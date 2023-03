Pistorius si ještě posedí. Soud odmítl jeho žádost o podmínečné propuštění

Bývalý handicapovaný atlet Oscar Pistorius zůstane ve vězení, kde si odpykává třináctiletý trest za vraždu přítelkyně. Soud v Pretorii po dnešním jednání zamítl jeho žádost o propuštění na podmínku. Agentuře AFP to řekla právní zástupkyně rodičů zavražděné Reevy Steenkampové.

"Nevím, z jakých důvodů byla žádost zamítnuta, byli jsme informováni pouze o tom, že byla zamítnuta a že bude přezkoumána za rok," řekla Tania Koenová agentuře AFP.

Podle agentury AP komise zabývající se žádostí konstatovala, že šestatřicetiletý Pistorius nesplnil podmínku odpykání si minimální požadované doby trestu. O podmínečné propuštění může znovu zažádat v srpnu 2024.

Podle jihoafrických zákonů má po odpykání poloviny trestu odsouzený právo žádat o podmínečné propuštění, pokud předtím absolvuje povinné setkání s rodiči oběti. Kvůli tomu byl Pistorius v roce 2021 převezen do jiného vězení, aby byl blízko jejich bydlišti.

Šestinásobný paralympijský vítěz zabil Steekampovou na Valentýna v roce 2013 u nich doma. Údajně v domnění, že je to zloděj, vystřelil několikrát přes dveře koupelny. Původně byl v roce 2014 odsouzen na pět let za zabití z nedbalosti, ale odvolací soud čin překvalifikoval na vraždu a poslal atleta s podkolenními amputacemi za mříže na šest let. Na nátlak prokuratury mu v listopadu 2017 odvolací soud trest zvýšil na 13 let a pět měsíců.

Právě kvůli sérii odvolání nebylo v jeho případě zcela jasné, kdy by měl mít nárok na podmínečné propuštění. Komise se nyní ve svém verdiktu odvolala na nové stanovisko ke kauze, které podle jejího vyjádření vydal Nejvyšší odvolací soud už před třemi dny.