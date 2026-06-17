Plzeň zná soupeře pro Evropu. Všechno ale může být jinak

Fotbalisté Plzně se ve 2. předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsö. Dvojzápas začnou 23. července venku, odvetu odehrají o týden později doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA Nyonu.
Zatím není jisté, zda se Západočeši ve 2. předkole opravdu představí. UEFA totiž ještě může upravit nasazení českých klubů do předkol kvůli Karviné.
Tu etická komise Fotbalové asociace ČR z důvodu ovlivňování zápasů v pondělí vyloučila z nejvyšší soutěže.
Slezané coby vítězové domácího poháru zatím formálně zůstávají v závěrečném 4. předkole Evropské ligy, byť není pravděpodobné, že by je evropská fotbalová unie do pohárů pustila.
Karvinou by UEFA mohla bez náhrady vyřadit a Česku sebrat jedno místo, nebo nasazení upravit až po losu. V případě posunu by Plzeň zaujala pozici Slezanů a s Tromsö by se ve 2. předkole utkal Hradec Králové.
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