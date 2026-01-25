Pastrňák totálně vyšachoval soupeře a nahrál na jeden z gólů vítězného Bostonu

David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli v NHL shodně jednou asistencí k vítězství hokejistů Bostonu 4:3 nad Montrealem.
Poraženým nestačil hattrick, který vstřelil Cole Caufield. Karel Vejmelka si připsal v sezoně již pětadvacáté vítězství. Český brankář, jehož s reprezentací čeká zanedlouho v Miláně olympijský turnaj, pomohl Utahu porazit 5:2 Nashville. Domácím hráčům zlikvidoval 27 střel.
Boston smazal třikrát jednogólovou ztrátu po trefách Caufielda. Pastrňák se zasloužil v polovině utkání o vyrovnání na 2:2.
Havířovský rodák si navedl puk z pravého kruhu na střed, navázal na sebe pozornost obránce i gólmana a předložil puk Morganu Geekiemu před prázdnou branku.
Bruins rozhodli slepenými góly ve třetí třetině. V 54. minutě vyrovnal Fraser Minten a o 12 sekund později využil třetí přesilovku týmu v zápase Geekie. U vítězné branky si připsal druhou asistenci Zacha.
„Hodně jsme si v ten moment věřili,“ řekl Pastrňák o rozpoložení týmu před přesilovou hrou za stavu 3:3.
„Chvíli předtím jsme vyrovnali. Gól nás nakopl a přesilové hry nám šly. Věděli jsme, že může rozhodnout. Povedlo se,“ doplnil český útočník.
Přesilovou hru Boston využil už po čtyřech sekundách, když po vyhraném vhazování doputoval puk ke Geekiemu, který se prosadil střelou zpoza levého kruhu bez přípravy.
Zpočátku se nikdo neradoval v domnění, že kotouč skončil ve výstroji gólmana. Až o chvíli později naznačoval autor branky hokejkou, že puk prošel do sítě. Videozáznam mu dal za pravdu a rozhodčí gól uznali.
Vejmelka se radoval z výhry v každém ze svých posledních osmi startů. Během úspěšné série inkasoval v průměru přesně dvě branky na zápas a v počtu vítězství je nejlepší ze všech gólmanů.
V Nashvillu sice inkasoval jako první, ale Utah odpověděl třemi góly v rozmezí 23. až 29. minuty. Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen Kailer Yamamoto, který vstřelil rozdílovou branku a připravil ještě druhou trefu týmu.
Naopak gólmanovi Davidu Rittichovi z New York Islanders se nedařilo. Inkasoval čtyřikrát z dvaceti střel při porážce 0:5 od Buffala, čtvrtý gól vstřelil hostující tým do prázdné branky.
NHL:
NY Islanders - Buffalo 0:5, Nashville - Utah 2:5, Columbus - Tampa Bay 8:5, Boston - Montreal 4:3, Ottawa - Carolina 1:4, Winnipeg - Detroit 1:5, St. Louis - Los Angeles 4:5 po sam. nájezdech, Minnesota - Florida 3:4 v prodl., Edmonton - Washington 6:5 v prodl.
Muchová vzala Američance poprvé v kariéře set, v Melbourne ale i tak končí
Karolína Muchová prohrála v osmifinále Australian Open s americkou tenistkou Coco Gauffovou. Poslední česká zástupkyně v ženské dvouhře podlehla po dvouhodinovém boji třetí hráčce světového žebříčku 1:6, 6:3, 3:6.
"Otřesné dění v Minnesotě." Demokraté chtějí zablokovat financování části vlády
Opoziční demokraté se chystají v americkém Senátu zablokovat zákony o financování části vlády, včetně ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). Reagují tím na sobotní zastřelení již druhého amerického občana agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu ve státě Minnesota. Informovala o tom agentura AP
Podívejte se na 15 politiků, kteří mohou promluvit do budoucnosti ODS
S koncem Petra Fialy v čele ODS, kterou vedl dlouhých 12 let, dochází i k proměně toho, kdo a jaký vliv ve straně bude mít. Aktuálně.cz proto přináší přehledný a stručný pohled na to, koho a proč má smysl v ODS sledovat. Vybrali jsme pomyslný žebříček, který tvoří třináct mužů a dvě ženy.
Trump po vlně kritiky za výroky o roli spojenců otočil a ocenil britské vojáky
Americký prezident Donald Trump v sobotu pochválil britské vojáky poté, co některé spojence Washingtonu pobouřil jeho výrok, že za války v Afghánistánu se jednotky ostatních států držely mimo bojovou frontu. Proti tomu se ozvali představitelé Británie, Polska, Německa a Itálie.