Plzeň opět padla a zůstává bez bodu. V Maďarsku ji srazil „létající" Birmančevič

Fotbalisté Plzně ve druhém kole Evropské ligy prohráli v Budapešti s Ferencvárosem 1:2 a po úvodní domácí porážce s Unionem Saint-Gilloise zůstávají v hlavní fázi soutěže bez bodu. O vítězství úřadujícího maďarského vicemistra rozhodl po přestávce kapitán Kristoffer Zachariassen, který ve 49. minutě otevřel skóre a v 81. minutě proměnil penaltu. V závěru už pouze snížil střídající Denis Višinský.
Viktoria nevyhrála ani třetí zápas v Budapešti za poslední rok a půl. Vloni v září v úvodním kole hlavní fáze remizovala na stadionu Ferencvárose 1:1, předtím v únoru v maďarské metropoli utrpěla porážku 0:1, po domácím vítězství 3:0 ale nakonec dvojutkání vyřazovací části otočila. Západočeši potvrdili, že se jim v úvodu sezony nedaří, prohráli čtvrtý z posledních pěti soutěžních duelů. V dalším kole nastoupí již za týden doma proti Levski Sofia.
2. kolo fotbalové Evropské ligy:
Ferencváros Budapešť - Viktoria Plzeň 2:1 (0:0)
Branky: 49. a 81. z pen. Zachariassen - 90. Višinský. Rozhodčí: Sylwestrzak - Sokolnicki, Karasewicz - Lasyk (video, všichni Pol.). ŽK: Osváth, Raemaekers, Maiga - Červ, Kováč (trenér).
Ferencváros: Radnóti - Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu - A. Nagy, Corbu (90.+1 Levi) - Dele (84. Maiga), Zachariassen (90.+1 Madarász), Birmančevič (84. O'Dowda) - Lisztes (64. Arzani). Trenér: Borbély.
Plzeň: Ťapaj - Gabriel, Dweh, Prebsl, Doski - Pirgič, Hrošovský (64. Červ) - Sojka (78. Lawal), Panoš (64. Ladra), Memič (78. Višinský) - Kabongo (64. Faal). Trenér: Kováč.
1.
Juventus Turín
2
2
0
0
7:1
6
2.
Leverkusen
2
2
0
0
6:0
6
3.
Benfica Lisabon
2
2
0
0
6:1
6
4.
Besiktas Istanbul
2
2
0
0
7:3
6
5.
Bournemouth
2
2
0
0
5:1
6
6.
Omonia Nikósie
2
2
0
0
4:0
6
7.
Ferencváros Budapešť
2
2
0
0
5:2
6
8.
Lyon
2
2
0
0
5:3
6
9.
Olympiakos Pireus
2
2
0
0
3:1
6
Sunderland
2
2
0
0
3:1
6
11.
Sparta Praha
2
1
1
0
5:2
4
12.
Saint-Gilloise
2
1
1
0
4:1
4
13.
Rennes
2
1
1
0
2:1
4
14.
Dinamo Záhřeb
2
1
1
0
1:0
4
15.
Crystal Palace
2
1
0
1
6:3
3
16.
AC Milán
2
1
0
1
4:2
3
17.
Bialystok
2
1
0
1
4:3
3
18.
OFI Kréta
2
1
0
1
3:2
3
19.
Torreense
2
1
0
1
3:3
3
20.
Alkmaar
2
1
0
1
2:2
3
21.
Salcburk
2
1
0
1
1:4
3
22.
San Sebastian
2
0
1
1
2:3
1
Lilleström
2
0
1
1
2:3
1
24.
Hapoel Beer Ševa
2
0
1
1
1:2
1
Levski Sofia
2
0
1
1
1:2
1
26.
Štýrský Hradec
2
0
1
1
0:3
1
27.
Nijmegen
2
0
1
1
1:6
1
28.
Anderlecht
2
0
0
2
1:3
0
Celta Vigo
2
0
0
2
1:3
0
30.
Hoffenheim
2
0
0
2
2:5
0
31.
Viktoria Plzeň
2
0
0
2
1:5
0
Marseille
2
0
0
2
1:5
0
33.
Celtic Glasgow
2
0
0
2
2:7
0
Ararat-Armenia
2
0
0
2
2:7
0
35.
Celje
2
0
0
2
0:5
0
36.
Lech Poznaň
2
0
0
2
0:8
0
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