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Sport

Pastrňák pomohl Bostonu gólem k výhře nad San Jose, prosadil se i Hertl

ČTK
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David Pastrňák svým sedmým gólem v sezoně NHL pomohl Bostonu k výhře 6:4 nad San Jose. Střelecky se prosadil také další český útočník Tomáš Hertl, hokejisté Vegas však podlehli Columbusu 1:2 v prodloužení.

David Pastrňák
David PastrňákFoto: Reuters
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Bruins vybojovali sedmou výhru z posledních osmi zápasů díky skvěle zvládnuté třetí třetině. Ještě na začátku 49. minuty prohrávali 2:3, poté ale přišla vydařená pasáž a během necelých čtyř minut hry odskočili do dvoubrankového trháku.

Nejprve Pastrňák ranou z vrcholku pravého kruhu pro vhazování srovnal na 3:3, o 40 sekund později poslal Bruins do vedení James Hagens a v čase 52:00 zvýšil už na 5:3 Fraser Minten. Sharks ještě snížili, ale výhru Bostonu pečetil Will Borgen do prázdné branky.

Hertl se střelecky prosadil po čtyřech zápasech, k výhře však Vegas nepomohl. Golden Knights prohráli potřetí za sebou, se 17 body se nicméně stále drží na druhém místě Západní konference za Edmontonem.

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