Pastrňáka nadchlo senzační vítězství Baníku. Stihl půli, pak šel zlomit norský odpor

Útočník David Pastrňák po vydřeném vítězství nad Norskem na hokejovém mistrovství světa ocenil dobrý výkon brankáře soupeře Jonase Arntzena, který si v zápase připsal 24 úspěšných zákroků. Střelec vítězné branky si krátce před svou první trefou na turnaji vyměnil hokejku a byl rád, že mu to přineslo štěstí.

"Trošku bojuji s ledem, nějak mi to skáče. Snažím se něco změnit. Změnil jsem hokejku, Roman (Červenka) mě našel a spadlo to tam," řekl Pastrňák. Do dalšího utkání si ale hokejku pro štěstí nenechá. "Vždy si beru novou na každý zápas," uvedl osmadvacetiletý útočník.

Utkání proti severskému soupeři bylo od začátku do konce vyrovnané. "Norové hráli výborně na to, že hráli včera. Dohrávali souboje a nebyla na nich vidět únava. Náročný zápas. Jejich gólman stál na hlavě, chytil tři čtyři góly. Pro nás důležitá a ubojovaná výhra," oddechl si nejproduktivnější český hráč v této sezoně základní části NHL.

Pastrňák zároveň ocenil i výkon českého gólmana Karla Vejmelky. "Byli bychom radši, kdybychom měli větší klid na konci zápasu a nemuseli se strachovat o výsledek. Ale tady v dnešní době není jednoduchý soupeř, dneska to Norové ukázali. Karlos nás podržel, zbytek jsme pohlídali týmově. Výborný týmový výkon, vybojované tři body," řekl.

Radost mu dnes udělala i výhra fotbalového Baníku Ostrava na hřišti Plzně, po které se moravský klub opět zapojil do boje o druhé místo v české nejvyšší soutěži a postup do předkola Ligy mistrů. "Koukal jsem první poločas, pak už mi to nevyšlo. Ale výsledek jsem viděl, takže velká gratulace, důležité tři body. Ještě dva zápasy, ale máme to dobře rozjeté," dodal Pastrňák, jenž je velkým fanouškem Baníku.