doma 3:2 Polsko. Na letní šampionát v USA, Kanadě a Mexiku postoupilo i Turecko po výhře 1:0 v Kosovu. Zápasy Česko - Dánsko a Bosna a Hercegovina - Itálie dospěly za stavu 1:1 do prodloužení.
Mistrovství světa bude po dnešním konci evropské baráže znát 46 ze 48 účastníků. O zbývajících dvou postupujících se rozhodne v noci na středu, ve finále interkontinentálního play off se utkají dvojice Irák - Bolívie a Jamajka - Kongo.
ŽIVĚ Válka s Íránem míří ke konci, tvrdí Trump
Americký prezident Donald Trump dnes bez dalších podrobností řekl, že americké vojenské operace proti Íránu se blíží konci. Informuje o tom agentura Reuters. Spojené státy a Izrael od konce února podnikají útoky na Írán, které zažehly regionální válku. „Vedeme si skvěle,“ řekl Trump v rozhovoru s televizí NBC News. „A blíží se konec (války)“, dodal.
Trump chtěl velkolepý taneční sál. Soud mu stavbu zastavil
Americký federální soudce v úterý nařídil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, kvůli níž loni Trump nechal zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. O předběžném opatření, které počítá s tím, že ve stavbě bude možné pokračovat jen se souhlasem Kongresu, informovala agentura AP.
ŽIVĚ Klíčová půjčka pro Ukrajinu? Nemám dobré zprávy, uvedla šéfka unijní diplomacie Kallasová
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v Kyjevě uvedla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.
Symbol ruské brutality. Buča počtvrté uctila stovky zmasakrovaných civilistů
Čtyři roky po masakrech civilistů v Buči si Ukrajina připomíná oběti jedné z nejtemnějších kapitol ruské invaze. Na pietní akci v úterý dorazili i evropští politici, kteří slíbili Kyjevu další podporu a zdůraznili nutnost potrestání válečných zločinů.
V Bratislavě protestovaly tisíce lidí proti krokům ministerstva kultury
Tisíce lidí přišly v úterý v Bratislavě na protestní průvod kvůli zásahům do kultury. Organizátoři z občanské platformy Otevřená kultura vyzvali k odvolání ministryně kultury Martiny Šimkovičové, vedení veřejnoprávního dotačního fondu i veřejnoprávní stanice STVR. Slovenská média s odvoláním na odborný odhad informovala, že do protestu se zapojilo asi 14 000 lidí.