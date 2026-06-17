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Sport

Plzeň zná soupeře pro Evropu. Všechno ale může být jinak

ČTK

Fotbalisté Plzně se ve 2. předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsö. Dvojzápas začnou 23. července venku, odvetu odehrají o týden později doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA Nyonu.

Utkání play off Evropské ligy mezi Tromsö (v pruhovaném) a Partizanem Bělehrad v sezně 2012-13
Utkání play off Evropské ligy mezi Tromsö (v pruhovaném) a Partizanem Bělehrad v sezně 2012-13Foto: Reuters
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Zatím není jisté, zda se Západočeši ve 2. předkole opravdu představí. UEFA totiž ještě může upravit nasazení českých klubů do předkol kvůli Karviné.

Tu etická komise Fotbalové asociace ČR z důvodu ovlivňování zápasů v pondělí vyloučila z nejvyšší soutěže.

Slezané coby vítězové domácího poháru zatím formálně zůstávají v závěrečném 4. předkole Evropské ligy, byť není pravděpodobné, že by je evropská fotbalová unie do pohárů pustila.

Karvinou by UEFA mohla bez náhrady vyřadit a Česku sebrat jedno místo, nebo nasazení upravit až po losu. V případě posunu by Plzeň zaujala pozici Slezanů a s Tromsö by se ve 2. předkole utkal Hradec Králové.

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