Pastrňák slavil déle, než byl v týmu. Zvládl i rozlučku se svobodou, teď bude svatba

Od zisku titulu mistrů světa uplynuly už takřka dva měsíce, pro hokejového útočníka Davida Pastrňáka však oslavy definitivně skončí až v neděli, kdy s pohárem pro vítěze šampionátu zavítá do rodného Havířova. Jak uvedl během dnešního rozhovoru s novináři, vedle toho se připravuje na svatbu se švédskou partnerkou Rebeccou, ale také na novou sezonu NHL.

Jeden z nejlepších hokejistů současnosti stihl v Praze na MS po vyřazení Bostonu z play off jen čtyři zápasy. Dlouho čekal na gól, pak ale za bezbrankového stavu rozhodl vítěznou trefou finále proti Švýcarsku. Oslavy byly bouřlivé a Pastrňák si je náležitě vychutnal.

"Pro mě to bylo krásných sedm dní… Takže jsem vlastně slavil déle, než jsem byl vůbec v týmu," smál se Pastrňák. "Po týdnu jsem pak odjel zpátky do Ameriky. Vypnul jsem hlavu a měl jsem dva týdny volno. Bral jsem to tak, že budu slavit, dokud budu v Praze, pak už jsem odpočíval," připomněl období po velkém triumfu.

Pohár mistrů světa se však k němu dostane až v nadcházejících dnech. "Ještě jsem ho neměl, čeká mě to v neděli. Vezmu ho do Havířova, kde jsem dlouho nebyl. Těším se, až se tam vrátím. Ukážu ho na náměstí mladým klukům, mladým hokejistům. Snad si užijeme krásný den," přál si Pastrňák.

Podle svých slov měl mít pohár dříve. Už v polovině července. "Všechno se to posunulo o dost později, protože jsem ho přebíral od Špačků. A já nevěděl, zda pohár do Havířova vůbec dostanu, protože byl snad na sto kousků. Dělám si srandu. Ale Špágr mi ukazoval fotku, jak byl pohár trochu rozlámaný. Šikovní kluci ho ale okamžitě dali dohromady. V týmu jsme si naplánovali, kdy kdo pohár dostane. A mně to vyšlo krásně na tuhle neděli," pochvaloval si Pastrňák.

"Byly to náročné dva týdny. Domácí akce byla opravdu zajímavá, oslavilo se to řádně," potvrdil částečně Pastrňákova slova obránce David Špaček, jenž mezi mantinely úspěšně navazuje na otce Jaroslava, olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného světového šampiona.

Velký den čeká Pastrňáka také v osobním životě. "Se svobodou jsme se už rozloučili jak já, tak i paní. Ale svatba ještě nebyla," řekl Pastrňák.

Přiznal, že přípravy na svatbu jsou náročné. "Je toho hodně. Těším se, až konečně budeme mít přípravy za sebou, protože to není snadné, a budeme přímo na svatbě. Během sezony jsem se soustředil hlavně na hokej, takže se o vše starala hlavně Rebecca, ale teď už se jí snažím co nejvíc pomoct," konstatoval Pastrňák.

Na ledě byl zatím jen jednou, když ve Strašnicích na tréninku hvězd doplnil Jaromíra Jágra, Martina Nečase či Romana Červenku. Zahráli si mezi sebou. Jágr pak prohru v nadsázce vysvětloval tím, že mu to kanonýr Bostonu kazil a proto už bude mít vstup zapovězený.

"Fyzická příprava je náročná, občas přijdou drobná zranění. Tělo tomu není přizpůsobené, takže na led zatím moc nechodím. Začnu to sázet až v srpnu. Přišlo mi to, že jsem v těch svých bruslích snad šel na Staromák, protože nože mě vůbec neposlouchaly. Nebylo to příjemné, moc mi to nešlo. Ale Džegrovi taky ne," smál se Pastrňák.

Změny v týmu a sílu Bostonu pro další sezonu, jak vypadá tým Bruins na papíře, nijak neřeší. "Takhle se na to nedívám. Podepsali jsme pár nových hráčů, ale hlavně bude záležet na tom, jak si sedneme týmově. Každá sezona začíná od nuly. Já se soustředím jen na to, abych se dobře připravil a přijel do Bostonu v co nejlepší formě," řekl Pastrňák.

Jeden odchod ho ale mrzel - když Boston vyměnil koncem června Jakuba Lauka do Minnesoty. "Samozřejmě je to smutné, odešel tak další Čech. Před dvěma roky nás tam bylo šest, teď jsme jenom dva (s Pavlem Zachou). Kuba je super kluk, bude nám chybět. Snad v Minnesotě dostane víc prostoru než u nás a bude se mu dařit," uvedl Pastrňák, jenž před měsícem ovládl posedmé domácí anketu Zlatá hokejka.