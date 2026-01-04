Plzeň prodává střelce. Durosinmi míří do Itálie, Viktoria prý inkasuje až 11 milionů eur

Už ani neodcestuje na soustředění. Rafiu Dursinmi se s největší pravdě podobností rozloučí s Viktorií Plzeň a posílí italskou Pisu. Klub potvrdil, že třiadvacetiletý nigerijský útočník momentálně dotahuje přestup do zahraničí.
Viktoriáni se chystají na pondělní odlet do španělského Benidormu, kde se po zimní pauze připraví na další zápasy v Evropské i domácí lize.
Už to ale bude bez aktuálně nejlepšího střelce týmu. Durosinmi nyní prý dotahuje přestup do italské nejvyšší soutěže.
„S hráčem existuje dlouhodobá domluva, že v případě zajímavé nabídky ze zahraničí, která by uspokojovala jeho samotného i představy klubu, nebude mu bráněno v transferu,“ vysvětluje na klubovém webu Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel klubu.
„Právě takovou nabídku máme nyní na stole a intenzivně jednáme o hráčově přestupu do jedné z elitních evropských soutěží. Z tohoto důvodu neodcestuje zítra Rafiu Durosinmi s týmem na herní kemp do španělského Benidormu,“ potvrzuje aktuální zájem o hráčovy služby.
Podle informací na síti X a v italských médiích, vyhrála přetahovanou Pisa, předposlední tým Serie A.
„Kluby se dohodly na částce devět milionů eur, plus další dva miliony na bonusech,“ napsala na síti X italský novinář Gianluca Di Marzio. V přepočtu by si tedy Viktoria přišla na zhruba čtvrt miliardy korun.
Durosinmi dal na podzim v Chance lize sedm gólů, další dva přidal v Evropské lize.
ŽIVĚ"Dobrou noc a šťastný nový rok." Maduro skončil v nechvalně proslulé věznici slavných
Americké úřady přepravily zajatého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou do vazební věznice v newyorkském Brooklynu, informovala stanice CNN. Maduro bude příští týden čelit obvinění z držení drog a zbraní před federálním soudem na Manhattanu. Spolu s manželkou čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti a spiknutí za účelem dovozu kokainu.
Komentář: Už jste to slyšeli? Chtějí zakázat sycené limonády!
Také jste si už položili otázku, jak je možné, že v Evropské unii procházejí nápady a rozhodnutí, která by na národní úrovni byla zcela nepřijatelná? Dnes si povíme, jak takové rozhodnutí prosadit, ať už ho ti, co se jich týká, chtějí, nebo ne.
Strach v Plzni. Kvasnička dostal kolenem do hlavy a zůstal bezvládně ležet
Zranění plzeňského obránce Davida Kvasničky na několik minut přerušilo 2. třetinu utkání hokejové extraligy proti Mladé Boleslavi, které Západočeši nakonec vyhráli 6:2.
ČNB se letos bude snažit držet úroky nad očekávanou dvouprocentní inflací
Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to dnes řekl guvernér centrální banky Aleš Michl.