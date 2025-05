Pětinásobný mistr světa Výborný byl jako 27. Čech uveden do Síně slávy IIHF

Útočník David Výborný byl uveden do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Padesátiletý pětinásobný mistr světa se na dnešním slavnostním ceremoniálu ve stockholmském hotelu Radisson Blue Waterfront stal 27. Čechem, kterému se dostalo této pocty.

Spolu s Výborným vstoupili krátce před vyvrcholením mistrovství světa mezi legendy švédský brankář Henrik Lundqvist, slovenský obránce Zdeno Chára, dánský útočník Frans Nielsen, švédská brankářka Kim Martinová-Hassonová, kanadská útočnice Vicky Sunoharaová a v kategorii budovatelů bývalý prezident Finské hokejové federace Kai Hietarinta.

Výborný v krátké řeči poděkoval své rodině a celé České republice. "A to myslím, že stačí, to je hlavní. Bylo to od srdce, lepší než tam vyprávět deset minut, to lidi úplně nebere, kdo tě trénoval ve druhé třídě," řekl novinářům Výborný. Na dlouhé proslovy nemá povahu a s manželkou Irenou před svým vystoupením na pódiu vtipkoval po Nielsenově emotivním proslovu se slzami.

"Přede mnou šel ten Dán (Nielsen) a manželka povídá: 'Já se tady rozbrečím.' Tak říkám: 'Teď jdu teprve já a ty už tady brečíš.' Angličtinu nemám moc rád, jako vůbec. Přišel jsem a viděl, že jsem tam zapomněl ten papír. Chtěl jsem zavtipkovat v angličtině, ale vypadla mi moje řeč. Tak jsem to nějak dal. Já slzy moc nemívám, zaplaťpánbůh," prohlásil Výborný.

Emoce ale také pocítil. "Něco mi probíhalo hlavou, když tam pouštěli jiné hráče, to mě dojalo, že je krásný tady být. Ale na svoji kariéru jsem nijak nevzpomínal. Asi když jsem viděl, jak zvedám pohár, ten poslední jako kapitán (na mistrovství světa 2005). To mi asi proběhlo, ale pak už jsem tam naběhnul," dodal Výborný.

Výborný se dočkal ocenění rok poté, co do Síně slávy IIHF loni v Praze vstoupili útočníci Jaromír Jágr, který stále v 53 letech hraje za extraligové Kladno, a Jaroslav Pouzar. Předtím byli z tuzemska oceněni v roce 2015 brankář Dominik Hašek a útočník Robert Reichel.

Dříve vstoupili do vybrané společnosti Vladimír Bouzek, Vlastimil Bubník, Josef Černý, Jaroslav Drobný, Karel Gut, Ivan Hlinka, Jiří Holeček, Jiří Holík, Oldřich Machač, Josef Maleček, Vladimír Martinec, Bohumil Modrý, Václav Nedomanský, Milan Nový, František Pospíšil, Jan Suchý, František Tikal a Vladimír Zábrodský. Dále pak trenéři Luděk Bukač a Vladimír Kostka, funkcionář Miroslav Šubrt a rozhodčí Quido Adamec.

Výborný se představil na dvanácti mistrovstvích světa, na olympijských hrách v Turíně v roce 2006 i na Světovém poháru o dva roky dříve. Zlato získal na světových šampionátech v letech 1996, 1999, 2000, 2001 a 2005, v roce 2006 dosáhl na stříbro a v letech 1997 a 1998 na bronz, který si přivezl i z turnaje pod pěti kruhy. Na MS sehrál 102 zápasů s bilancí 63 bodů za 27 branek a 36 asistencí.

V samostatné české reprezentaci je rekordmanem s 219 odehranými duely. Jako kapitán ji vedl v letech 2005, 2006 a 2007. V domácí nejvyšší soutěži má dva tituly se Spartou z let 1993 a 2000. V Česku působil také v Mladé Boleslavi, ve Švédsku v MoDo Hockey a v NHL strávil sedm sezon v Columbusu, kde sehrál 543 utkání a nasbíral 317 bodů za 113 gólů a 204 asistencí. Má také zlato z mistrovství Evropy hráčů do 18 let a bronzové medaile ve stejné kategorii i z mistrovství světa dvacítek.

Osmačtyřicetiletý Chára startoval v dresu Slovenska na sedmi světových šampionátech a v letech 2000 a 2012 získal stříbro. V roce 2012 byl zvolen nejlepším obráncem a dostal se i do All Star týmu, jehož členem byl také v roce 2004. Představil se také na třech olympiádách a dvou Světových pohárech, přičemž v roce 2016 to bylo za Výběr Evropy, s kterým si zahrál v Torontu finále.

V NHL sehrál za New York Islanders, Ottawu, Boston a Washington 1680 zápasů a připsal si 680 bodů (209+471). V 200 duelech play off přidal 70 bodů (18+52). V roce 2011 získal s Bostonem Stanleyův pohár a o dva roky dříve obdržel Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL.

O pět let mladší Lundqvist je olympijský vítěz z roku 2006 z Turína a mistr světa z roku 2017 z Kolína nad Rýnem a Paříže. Má také stříbra z MS z let 2003 a 2004 a z olympiády v Soči 2014. Startoval na šesti světových šampionátech, třikrát pod pěti kruhy a dvakrát na Světovém poháru. V NHL odchytal výhradně za New York Rangers 887 zápasů v základní části a 130 v play off. V roce 2012 získal Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL. Předloni vstoupil do Hokejové Síně Slávy v Torontu.

Jednačtyřicetiletý Nielsen se stal druhým Dánem v historii, který se představil v NHL po Poulu Popielovi, který se z rodné země přestěhoval do Kanady jako dítě. Zúčastnil se devíti MS v elitní kategorii a jednoho v divizi I. Spolu s Chárou byl ve Výběru Evropy na Světovém poháru v roce 2016. V NHL si za Islanders a Detroit v 925 duelech připsal 473 bodů (167+306) a v 24 utkáních play off zaznamenal devět bodů (4+5).

Pětapadesátiletá Sunoharaová je dvojnásobnou olympijskou vítězkou (2002 a 2006) a jednou pod pěti kruhy dosáhla na stříbro (1998). Má také sedm zlatých a jednu stříbrnou medaili z mistrovství světa. O 16 let mladší Martinová-Hassonová má z olympiád stříbro (2006) a bronz (2002) a z MS dva bronzy (2005 a 2007).

Už v sobotu byli oceněni Polák Leszek Laszkiewicz (Richard "Bibi" Torriani Award), Nor Jon Haukeland (Paul Loicq Award), Kanaďané Paul Graham (Media Award) a Jim Aldred (Johan Bollue Award). Milestone Award dostane tým hokejistů Dánska ze sezony 2002/03 a švédská mužská reprezentace za triumfy v roce 2006 na olympijských hrách i mistrovství světa.