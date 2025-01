Pátý zápas, pátá výhra. Famózní Dobešova série pokračuje, doma vychytal Rangers

Český hokejový gólman Jakub Dobeš v dresu Montrealu naskočil do pátého zápasu a opět dovedl tým k výhře. Na vítězství 5:4 v prodloužení nad NY Rangers se podílel 23 zákroky a v NHL zůstává neporažený. Útočník Matěj Blümel dal v soutěži gól po více než dvou letech a pomohl Dallasu k výhře 4:1 nad Detroitem.

Jakub Dobeš z Montrealu zasahuje v utkání NHL proti New Yorku Rangers. | Foto: Reuters

Dobeš si drží v NHL výbornou bilanci. Od svého debutu zatím vyhrál všech pět zápasů, do kterých nastoupil, a má velký podíl na tom, že se Montreal drží v boji o příčky zaručující postup do play off.

Proti NY Rangers odehrál z pohledu statistiky zatím nejhorší zápas, přesto pomohl k výhře 5:4 v prodloužení.

Blümel má v Dallasu složitou pozici. I přes to, že v posledních dvou sezonách patří k nejproduktivnějším hráčům farmářského celku Texas Stars, v NHL příliš šancí nedostává.

Od svého odchodu do zámoří v létě 2022 odehrál v NHL zatím jen 12 zápasů a v nedělním programu se dočkal svého druhého gólu.

V šesté minutě duelu proti Detroitu si mezi kruhy našel odražený puk a poslal Dallas do vedení 1:0. Po více než dvou letech tak navázal na svou premiérovou trefu z listopadu 2022, kdy dal gól Philadelphii.

Proti Detroitu český útočník odehrál lehce přes devět minut a po dvou prohrách pomohl Dallasu k výhře, díky které se Stars posunuli na čtvrté místo v tabulce Západní konference.

Výsledky NHL:

New Jersey - Ottawa 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky: 35. Tatar - 34. Ostapchuk, 43. Zub. Střely na branku: 26:20. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Forsberg, 2. Zub, 3. Ostapchuk (všichni Ottawa).

Montreal - NY Rangers 5:4 v prodl. (1:2, 2:2, 1:0 - 1:0)

Branky: 14. Gallagher, 26. Dvorak, 36. Suzuki, 53. Slafkovský, 64. Laine - 12. Lafreniere, 15. Cuylle, 31. Zibanejad, 37. Kreider. Střely na branku: 38:27. Dobeš za Montreal odchytal celý zápas, inkasoval čtyři branky z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 85,2 procenta. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher, 2. Laine (oba Montreal), 3. Fox (New York Rangers).

Dallas - Detroit 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Branky: 6. Blümel, 14. J. Robertson, 15. Bourque, 55. W. Johnston - 53. Edvinsson. Střely na branku: 25:34. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. J. Robertson, 3. Duchene (všichni Dallas).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 47 29 2 16 147:134 60 2. Florida 47 27 3 17 153:142 57 3. Tampa Bay 44 25 3 16 162:123 53 4. Ottawa 46 24 4 18 132:127 52 5. Montreal 46 23 4 19 142:155 50 6. Boston 47 22 6 19 127:150 50 7. Detroit 46 21 4 21 131:150 46 8. Buffalo 45 17 5 23 138:153 39

Metropolitní divize:

1. Washington 46 31 5 10 164:114 67 2. New Jersey 49 26 6 17 148:125 58 3. Carolina 46 27 3 16 152:129 57 4. Columbus 46 22 7 17 156:155 51 5. NY Rangers 46 22 4 20 134:142 48 6. Philadelphia 47 21 6 20 146:161 48 7. Pittsburgh 48 19 8 21 143:179 46 8. NY Islanders 45 18 7 20 121:137 43

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 47 31 3 13 165:113 65 2. Dallas 46 29 1 16 148:115 59 3. Minnesota 46 27 4 15 137:133 58 4. Colorado 47 28 1 18 159:147 57 5. St. Louis 47 22 4 21 133:139 48 6. Utah 45 19 7 19 127:137 45 7. Nashville 45 16 7 22 115:139 39 8. Chicago 46 15 3 28 120:158 33

Pacifická divize: