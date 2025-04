Podělaný tenis, zuřil Djokovič. Po dalším fiasku mluvil o posledním zápase v Madridu

Od první chvíle ve španělské metropoli zrovna nezářil nadšením a potvrdilo se to i v jeho úvodním zápase na kurtu. Novak Djokovič letos na antuce nevyhrál jediné utkání. V Madridu přiznal, že tam možná hrál naposledy.

V Monte Carlu to ještě veřejnost přešla. Djokovič první turnaj po tvrdých amerických kurtech v minulosti už párkrát nezvládl. Z Monaka ho kdysi překvapivě vypráskal i český tenista Jiří Veselý.

V sobotu ale hrající legenda překvapivě prohrála i úvodní duel na podniku v Madridu a to už začíná být problém. Srb má jasnou motivaci, získat 25. grandslam historie, ale před dalším podnikem velké čtyřky v Paříži nemá na oranžové drti žádný vyhraný zápas.

"Je to pro mě tak trochu nová realita, jedu na turnaj a snažím se uhrát zápas nebo dva. Je to úplně jiný pocit, který jsem dvacet let profesionální kariéry na okruhu neznal," nechal se slyšet poté, co v Madridu skončil na raketě Itala Mattea Arnaldiho.

Druhým dechem dodal, že do Madridu nepřijel vyhrát turnaj, ale především se připravit na blížící se French Open.

"Právě v Paříži chci hrát svůj nejlepší tenis, nevím, jestli to tam zvládnu, ale udělám pro to maximum," slíbil.

Ale už v tréninku před sobotním duelem mu to na dvorci skřípalo. Na sociální sítě uniklo video, kde Djokovič do ručníku za přítomnosti své trenérské legendy Andyho Murrayho ostře nadává ve své mateřštině.

"Podělaný sport, podělaný tenis, do háje se vším," to je nejslušnější překlad jeho slov.

Andy Murray rubbing off on Novak Djokovic during his practice session in Madrid:



"F*** this sport, f*** tennis, f*** everything" 😭😭😭😭



pic.twitter.com/BN9pJJ9Qz4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 24, 2025

V sobotu odpoledne padla na tiskové konferenci i zásadní otázka. Byla jeho porážka s Arnaldim i jeho posledním madridským zápasem v kariéře?

"Je to možné. Vůbec nevím, jestli se sem ještě někdy vrátím. Tedy určitě sem ještě někdy přijedu, ale je možné, že už ne jako hráč," uvedl sedmatřicetiletý tenista.

I když z něj před novináři sršela frustrace a zklamání, přesvědčoval všechny, že stále má dost motivace k tomu, aby v kariéře pokračoval.

"Pořád mě baví to soutěžení. Pořád jsem stejně nervózní, když přijdu na kurt. Nezbývá mi než dát do zbývajících týdnů před Paříží úplně všechno, protože vím, že to tam ve mně někde je," dodal.

Generálkou před druhým grandslamem sezony bude pro Djokoviče turnaj v Římě přespříští týden.