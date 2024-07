"Pískat takhle v okresu, skončí v rybníce." Legendárního Grégra naštvali sudí na ME

Nejen taktikou až příliš svázané zápasy srážejí dojem z letošního fotbalového Eura. Z Německa odjíždělo s pocitem křivdy hned několik národních týmů - na výkony rozhodčích si stěžovali Chorvaté, Nizozemci a koneckonců i čeští reprezentanti. "Šampionát se rozhodčím moc nepovedl," říká Ivan Grégr, který ve své době patřil mezi nejlepší světové sudí a jenž má na kontě více než 60 mezistátních utkání.

Letošní šampionát provázely značné diskuze ohledně výkonů rozhodčích. Na sudího si naposledy stěžovali po semifinále a Anglií Nizozemci. Jak hodnotíte turnaj z pohledu odborníka?

Upřímně, výkony rozhodčích jsou pro mě zklamáním. Zápasů, jejichž průběh by měl arbitr pevně v rukou, bylo žalostně málo. Naopak jsme zaregistrovali několik opravdu špatných výkonů. Pokud by tito rozhodčí u nás řídili zápasy v okresním přeboru, skončí v rybníce.

Jeden z kontroverzních výkonů se týkal českého týmu. István Kovács v rozhodujícím utkání s Tureckem rozdal celkem osmnáct žlutých karet a dvě červené, Čechy navíc poškodil tím, že na hřišti nechal po faulu na Coufala Yildize,

No, tam už jsme vůbec nepochopil jeho nominaci. Kovács má sice rumunský pas, ale po otci maďarský původ. A Maďaři v tu chvíli potřebovali naše zaváhání, aby měli možnost postoupit ze třetího místa. On na hřišti podal šílený výkon, viděli jsme z jeho strany absolutně nezvládnuté utkání. Chvíli dával karty nám, chvíli Turkům. Hráči vůbec nevěděli, co mají hrát.

Pokud rozhodčí není nestranný a má byť minimální motivaci pomoci jednomu z týmů. Jak se to může na jeho rozhodování projevit?

Nemyslím si, že by šel na hřiště a říkal si, že zařízne Čechy. Ale může ho to podvědomě ovlivnit při rozhodnutích, která dělá v řádu desetin vteřiny. Určitě máme v Evropě dost kvalitních rozhodčích, již by byli absolutně nestranní a utkání by zvládli o sto procent lépe než tento delegovaný sudí.

Vyloučení Baráka bylo podle vás správné?

To ano. Překvapuje mě, že zkušený hráč jako je Antonín Barák udělá tak základní chybu, když ve středu hrací plochy v naprosto bezvýznamné situaci tahal soupeře za tričko. Potom se dopustil dalšího přestupku, který odpovídal druhé žluté kartě.

Několik minut poté ovšem Turkům pomohl tím, že nevyloučil po druhé žluté Yilidize za faul na Coufala.

Jak říkám, pískal velmi nekonzistentně. Nezískal si mě už na začátku, kdy nastupoval na hřiště jako pán tvorstva… Přitom kvalitní rozhodčí má být během zápasu vidět co nejméně. A jestli se skutečně v tunelu poplácával s Turky, to pak už nechápu vůbec. I když to může být nevinné gesto, nevypadá dobře a každý si o něm může myslet svoje.

Jak by měl rozhodčí reagovat, když zjišťuje, že se mu utkání rozjíždí?

Takový okamžik musíte vycítit a okamžitě na něj reagovat. Zahvízdáte na píšťalku a zavoláte si kapitány. Jasně jim řeknete, že odteďka dáváte žlutou do zadní kapsy, že ji zatáhnete zipem a máte pro hráče už jen červenou - samozřejmě v nadsázce. Kapitáni to předají dál a hráči vycítí, že rozhodčí už toho má plné zuby. Pokud ten okamžik nevystihnete, zápas vám ujede a může dát třeba třicet karet, ale už to vůbec nemá vliv.

Kontroverzních výkonů ale bylo na ME víc. Například osmiminutové nastavení rozhodčího Dannyho Makkelieho v utkání Chorvatska s Itálií. Na jeho konci vyrovnal Zaccagni a poslal tím Chorvaty domů.

Tak dlouhé nastavení bylo nepochopitelné, počet minut nepřiměřený prodlevám ve hře. Tohoto sudího si ale pamatuji nejen z kvalifikačního utkání v Albánii, kdy neuznal Chytilovi gól a ještě ho vyloučil, ale také třeba z minulého Eura, kdy v semifinále pomohl Angličanům po nafilmovaném pádu Sterlinga. Prostě to jen potvrzuje můj výrok, že výkony většiny rozhodčích neodpovídají delegacím. V pozitivním smyslu mě zaujal snad jen rozhodčí Marciniak (řídil utkání Švýcarsko - Itálie a Belgie - Rumunsko), jinak mě žádný výkon úplně neuhranul.

Asi nejvíc diskutovaným momentem byla nastřelená ruka Španěla Cucurelly v prodloužení čtvrtfinále s Německem, kterou rozhodčí Anthony Taylor neodpískal. Byla to chyba?

Podle mě jasný pokutový kop. Později to bylo zdůvodňováno tím, že před střelou došlo k ofsajdové pozici. Ale jestli tam ofsajd skutečně byl, asistent měl po skončení akce zvednout praporek a rozehrávat se mělo z místa, kde podle názoru rozhodčích k přestupku došlo.

Jak je možné, že k takovým přešlapům dochází i přesto, že sudí mají k dispozici moderní technologie v podobě VAR?

Podle mě má využívání VARu jeden negativní důsledek, že se rozhodčí chovají alibisticky. V ideálním případě by měl sudí nést plnou zodpovědnost za své verdikty na hřišti a VAR do hry vstupovat pouze v případě jejich skutečně chybných rozhodnutí. Někdy mi přijde, že arbitři na video až moc spoléhají a čekají, že jim rozhodnutí buď opraví, nebo posvětí.

Má pak VAR vůbec přínos? Fanoušci už se ani tolik po gólech neradují a všichni koukají na rozhodčího, co dostane za hlášku do sluchátek.

Souhlasím, že VAR při používání, jaké jsme viděli třeba teď na Euru, fotbal trošku kazí. Mezinárodní federace UEFA by teď měla mistrovství zhodnotit a analyzovat chyby. Zamyslet se nad tím, jak postupovat, aby rozhodčí nebyli tolik ovlivňováni VARem.