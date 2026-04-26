Pochroumaný Vladař nastoupil, ale chyboval. I proto Philadelphia poprvé padla

Daniel Vladař neodvrátil v 1. kole play off NHL sedmnácti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 2:4 s Pittsburghem. Flyers jsou ale stále ve výhodné pozici, vedou 3:1 na zápasy.
Prvním postupujícím týmem je Carolina, která vyhrála v Ottawě 4:2 a sérii ovládla 4:0. Dallas s Radkem Faksou v sestavě podlehl v Minnesotě 2:3 v prodloužení. Domácí výhrou vyrovnali sérii na 2:2.
Start Vladaře, který v prvních třech zápasech chytal s úspěšností 94,6 procenta, byl nejistý. Český gólman sice poslední zápas dochytal, ale v jeho závěru měl po kolizi s Bryanem Rustem problémy s rukou. Dostal proto dva dny volna, aby se stihl dát dohromady.
Skóre otevřel kapitán Pittsburghu Sidney Crosby, který v 15. minutě využil pohotovou střelou z mezikruží přesilovou hru. V úvodu druhé třetiny zvýšil Rickard Rakell, který u zadního mantinelu napadal rozehrávku Vladaře, získal puk a rychle jej zasunul do prázdné branky.
Philadelphia v závěru prostřední třetiny snížila po rychlé kombinaci, kterou zakončili na hranici brankoviště Denver Barkey. Tvrdou ranou z mezikruží ale kontroval ve 45. minutě obránce Pittsburghu Kris Letang. Rychle ještě odpověděl Travis Konecny. Flyers, kteří soupeře přestříleli 30:21, ale vyrovnat nestihli. První výhru Penguins v sérii pojistil Connor Dewar při hře domácích bez gólmana.
Na první branku se v Ottawě čekalo až do 36. minuty, ve které se prosadil útočník Caroliny Taylor Hall. Ještě ve druhé třetině kontroval z přesilové hry Drake Batherson. Hosty nasměroval k výhře v 50. minutě Logan Stankoven, který skóroval v každém ze čtyř utkání série. Postup zpečetil dvěma góly při risku domácích bez gólmana Sebastian Aho. Poprvé za stavu 2:1 a podruhé po trefě Dylana Cozense na 2:3.
Dallas vedl 1:0 a 2:1 trefami z přesilových her, které využili Jason Robertson a Miro Heiskanen. Na straně Minnesoty se prosadili Brock Faber a Marcus Foligno, který vyrovnal v 55. minutě na 2:2. Zápas rozhodl v čase 79:31 tečí domácí útočník Matt Boldy.
1. kolo play off NHL:
Východní konference - 4. zápasy:
Ottawa - Carolina 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Branky: 38. Batherson, 59. Cozens - 58. a 59. Aho, 36. Hall, 50. Stankoven. Střely na branku: 27:30. Diváci: 18.793. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Aho (oba Carolina), 3. Batherson (Ottawa). Konečný stav série: 0:4.
Philadelphia - Pittsburgh 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Branky: 36. Barkey, 48. Konecny - 15. Crosby, 22. Rakell, 45. Letang, 60. Dewar. Střely na branku: 30:21. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 58:15 minuty, inkasoval tři branky z 20 střel a úspěšnost zásahů měl 85 procenta. Diváci: 20.053. Hvězdy zápasu: 1. Letang (Pittsburgh), 2. Konecny (Philadelphia), 3. Crosby (Pittsburgh). Stav série: 3:1.
Západní konference - 4. zápas:
Minnesota - Dallas 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky: 14. Faber, 55. M. Foligno, 80. Boldy - 6. J. Robertson, 40. Heiskanen. Střely na branku: 43:45. Diváci: 19.274. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Wallstedt, 3. Faber (všichni Minnesota). Stav série: 2:2.
