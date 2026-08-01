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Sport

Hyský v ohrožení, Plzeň se Zbrojovkou bere jen bod. Bývalý klub potopil Vašulín

ČTK

Fotbalisté Plzně ve druhém kole první ligy doma pouze remizovali se Zbrojovkou Brno 1:1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezony a po úvodní porážce 1:3 s Libercem na svém stadionu znovu nezvítězili. Viktorii poslal ve 14. minutě do vedení Christophe Kabongo, po změně stran ale srovnal bývalý plzeňský útočník Daniel Vašulín.

Daniel Vašulín
2. kolo první fotbalové ligy: Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno, 1. srpna 2026, Plzeň.Foto: CTK – Chaloupka Miroslav
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Jeden z brněnských nováčků nejvyšší soutěže navázal na úvodní překvapivý triumf 3:1 nad Spartou a po návratu mezi elitu nečekaně zůstává po dvou kolech neporažen. Zbrojovka obrala Plzeň v lize o body poprvé po sérii devíti proher.

Trenér Viktorie Hyský po úvodním nepovedeném kole pozměnil rozestavení a udělal hned pět změn v zahajovací jedenáctce. Dostali se do ni kapitán Vydra, Kabongo, Spáčil a dvě z letních posil Pirgič a Prebsl, který se pohyboval střídavě v záloze a obraně.

Západočeši začali aktivně, první větší šanci nicméně měla Zbrojovka. Vašulínovu střelu ve 12. minutě vyrazil gólman Wiegele. O dvě minuty později udeřili domácí. Na Sojkův centr z rohu si naskočil Kabongo a hlavou s přispěním teče otevřel skóre. Člen širšího kádru české reprezentace se v lize za Plzeň trefil poprvé.

V 21. minutě po dalším rohu v podání Sojky hlavičkoval v pádu Vydra a brankář Hrdina tečovaný míč se štěstím vykopl. Kabongův pokus poté nejistě vyrazil brněnský gólman a Memič následně přestřelil.

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Zdálo se, že favorit kontroluje průběh, v 58. minutě však Zbrojovka nečekaně srovnala. Vachoušek vysunul do brejku Vašulína, který podobně jako v úvodním kole se Spartou postupoval sám na branku a zamířil přesně k tyči. Osmadvacetiletý útočník se trefil proti klubu, kde se neprosadil a odkud před sezonou odešel.

Západočechy inkasovaný gól viditelně poznamenal a v druhé půli se jim dlouho nedařilo. Až čtvrt hodiny před koncem vypálil mimo nabíhající Spáčil, v 78. minutě pak střídající Ladra trefil horní část břevna.

Domácí sice měli v závěru tlak, do vyložených šancí se už ale nedostali. Se Zbrojovkou doma v lize ztratili body po šňůře šesti vítězství. Ve velkém ohrožení může být pozice plzeňského trenéra Hyského.

Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno 1:1 (1:0)

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Branky: 14. Kabongo - 58. Vašulín. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Cichra - Adámková (video). ŽK: Pirgič - Saal, Dante, Vaníček. Diváci: 10.108.

Plzeň: Wiegele - Krčík, Dweh, Spáčil - Prebsl, Pirgič (71. Červ) - Memič (77. Souaré), Hrošovský, Sojka (66. Ladra), Kabongo (71. Višinský) - Vydra (66. Lawal). Trenér: Hyský.

Zbrojovka: Hrdina - Klíma, Vedral, Kaká, Dante (87. Zmrhal) - Penxa, Janetzký, Saal (46. Ševčík), Vachoušek (79. Rymarenko) - Ezeh (68. Vaníček) - Vašulín (79. Velich). Trenér: Svědík.

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