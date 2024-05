"Bratřili jsme se proti Sovětům." Poláci uměli překvapit, Čechoslováky strašil Christ

Polští hokejisté dnes odpoledne vyjedou na led v Ostravě proti Lotyšsku a na elitní scéně světového šampionátu se předvedou po 22 letech. Na turnaji jsou v roli jasného outsidera, ale bývaly doby, kdy uměli porazit i mistry světa.

Povedlo se jim to v letech 1976 a 1986 proti Sovětskému svazu, respektive proti Československu. Na mistrovství světa v Katovicích a Moskvě.

Zkraje šampionátu v roce 1976 využili Poláci dokonale výhodu domácího prostředí. V prvním zápase na turnaji zaskočili úřadující mistry světa Sověty výhrou 6:4.

Vladislav Treťjak, Boris Michajlov nebo Valerij Charlamov se museli sklonit před nadšeně bojujícím týmem, kterému hattrickem pomohl Wieslaw Jobczyk a dvěma góly Mieczyslaw Jaskierski.

"Hodně nás hnala dopředu nabitá hala Spodek," zmiňoval obránce tehdejšího polského výběru Henryk Gruth.

Hned na další den ovšem Poláci podlehli Čechoslovákům drtivě 0:12. A paradoxně za několik dní i přes slavnou výhru nad Sověty sestoupili.

Podobný osud je potkal o deset let později na šampionátu v Moskvě, kam přicestovali jako nováčci. A na začátek turnaje vyzvali Československo, úřadujícího šampiona z Prahy 1985.

Opět z toho byl šokující výsledek. Českoslovenští střelci si vylámali zuby na perfektním brankáři Franciszku Kuklovi, překonal ho ve třetí třetině jen Petr Rosol. Jenže to už pouze snižoval na 1:2.

Oba polské góly vstřelil útočník Jerzy Christ, v závěru mohl ještě pečetit hattrick, ale prázdnou bránu netrefil. I tak byl doma hráč Polonie Bytom hrdinou.

"Jerzy Christ Superstar," hlásily polské novinové titulky s odkazem na známou rockovou operu.

"Přitom jsme v tom zápase na vítězství ani nepomýšleli. Vždy jsme proti Čechoslovákům prohrávali o osm nebo i deset branek," vzpomínal po letech Christ.

"Ale hrálo se proti nim jinak. Je známo, že v té době hrály roli i politické záležitosti. Sovětský svaz byl Sovětský svaz, proti jeho týmu jsme se s Čechoslováky bratřili," popisoval účastník dvou elitních MS a dvou olympiád Christ.

K polskému vítězství přispěla i horší nálada v československém týmu. Reprezentaci převzal po Luďku Bukačovi Ján Starší a v šatně přibylo slovenských hráčů.

"Říkalo se, že když je v nároďáku do pěti Slováků, hraje dobře. Tehdy ale vyhrály ligu Košice a Slováků tam bylo najednou sedm. Mužstvo bylo rozdělené na partičky, nesvědčilo nám to," prozradil Jiří Šejba.

Brankářskou dvojici Čechoslováků tehdy tvořili Jaromír Šindel a mladý Dominik Hašek. V útoku doplňovali Šejbu třeba Vladimír Růžička nebo Jiří Hrdina.

"Myslím, že nás podcenili a pak začali panikařit. Udělali spoustu chyb a začali se mezi sebou hádat. Zazněla slova, která by během zápasu zaznít neměla. Nám to hrálo do karet," zmínil polský forvard Krystian Sikorski.

Čechoslováci pak prohráli i se Západním Německem 3:4 a mistrovství pro ně skončilo propadákem. Poláky potkali ještě jednou ve skupině o udržení, tentokrát už zvítězili 8:1 a skončili pátí.

Christ a spol. po úvodní senzaci další vítězství nepřidali, doplatili na porážku s Němci a elitní skupinu stejně jako v roce 1976 opustili.

Od té doby si Polsko zahrálo MS na nejvyšší úrovni ještě v letech 1989, 1992 a 2002, ale ani jednou se nedokázalo zachránit. Před 22 lety ve Švédsku mělo přitom v kádru i dva hokejisty z NHL, Mariusze Czerkawského a Krzysztofa Oliwu.

Letos se pokusí o udržení s partou výhradně z polské ligy. První zápas hrají Poláci v Ostravě proti obhájcům bronzu Lotyšům dnes od 16:20.