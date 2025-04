Poločas bez branek, potom mat favorita. Plzeň je v semifinále poháru

Fotbalisté Plzně jsou posledními semifinalisty domácího poháru. Ve čtvrtfinále zvítězili 3:1 na hřišti Bohemians 1905, s nimiž se opět v Ďolíčku utkají už v neděli v předposledním 29. kole základní části první ligy.

Všechny branky padly po změně stran, Viktorii poslal do vedení Matěj Vydra, za domácí srovnal střídající Aleš Čermák. Vítězný gól vstřelil z penalty Pavel Šulc, pojistku přidal v samém závěru další příchozí hráč z lavičky Matěj Valenta.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka, který dříve pražský tým vedl, porazili Bohemians ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě a pokaždé jim při tom vstřelili alespoň dva góly. Západočeši doplnili mezi nejlepší čtyřkou Spartu, Ostravu a Olomouc, která v úterý nečekaně vyhrála na Slavii. Semifinále se bude losovat v pátek ve 12:30. Vítěz domácího poháru se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy.

"Dali jsme gól, nabyli jsme dojmu, že zápas máme pod kontrolou. Bohužel přišel smolný moment, dostali jsme vyrovnávací gól, ale trpělivostí jsme si vybojovali penaltu," řekl na tiskové konferenci asistent plzeňského kouče Jan Trousil.

"Z výsledku jsme zklamaní, ale ne až tak z předvedené hry. Čekali jsme, že půjdeme do vedení, to se nám nepovedlo. Pak se stalo to, co se nám poslední dobou stává často - soupeř jde do vedení a utkání pošle do úplně jiného způsobu hry a my pak dotahujeme, což není náš šálek kávy," prohlásil asistent trenéra Bohemians Stanislav Hejkal.

Ve třetí minutě gólman Bohemians Frühwald vyrazil centrovaný míč před sebe a Vondra ve snaze ho odvrátit trefil Panoše, od nějž se odrazil do břevna. Domácí poprvé výrazněji zahrozili až v 37. minutě, kdy Křapkův centr propadl k Pleštilovi, jehož hlavička ale skončila vedle.

Viktoria skórovala v 54. minutě. Křapka odvrátil hlavou míč pouze na hranici vápna k pohotově zakončujícímu Vydrovi. "Klokani" odpověděli za deset minut: Čermák dvě minuty po příchodu na hřiště přihrál před branku a gólman Baier si srazil míč do sítě.

"Taková situace se může stát. Samozřejmě si cením toho, jak mu kluci pomohli a výsledek zase překlopili na naši stranu. Chyba se bude kousat daleko líp. Je to věc trenérů gólmanů, jak si to rozeberou. Je to mladý kluk a tohle k tomu patří. Mladí kluci si tím musí projít. Věříme, že je to posílí, protože jestliže ti kluci jsou v Plzni a nastupují, tak tu kvalitu mají. Taková věc se stane i zkušeným hráčům a nikdo ho určitě nebude zatracovat," uvedl Trousil.

Radost domácích netrvala příliš dlouho, jelikož v 72. minutě Shejbal ve skluzu ve snaze poslat balon do bezpečí trefil Šulce a rozhodčí Všetečka nařídil pokutový kop. K němu se postavil sám faulovaný hráč a penaltu bez problémů proměnil.

Loňský finalista poháru už drama nepřipustil a v šesté minutě nastavení Valenta potvrdil výhru gólem do prázdné branky. Frühwald se do ní nestačil vrátit poté, co si při závěrečném tlaku vršovického týmu naběhl do vápna na rohový kop.

Čtvrtfinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

Bohemians Praha 1905 - Viktoria Plzeň 1:3 (0:0)

Branky: 64. Čermák - 54. Vydra, 75. Šulc z pen., 90.+6 Valenta. Rozhodčí: Všetečka - Kříž, Váňa - Volek (video). ŽK: Křapka, Shejbal - Doski. Diváci: 5622.

Bohemians: Frühwald - Křapka, Vondra, Shejbal (79. Zeman), Vala (62. Kovařík) - Hůlka, Okeke (90.+2 Petrák) - A. Kadlec (79. Matoušek), Drchal, Pleštil (62. Čermák) - Hilál. Trenér: Veselý.

Plzeň: Baier - Paluska, Dweh, Jemelka (46. Havel) - Memič, Červ (90.+4 Sojka), Panoš (80. Valenta), Doski (68. Cadu) - Šulc - Vydra, Vašulín (68. Kalvach). Trenér: Koubek.