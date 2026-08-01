Hyský v ohrožení, Plzeň se Zbrojovkou bere jen bod. Bývalý klub potopil Vašulín

Fotbalisté Plzně ve druhém kole první ligy doma pouze remizovali se Zbrojovkou Brno 1:1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezony a po úvodní porážce 1:3 s Libercem na svém stadionu znovu nezvítězili. Viktorii poslal ve 14. minutě do vedení Christophe Kabongo, po změně stran ale srovnal bývalý plzeňský útočník Daniel Vašulín.
Jeden z brněnských nováčků nejvyšší soutěže navázal na úvodní překvapivý triumf 3:1 nad Spartou a po návratu mezi elitu nečekaně zůstává po dvou kolech neporažen. Zbrojovka obrala Plzeň v lize o body poprvé po sérii devíti proher.
Trenér Viktorie Hyský po úvodním nepovedeném kole pozměnil rozestavení a udělal hned pět změn v zahajovací jedenáctce. Dostali se do ni kapitán Vydra, Kabongo, Spáčil a dvě z letních posil Pirgič a Prebsl, který se pohyboval střídavě v záloze a obraně.
Západočeši začali aktivně, první větší šanci nicméně měla Zbrojovka. Vašulínovu střelu ve 12. minutě vyrazil gólman Wiegele. O dvě minuty později udeřili domácí. Na Sojkův centr z rohu si naskočil Kabongo a hlavou s přispěním teče otevřel skóre. Člen širšího kádru české reprezentace se v lize za Plzeň trefil poprvé.
V 21. minutě po dalším rohu v podání Sojky hlavičkoval v pádu Vydra a brankář Hrdina tečovaný míč se štěstím vykopl. Kabongův pokus poté nejistě vyrazil brněnský gólman a Memič následně přestřelil.
Zdálo se, že favorit kontroluje průběh, v 58. minutě však Zbrojovka nečekaně srovnala. Vachoušek vysunul do brejku Vašulína, který podobně jako v úvodním kole se Spartou postupoval sám na branku a zamířil přesně k tyči. Osmadvacetiletý útočník se trefil proti klubu, kde se neprosadil a odkud před sezonou odešel.
Západočechy inkasovaný gól viditelně poznamenal a v druhé půli se jim dlouho nedařilo. Až čtvrt hodiny před koncem vypálil mimo nabíhající Spáčil, v 78. minutě pak střídající Ladra trefil horní část břevna.
Domácí sice měli v závěru tlak, do vyložených šancí se už ale nedostali. Se Zbrojovkou doma v lize ztratili body po šňůře šesti vítězství. Ve velkém ohrožení může být pozice plzeňského trenéra Hyského.
Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno 1:1 (1:0)
Branky: 14. Kabongo - 58. Vašulín. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Cichra - Adámková (video). ŽK: Pirgič - Saal, Dante, Vaníček. Diváci: 10.108.
Plzeň: Wiegele - Krčík, Dweh, Spáčil - Prebsl, Pirgič (71. Červ) - Memič (77. Souaré), Hrošovský, Sojka (66. Ladra), Kabongo (71. Višinský) - Vydra (66. Lawal). Trenér: Hyský.
Zbrojovka: Hrdina - Klíma, Vedral, Kaká, Dante (87. Zmrhal) - Penxa, Janetzký, Saal (46. Ševčík), Vachoušek (79. Rymarenko) - Ezeh (68. Vaníček) - Vašulín (79. Velich). Trenér: Svědík.
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