Po derby nám svitla naděje na titul a my ji okamžitě zazdili, štve sparťana Sadílka

Záložník Lukáš Sadílek si ligovou porážku fotbalistů Sparty v Liberci vysvětluje nezvládnutou euforií po vítězném derby se Slavií. Nedělní duel s Plzní je pro Letenské nový začátek, uvedl osmadvacetiletý hráč v rozhovoru s ČTK. Místo obhajoby mistrovského titulu se teď upíná k souboji o druhé místo s Viktorií a ostravským Baníkem.

Reprezentační přestávku si zpestřili středeční slavností v Rezidenci primátora na Mariánském náměstí. Sparťané tam od primátora Bohuslava Svobody (ODS) převzali Klíč od Prahy za vítězství 2:0 nad Slavií. "Je to určitě fajn ceremonie a příjemná připomínka. Zápasy jdou rychle po sobě a většinou není čas se vracet zpátky k tomu, co bylo. Asi se nenajdou jiná města v Evropě, která tohle dělají," řekl Sadílek.

Klíč od Prahy dokáže rodák z Uherského Hradiště ocenit. "Jak jsem tady třetím rokem, tak už jsem na pražský život najel a samozřejmě pocítil, co derby znamená. Je hezké sem přijít, ale na druhou stranu, pokud i další derby vyhrajeme, tak se myslím ceremoniál nezopakuje. Takže doufám, že tuhle sezonu už se konat nebude," uvedl s úsměvem.

Sparta po derby ztrácela na vedoucí Slavii deset bodů, kvůli následující prohře v Liberci 0:1 jí ale na rivala opět chybí 13 bodů. "Porážkou jsme vlastně celé derby úplně zazdili a nechali na ně zapomenout. Takže podle mě začínáme úplně od začátku. Víme, o co v závěru sezony hrajeme. Uděláme všechno, abychom ji dotáhli na co nejlepším umístění a s co největším počtem bodů," přeje si.

Velkou chybou podle něj bylo, jak Sparta k utkání v Liberci přistoupila. "Myslím, že jsme se mentálně nepřipravili dobře. Jak říkali trenéři, v průběhu týdne bylo cítit, že euforie z derby ještě přetrvává. Asi jsme nedokázali rychle přepnout na další zápas. Obrovská škoda, protože svitla naděje, že ještě můžeme Slavii stíhat. A my ji hned prvním zápasem po derby zazdíme. Utkání jsme v hlavě nezvládli," řekl Sadílek.

Druhý tým tabulky v nedělním šlágru 27. kola přivítá čtvrtou Plzeň. Týmy dělí jen dva body, mezi nimi se nachází třetí Ostrava. Pro oba soupeře bude náročné vyladit mužstvo po pauze. "Je to pro oba kluby asi stejné, protože i Plzeň měla hodně hráčů v reprezentacích. Je to jiné, než kdybychom začínali s týmem, který byl celou reprezentační pauzu při sobě a mohl trénovat kompletní," uvedl záložník, který v lize za Slovácko a Spartu odehrál 251 zápasů a vstřelil 22 gólů.

Byl u obou titulů v posledních dvou sezonách, letos je obhajoba daleko. "Ještě se může stát cokoliv. Určitě neříkáme, že už to nejde, ale víme, že už je to hodně složité. Druhé místo je naprosto klíčové, usilují o něj i Baník a Plzeň. Bude to velký boj, teď s oběma hrajeme dvě kola po sobě. Na nás bude, abychom ukázali, že my jsme tým, který si zaslouží být druhý, a oba zápasy zvládli a vyhráli," řekl s ohledem na los.

Lukáše potěšil návrat bratra Michala do reprezentace. O tři roky mladší sourozenec nastoupil v závěru proti Gibraltaru za národní tým poprvé od letního vážného zranění, po němž absolvoval dvě operace. "Je skvělé, že je zpátky. Prošel si těžkým obdobím, hlavně psychicky. Tohle může být vzpruha a doufám, že mu odehrané minuty budou přibývat. Asi po tři čtvrtě roce jsem ho mohl zase vidět. Ani na Vánoce nám to termínově nesedlo. Když teď byli na hotelu v Praze, tak jsme se aspoň na chvilku mohli vidět a pokecat."

Starší z bratrů má tři reprezentační starty z roku 2023. Při debutu na Faerských ostrovech se na hřišti sešel s Michalem, ve dvou dalších zápasech bratra střídal. "Byl to určitě splněný sen podle mě každých sourozenců, kteří společně dělají nějaký sport. Strašně jsme si toho vážili, teď se nějak neupínám k tomu, co bude. Uvidíme," nevzdal se Sadílek myšlenky, že by si s bratrem ještě někdy za reprezentaci zahrál.