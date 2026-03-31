Přeskočit na obsah
Benative
31. 3. Kvido
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Polsko si na fotbalovém MS nezahraje. Nezvládlo bitvu ve Švédsku

ČTK,Sport

Fotbalisté Švédska ve finále play off o postup na mistrovství světa porazili doma 3:2 Polsko. Na letní šampionát v USA, Kanadě a Mexiku postoupilo i Turecko po výhře 1:0 v Kosovu. Zápasy Česko - Dánsko a Bosna a Hercegovina - Itálie dospěly za stavu 1:1 do prodloužení.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Sweden v Poland
Švéd Gustaf Lagerbielke slaví gól proti Polsku v baráži o MS.Foto: REUTERS
Mistrovství světa bude po dnešním konci evropské baráže znát 46 ze 48 účastníků. O zbývajících dvou postupujících se rozhodne v noci na středu, ve finále interkontinentálního play off se utkají dvojice Irák - Bolívie a Jamajka - Kongo.

Nejnovější
„Vedeme si skvěle,“ řekl Trump v rozhovoru s televizí NBC News.

ŽIVĚ Válka s Íránem míří ke konci, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump dnes bez dalších podrobností řekl, že americké vojenské operace proti Íránu se blíží konci. Informuje o tom agentura Reuters. Spojené státy a Izrael od konce února podnikají útoky na Írán, které zažehly regionální válku. „Vedeme si skvěle,“ řekl Trump v rozhovoru s televizí NBC News. „A blíží se konec (války)“, dodal.

Trump v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce.

Trump chtěl velkolepý taneční sál. Soud mu stavbu zastavil

Americký federální soudce v úterý nařídil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, kvůli níž loni Trump nechal zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. O předběžném opatření, které počítá s tím, že ve stavbě bude možné pokračovat jen se souhlasem Kongresu, informovala agentura AP.

EU's foreign policy chief Kaja Kallas visits Germany

ŽIVĚ Klíčová půjčka pro Ukrajinu? Nemám dobré zprávy, uvedla šéfka unijní diplomacie Kallasová

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v Kyjevě uvedla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.

Demonstranti během protestního průvodu proti zásahům do kultury v ulicích Bratislavy, 31. března 2026.

V Bratislavě protestovaly tisíce lidí proti krokům ministerstva kultury

Tisíce lidí přišly v úterý v Bratislavě na protestní průvod kvůli zásahům do kultury. Organizátoři z občanské platformy Otevřená kultura vyzvali k odvolání ministryně kultury Martiny Šimkovičové, vedení veřejnoprávního dotačního fondu i veřejnoprávní stanice STVR. Slovenská média s odvoláním na odborný odhad informovala, že do protestu se zapojilo asi 14 000 lidí.

