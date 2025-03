Dynastie z maloměst. Husička vedl Vsetín i Třinec, šéfovi Ocelářů radil: "Nedivočme!"

Ještě před několika týdny viseli třinečtí hokejisté těsně nad baráží. Jenže se zase zvedli, v předkole play off vyřadili Litvínov a vyrovnali další rekord Vsetína z 90. let. Teď vyhlíží očekávanou a již tradiční řež se Spartou. Petr Husička zažil zlaté časy Valachů jako generální manažer, hned poté vedl z této pozice šest let Třinec. V rozhovoru obsáhle srovnává obě dynastie.

Postupem přes Litvínov vyrovnal Třinec vsetínský rekord 17 vyhraných sérií v play off v řadě. Když jste v 90. letech válcovali extraligu, napadlo by vás, že to někdo dokáže zopakovat?

Takové rekordy jsme tehdy neřešili, počítaly se spíš tituly. Je třeba říct, že Třinec to dělá výborně. Celá organizace shora dolů je perfektně promazaný stroj, který profesionálně jede. S prezidentem Jančím Moderem jsme kamarádi, voláme si a píšeme. Hecování mezi námi probíhá pravidelně, po titulu mi třeba píše, že mě dohnal nebo předehnal. (úsměv) Tenhle rekord je další dílčí věc.

I v řadě pěti titulů za sebou jsou Třinec a Vsetín nastejno, každý z nich má šest celkem. Přestože je to jiná doba a hokej se změnil, vidíte tam podobnosti?

Určitě. Musí to jít odzadu, ve Vsetíně jsme měli špičkového brankáře Romana Čechmánka, na kterém to bylo postavené. Třinec měl Šimona Hrubce, teď Ondru Kacetla a Marka Mazance, parádní gólmany. Ve Vsetíně se kolektiv stavěl kolem Jirky Dopity, ten byl po odchodu Rosti Vlacha lídrem. V Třinci jsou to Martin Růžička s Petrem Vránou. A postupně naskakují mladší hráči. Ve Vsetíně třeba Petr Vampola, Ondra Němec, Jirka Hudler, Třinci se povedlo zapracovat Mariana Adámka, bratry Kovařčíky, Davida Ciencialu. Vidí, jak pracují staří a učí se to.

Autor fotografie: Fenomén Vsetín Petr Husička (65 let) Vsetínský rodák, za místní hokejový klub hrál v nižších soutěžích.

V letech 1995 až 1999 byl u pěti titulů Vsetína v extralize jako generální manažer či prezident klubu. Jako funkcionář působil také u reprezentace.

Kvůli sporům s majitelem vsetínského hokeje Romanem Zubíkem odešel do Třince, kde působil šest let, ale loučil se po 13. místě ze sezony 2004/05 (dosud poslední, kdy Oceláři chyběli v play off).

Následně vedl jako generální manažer Zlín a Vítkovice.

Jeho bratr Radek byl dlouholetým extraligovým rozhodčím.

Obě města jsou relativně malá, hokej je tam vlastně kulturou a pro mnoho lidí má obrovský význam. Další spojitost, že ano?

Je to pravda. Třinecko je jednoznačně hokejové a ve Vsetíně zůstal hokej fenoménem i po konci extraligy. Je to o tom, že zatímco Třinecké železárny jedou, ve Vsetíně tak silný subjekt, který by extraligu mohl táhnout, zatím není.

Pomáhá hodně rodinná atmosféra a provázanost?

Rozhodně. Hráči potkávají fanoušky nejen na zimáku, ale i v obchodě, v restauraci, všude. Znají se navzájem. V Praze, Bratislavě nebo Brně, i když tam je to taky hokejově silné, jste trochu více "no name".

Rozdíl je v tom, že Vsetín ve svých nejsilnějších letech složil de facto reprezentační výběr, kdežto Třinec papírově až tak mocně nevypadá. Každý rok se mluví více o Spartě a Pardubicích. Zkuste ještě popsat, proč i tak táhne vítěznou šňůru.

Jak jsem říkal, perfektně postavená organizace. Začíná to od majitele, Jánka Modera si velmi vážím a vím, že je to člověk bohatý, ale zároveň pokorný. Nechá si poradit. Na rozdíl od majitelů klubů, které jste jmenoval, se chová normálně a lidsky. Když přijdete s problémem, v pohodě se to probere. Jinde to tak podle mě nefunguje. Moder se obklopil lidmi, kterým věří, a šlape to.

Ale i v Třinci se tohle museli naučit, ne? Dříve se tam točila velká hráčská jména i trenéři, teď se krize řeší s chladnější hlavou.

Určitě. Já jsem měl trochu smůlu, že když jsem tam přišel po pěti titulech ze Vsetína, bylo tam jiné vedení. Klub vedl Tomáš Chrenek, trochu se z toho stahoval, stěhoval se do Prahy a orientoval se spíš na tenis. Já jsem zažil takové období bezvládí. Trápili jsme se s penězi a se vším. Nevědělo se, co bude. Připisuju si trochu zásluhu na tom, že právě Jána Modera se povedlo do hokeje tak vtáhnout. Udělala se klasická akciová struktura a klub začal fungovat i na obchodní bázi. K Třineckým železárnám se navázaly další firmy.

