Politická šikana: Babiš kašle na justici, voliči zase na Čapák. Červený je loutka

Českou politiku znovu rozhýbaly spory o vydání Andreje Babiše, nástup nového ministra životního prostředí Igora Červeného i kontroverzní kampaň Tomia Okamury. Je ve hře víc než jen jednotlivé kauzy? Střetává se důvěra v justici s politickým kalkulem a loajalita s principy? Nejen o tom je nejnovější díl podcastu Politická šikana.
Výroky šéfky mandátového a imunitního výboru Heleny Válkové, která zpochybnila důvěru v soudy, znovu otevřely debatu o tom, kde končí politická loajalita a začíná eroze právního státu.
„Žijeme v zemi, kde předsedkyně mandátového a imunitního výboru paní Helena Válková řekne, že nevěří soudům, a proto není možné, aby soud rozhodoval o Andreji Babišovi. To je pro mě šok,“ říká Radek Bartoníček.
Debata o vydání ale není černobílá. Michaela Nováčková upozorňuje, že kauza Čapí hnízdo je politicky i společensky vyčerpaná. „Lidi už jsou z toho tématu unavení, a jak se to táhne, tak to neháže dobré světlo na českou justici,“ říká a poukazuje na to, že Andrej Babiš byl i přes kauzu Čapí hnízdo zvolen.
Vratislav Dostál k tomu dodává širší politický kontext: pokud opozice staví svou identitu primárně na vydávání či nevydávání konkrétních politiků, „je to málo, protože voliče už to nezajímá“.
Loutkový ministr Červený?
Do středu pozornosti se mezitím dostává i nový ministr životního prostředí Igor Červený. Jeho nástup vyvolává otázky, nakolik bude samostatnou politickou figurou.
Podle Bartoníčka Červený dosud výrazně nevystupoval: „Prakticky ještě nikdy téměř nevystoupil k ničemu zásadnímu,“ říká. Upozorňuje přitom na symbolický moment, kdy při jeho příchodu na ministerstvo stál po jeho boku vládní zmocněnec Filip Turek.
Obchodník se strachem: Okamura
Silné emoce vyvolává i případ Tomia Okamury a jeho kontroverzního plakátu. Bartoníček, který se ho ve sněmovně přímo zeptal, zda mu nepřijde rasistický, odmítá jednoduché nálepky.
„Nemyslím si, že je rasista. Myslím si, že je to člověk, který dokonale ví, jak si získat těch několik procent voličů,“ říká reportér. Připomíná však, že ostrou kritiku vůči Okamurově kampani vyslovili i představitelé církví.
Dostál volí ostřejší slovník a označuje Okamuru za „politického podnikatele“, který pracuje s emocemi a systémem státních příspěvků. Spor o vydání tak znovu otevírá širší otázku: kde je hranice mezi svobodou politické kampaně a odpovědností za veřejný prostor?
