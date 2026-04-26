Sport

Pochroumaný Vladař nastoupil, ale chyboval. I proto Philadelphia poprvé padla

ČTK

Daniel Vladař neodvrátil v 1. kole play off NHL sedmnácti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 2:4 s Pittsburghem. Flyers jsou ale stále ve výhodné pozici, vedou 3:1 na zápasy.

Útočník Pittsburghu slaví gól s kapitánem Sidneym Crosbym poté, co využil zaváhání Dana Vladaře.Foto: CTK
Prvním postupujícím týmem je Carolina, která vyhrála v Ottawě 4:2 a sérii ovládla 4:0. Dallas s Radkem Faksou v sestavě podlehl v Minnesotě 2:3 v prodloužení. Domácí výhrou vyrovnali sérii na 2:2.

Start Vladaře, který v prvních třech zápasech chytal s úspěšností 94,6 procenta, byl nejistý. Český gólman sice poslední zápas dochytal, ale v jeho závěru měl po kolizi s Bryanem Rustem problémy s rukou. Dostal proto dva dny volna, aby se stihl dát dohromady.

Skóre otevřel kapitán Pittsburghu Sidney Crosby, který v 15. minutě využil pohotovou střelou z mezikruží přesilovou hru. V úvodu druhé třetiny zvýšil Rickard Rakell, který u zadního mantinelu napadal rozehrávku Vladaře, získal puk a rychle jej zasunul do prázdné branky.

Philadelphia v závěru prostřední třetiny snížila po rychlé kombinaci, kterou zakončili na hranici brankoviště Denver Barkey. Tvrdou ranou z mezikruží ale kontroval ve 45. minutě obránce Pittsburghu Kris Letang. Rychle ještě odpověděl Travis Konecny. Flyers, kteří soupeře přestříleli 30:21, ale vyrovnat nestihli. První výhru Penguins v sérii pojistil Connor Dewar při hře domácích bez gólmana.

Na první branku se v Ottawě čekalo až do 36. minuty, ve které se prosadil útočník Caroliny Taylor Hall. Ještě ve druhé třetině kontroval z přesilové hry Drake Batherson. Hosty nasměroval k výhře v 50. minutě Logan Stankoven, který skóroval v každém ze čtyř utkání série. Postup zpečetil dvěma góly při risku domácích bez gólmana Sebastian Aho. Poprvé za stavu 2:1 a podruhé po trefě Dylana Cozense na 2:3.

Dallas vedl 1:0 a 2:1 trefami z přesilových her, které využili Jason Robertson a Miro Heiskanen. Na straně Minnesoty se prosadili Brock Faber a Marcus Foligno, který vyrovnal v 55. minutě na 2:2. Zápas rozhodl v čase 79:31 tečí domácí útočník Matt Boldy.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 4. zápasy:

Ottawa - Carolina 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Branky: 38. Batherson, 59. Cozens - 58. a 59. Aho, 36. Hall, 50. Stankoven. Střely na branku: 27:30. Diváci: 18.793. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Aho (oba Carolina), 3. Batherson (Ottawa). Konečný stav série: 0:4.

Philadelphia - Pittsburgh 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky: 36. Barkey, 48. Konecny - 15. Crosby, 22. Rakell, 45. Letang, 60. Dewar. Střely na branku: 30:21. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 58:15 minuty, inkasoval tři branky z 20 střel a úspěšnost zásahů měl 85 procenta. Diváci: 20.053. Hvězdy zápasu: 1. Letang (Pittsburgh), 2. Konecny (Philadelphia), 3. Crosby (Pittsburgh). Stav série: 3:1.

Západní konference - 4. zápas:

Minnesota - Dallas 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 14. Faber, 55. M. Foligno, 80. Boldy - 6. J. Robertson, 40. Heiskanen. Střely na branku: 43:45. Diváci: 19.274. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Wallstedt, 3. Faber (všichni Minnesota). Stav série: 2:2.

U.S. President Donald Trump is escorted out of the White House Correspondents' Association (WHCA) dinner in Washington
U.S. President Donald Trump is escorted out of the White House Correspondents' Association (WHCA) dinner in Washington
U.S. President Donald Trump is escorted out of the White House Correspondents' Association (WHCA) dinner in Washington

