Podivuhodný případ české „anomálie“. Ustála světovou křivdu, její výstřel k elitě bere dech

Jedna z největších nadějí českého tenisu Nikola Bartůňková nemohla sedm měsíců hrát kvůli pozitivnímu dopingovému testu. V pouhých osmnácti letech zažila brutální nápor na psychiku, přišla o žebříčkové postavení, o léta tvrdé dřiny. Její reakce v minulé sezoně ale brala dech.
Nález zakázaného trimetazidinu z února 2024 znamenal pro mladou hráčku klepající na brány světové špičky osobní tragédii.
Dlouhé měsíce se její rodina na vlastní nemalé náklady snažila vypátrat, odkud se látka do jejího těla dostala. Nakonec se to povedlo a antidopingové organizace uznaly, že trimetazidin užila neúmyslně. Byl jím kontaminován doplněk stravy obsahující extrakt z ostropestřce mariánského.
Případ Bartůňkové velmi emotivně prožíval také Vladislav Šavrda, šéf jejího klubu I. ČLTK Praha. Stal se i horlivým kritikem uplatňovaného dvojího metru, za podobný prohřešek totiž po české hráčce pykala i tehdejší světová jednička Iga Šwiateková. Obdržela pouze měsíční distanc, navíc tak, aby nepřišla o žádný významný turnaj.
"To bylo úplně neuvěřitelné. Případ Nikoly zveřejnili hned druhý den a s okamžitou platností si nemohla jít pinknout ani na Štvanici o zeď. Pro mě to byl neuověřitelný skandál,“ říká někdejší daviscupový kapitán.
O Bartůňkovou se bál. Měl strach z toho, jak celá dopingová anabáze nabourá její slibně rozjetou kariéru. Vždyť v průběhu první části roku spadla až do šesté stovky pořadí.
„Měl jsem velké obavy. Klesla tak hluboko, že mohla zapomenout na jakékoli volné karty. Musela znovu od nuly, na nejmenších turnajích. Přesto si hned vedla výborně,“ pochvaluje si Šavrda.
Bartůňková hrála, jako by žádnou pauzu neměla. Prakticky okamžitě se začala posouvat směrem nahoru. Během jediné sezony vystoupala téměř o 400 míst a nyní je na 129. pozici. Na Australian Open si tak zahraje svou první kariérní grandslamovou kvalifikaci.
„Kdyby mi tohle někdo řekl před rokem, prohlásil bych ho za absolutního snílka,“ přiznává nyní štvanický manažer.
„Je to obrovská úleva. Jednak pro nás, kteří jsme to s ní prožívali, a ještě větší pro rodinu. Oba rodiče se jí věnují na sto procent, všude ji doprovázejí. Stále je to obrovské nervy i peníze, kvůli zkoumání příčiny a dokazování, že byla potrestaná neprávem. To už jim nikdo nikdy nevrátí,“ dodává.
Podle Šavrdy nyní Bartůňková dokazuje, že je jasnou adeptkou na postup do první stovky. Co bude potom, už nedokáže odhadnout. Kdysi mladou talentovanou hráčku označil za „anomálii“ kvůli jejímu netradičnímu hernímu stylu. To platí stále.
„Kreativita tam je nadstandardní. Často chodí k síti, určitě častěji než bývá u tenistek zvykem. Často zkracuje hru, dokonce i mění rotace, což je velmi pozitivní,“ říká zkušený expert.
Šavrda se domnívá, že atraktivitou svého tenisu může Bartůňková navázat na svou zkušenější krajanku Karolínu Muchovou.
„Všichni víme, jak Káju celý svět oceňuje za její ohromně kreativní a zajímavou hru. S Nikolou to může být podobné. Na druhou stranu si musíme přiznat, že hráčky typu Sabalenkové nebo Anisimovové na kreativitu v podstatě kašlou, hrají až mužský tenis. Je obtížné tyhle hráčky porazit. Proto je třeba tu hezkou, líbivou hru kombinovat i s razancí,“ vysvětluje.
Předjímat, kam až to Bartůňková může dotáhnout, se Šavrdovi zatím nechce.
„To je strašně těžké. Samozřejmě našlápnuto má dobře, už jen proto, že se teď bude potkávat s lepšími hráčkami a dále růst. To je důležitý krok, zase ji to posune. Už je ve špičkovém tenisu, i psychika tím poroste,“ uzavírá manažer štvanického klubu.
Kanaďané v Miláně vsadí i na novou hvězdu NHL. V nominaci nechybí 19letý forvard
V nominaci kanadských hokejistů na olympijské hry je i devatenáctiletý útočník San Jose Macklin Celebrini, kterému momentálně patří třetí místo v kanadském bodování NHL
ŽIVĚ„Věřím v naše vítězství,“ prohlásil Putin v jednom z nejkratších novoročních projevů
Ruský prezident Vladimir Putin v novoročním projevu uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině. Informovala o tom dnes ruská státní agentura TASS, podle níž projev šéfa Kremlu trval tři minuty a 20 sekund, což z něj činí jednu z nejkratších Putinových novoročních zdravic. Projev vzhledem k časovým pásmům Ruska odvysílaly nejprve televize na Dálném východě.
Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo nehody i zpoždění autobusů
Sněžení ve středu odpoledne a večer na mnoha místech zkomplikovalo dopravu. Na kluzkých a zasněžených cestách se stala řada nehod. V Jihlavě se zranili tři chodci, do kterých vjelo osobní auto, které dostalo smyk. Ve Středočeském kraji měly problémy autobusy. Spoje nabíraly zpoždění. Silničáři uzavřeli pro nákladní auta hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska.
Co když s petardou uletí i kus prstu. Nenechte ho zmrznout, nabádá chirurg
Skládám lidi jako puzzle, říká špičkový chirurg Jiří Bayer. V rozhovoru pro Aktuálně.cz například popisuje, jak je těžké přišít petardami utržené ruce. Nebo jestli lze znovu "spravit" poraněný penis.