Jak to vůbec bylo s vaším přestupem ze Vsetína?

Měl jsem nabídku od Tomáše Chrenka už dříve, ale na odchod jsem nepomýšlel. Přišlo to až kvůli sporům se vsetínským majitelem Romanem Zubíkem. Je zajímavé, že jsem si myslel, že se Vsetínem v té době finančně soupeří akorát Sparta, ale po příchodu do Třince jsem zjistil, že ten měl rozpočet ještě vyšší. Už tehdy to byl velký klub, taky měli za sebou třetí a druhé místo v extralize. Jen potom přišel určitý útlum.

Počtvrté za poslední čtyři roky narazí Třinec v play off na Spartu. Třikrát ji zdolal, jak odhadujete letošní čtvrtfinále?

Budou to mít strašně těžké. Já budu přát Třinci, ale Sparta se mi v této sezoně hrozně líbí. Dělají to dobře, je vidět rukopis trenérů Pavla Grosse i Tondy Stavjani. Má to hlavu a patu, má to ducha. V průběhu sezony jsem tipoval, že Sparta extraligu vyhraje. Na druhou stranu z Třince už špatná sezona spadla.

Myslíte, že pokud se série protáhne, přijdou na Spartu pochybnosti? Musí začít naplno opravdu od začátku?

V play off to ani jinak než naplno nejde. Právě v Třinci, když byla v průběhu sezony nespokojenost, říkal jsem Moderovi: "Jančí, soutěž začíná koncem ledna. Teď ještě nedivočme!" Těším se na tu sérii, bude to hokej, jak má být. Ale nemyslím si, že se Spartě vkradou do hlavy nějaké pochybnosti.

Opravdu ne? Ani po tom, jakým způsobem vloni s Třincem ztratili náskok 3:0, po těch vyřazeních z předchozích let… Dost hráčů to zažilo.

Vůbec to tak nevidím. Je to nová soutěž, nová série. Na obrat z 0:3 se bude navždy vzpomínat, ale to se vám povede třeba jednou za život. A to jednou už bylo. Minulé roky nevnímám jako výhodu Třince.

🏒 Hráči, kteří zažili všechny tři série Sparty proti Třinci v předchozích třech letech (F 2022, ČF 2023, SF 2024):



SPA 6⃣: Němeček, Řepík, Horák, Sobotka, Forman, D. Vitouch.



TRI 9⃣: Kacetl, Mazanec, Adámek, Marinčin, Růžička, Nestrašil, Vrána, Dravecký, Roman. — Ondřej Zoubek (@VondraZoubek) March 14, 2025

Aby těch vzájemných zápasů nebylo málo, Sparta a Třinec se v této sezoně potkaly i ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Mezi hráči se tvoří příběhy a dvojičky, roli budou hrát provokace, co myslíte?

To je play off. Patří to k tomu, fanoušci se na to těší. Vyhrotí se to.

V tomto ohledu se probírá třinecký útočník Marko Daňo a jeho nesportovní zákrok proti Litvínovu. Co říkáte na něj a jaký byl na ledě jeho táta Jozef, kterého pamatujete právě z Třince?

Jožo byl vynikající hokejista. Bylo to postavené kolem eskadry z Pardubic a Slovenska. Ríša Král, Petr Jančařík, Mára Zadina a skvělí Slováci Ľubo Sekeráš, Jožo Daňo a Braňo Jánoš. Jožo byl konstruktivní, parádní centr. Mladý je podstatně důraznější, tvrdší a hokejově drzejší. Sem tam to přežene, ale i kvůli tomu ho do mužstva chcete. Nepotřebujete mít v týmu samé hodné kluky.

Ještě na závěr k první lize, jako člověk z regionu určitě Vsetín a Zlín sledujete. V play off jsou favority, jak vidíte možné šance v baráži, kde po dlouhé době čeká někdo jiný než Kladno?

Olomouc sice odpočine a potrénuje, ale budou mít v hlavě, že jim to nešlo. Zkušenost s baráží má jen pár hráčů, bude to nové. Může to být lehká výhoda Vsetína, pokud tam dojde. Vsetín ve čtvrtfinále rychle vyřadil pardubické béčko, měl to jednoduché. Naproti tomu Zlín se s Chomutovem více trápí. Záleží, jak to bude v dalších kolech. Nicméně myslím si, že pokud bude Vsetín zdravý a půjde mu to, Olomouc potrápí.

Na druhou stranu sám říkáte, že současný systém baráže je dělaný tak, aby se extraligový klub zachránil.

Ano, netajím se tím, že jsem byl jedním z těch, kdo chtěli uzavřít extraligu. Když to neprošlo, tak jako APK (Asociace profesionálních klubů) jsme to udělali tak, abychom to mančaftu zespodu co nejvíce ztížili. Tak je to vlastně i teď. Ale pokud se ukáže, že je někdo tak dobrý a extraligový tým v baráži vyřadí, tak do nejvyšší soutěže po právu patří.