Pět kopů a dominance v obraně Seahawks nedaly Patriots v boji o Super Bowl šanci

Seattle Seahawks podruhé v historii slaví zisk Super Bowlu. V jubilejním 60. finále zámořské ligy amerického fotbalu NFL porazili New England Patriots 29:13 a získali titul po dvanácti letech.
Patrioti naopak nevyužili šanci na rekordní sedmý titul. Rozdíl ve skóre udělalo pět přesných kopů ze hry a celkem 17 bodů Jasona Myerse, což je nový rekord Super Bowlu.
Nejužitečnějším hráčem finále byl zvolen Kenneth Walker jako první runningback za posledních 28 let.
Seattle šel do finále jako favorit a od začátku potvrzoval, že jeho hlavní zbraní je obrana. Ta v prvních třech čtvrtinách zcela vynulovala útok Patriotů v čele s mladým quarterbackem Drakem Mayem, který měl problém dostat se i na útočnou polovinu.
Seahawks tak stačilo spoléhat na běhovou hru přes velmi dobře hrajícího runningbacka Walkera a následně proměňovat kopy za tři body, při kterých byl velmi přesný Myers.
Seattle tak v poločase vedl o devět bodů po třech úspěšných kopech. A před 71 tisíci diváky na stadionu v Santa Claře začal velmi dobře i druhý poločas, kdy se opět hlavně díky Walkerovi dostal na 22 yardů a Myers následně kopl i počtvrté přesně.
Naopak útok New England se vůbec nedokázal prosadit a poprvé od roku 1974 se stalo, že ve finále některý z týmů za tři čtvrtiny neskóroval.
Když pak na začátku poslední části quarterback Sam Darnold našel přesnou přihrávkou na touchdown AJ Barnese, byl Seattle už velmi blízko triumfu. Až pak se Patrioti probudili a Mack Hollins zachytil dva dlouhé pasy Mayeho a skóroval.
Drama však Seattle nepřipustil. Myers trefil i svůj pátý kop a vytvořil nový rekord finálových zápasů. Patrioti museli riskovat, čehož obrana Seattlu využila, donutila Mayeho k chybné přihrávce a následně i k další ztrátě míče
Tu ke svému prvnímu touchdownu v kariéře využil obránce Uchenna Nwosu a definitivně rozhodl. Nic na tom nezměnil ani snižující touchdown Rhamondreho Stevensona.
„Dokázali jsme to. Moc děkuji celé naší útočné lajně, která mi to ulehčila, ale fanoušci, prosím, pořádně oceňte naši obranu. Ta byla neskutečná," řekl quarterback Seahawks Sam Darnold při přebírání trofeje šampionů.
Cenu pro nejlepšího hráče získal Walker, který naběhl 135 yardů a dalších 26 yardů přidal po zachycení přihrávky vzduchem a připravil tak skórovací pozice pro Myerse. Naposledy cenu MVP získal runningback v roce 1998 a to Terrell Davis z Denveru.
Super Bowl, finále ligy amerického fotbalu NFL v Santa Claře: Seattle Seahawks - New England Patriots 29:13 (3:0, 6:0, 3:0, 17:13)
