Pastrňák pokračuje v bodové mánii a útočí na vlastní maximum. Hvězdou byl ale Hertl

Tomáš Hertl zařídil v NHL gólem v předposlední minutě výhru hokejistů Vegas 4:3 v Bostonu a byl zvolen první hvězdou zápasu. Za poražené přihrál David Pastrňák na jednu branku a bodoval ve třináctém utkání v řadě.

Boston vedl 2:0 a po Pastrňákově akci 3:1. Český útočník získal za brankou puk a přihrál jej Morganu Geekiemu, který vrátil domácím v 36. minutě dvougólový náskok. Pastrňák tím vyrovnal svou nejdelší bodovou sérii ze sezony 2019/20 a během posledních 13 utkání si připsal 11 tref a 15 přihrávek.

Zbytek zápasu ovládli hráči Vegas a obrat korunoval Hertl, který se prosadil v přesilové hře střelou z levého kruhu. "Bylo to vzrušující, zejména když padl takhle na konci," uvedl Hertl, s 21 trefami druhý nejlepší český střelec ročníku. "Byl to dobrý zápas. Nehráli jsme sice na začátku, jak jsme chtěli, ale poté jsme předváděli skvělý hokej," shrnul.

Hosty nerozhodilo, že Boston o zhruba půl minuty dříve uspěl s trenérskou výzvou. Kvůli nedovolenému bránění brankáři rozhodčí neuznali za stavu 3:3 gól Pavla Dorofejeva. Celkově Vegas přestřílel domácí 38:24. "Když jsme se v útoku trápili a nedávali góly, tak jsme se až příliš snažili něco vymyslet. Někdy ale musíte puky jen nahazovat, vytvářet závary a z toho vzniknou šance," vysvětlil Hertl střeleckou aktivitu.

Nejlepším hráčem utkání se stal i Filip Hronek, který se zasloužil gólem a asistencí o vítězství Vancouveru 2:1 nad Torontem. Pod rozhodující gól Canucks se podepsal přihrávkou Filip Chytil.

Hronek otevřel v sedmé minutě skóre, když si sjel před branku na křížný pas Eliase Petterssona a z pravé strany vstřelil třetí gól v sezoně. Český obránce u vítězné branky udržel v přesilové hře útočné pásmo a poslal puk podél modré čáry Filipu Chytilovi, po jehož přihrávce rozhodl z mezikruží Brock Boeser.

Hronek, který kvůli zranění vynechal od konce listopadu do poloviny ledna 21 zápasů, se dostává do formy. V posledních pěti utkáních nasbíral pět bodů (1+4). "To byla velmi dobrá přihrávka," ocenil trenér Vancouveru Rick Tocchet jeho asistenci u rozhodující branky. "Po jeho návratu bylo zpočátku trošku znát, že byl dva měsíce mimo. Ale myslím si, že se už do toho dostává," doplnil kouč, který opět postrádal elitního beka Quinna Hughese.

Radek Faksa rozhodl v desátém kole nájezdů o výhře St. Louis 6:5 nad Chicagem. Čech, který vede čtvrtý útok St. Louis, skóroval v rozstřelu NHL poprvé. V nájezdech šanci teprve potřetí v kariéře, ale počínal si mazácky a zajistil týmu bonusový bod precizní bekhendovou kličkou.

"Už moc útočníků nezbývalo, tak jsem věděl, že přijdu na řadu," uvedl Faksa. "Slyšel jsem, že o mě trenéři mluví, takže jsem věděl, že když Chicago nedá gól (v deváté sérii), tak budu další. Už jsem si dopředu plánoval, co udělám," doplnil český hráč, který v sezoně nasbíral deset bodů (3+7) ve 44 zápasech. Proměněným nájezdem zpříjemnil Ryanu Suterovi 1500. start v soutěži. Obránce St. Louis je 22. hráčem a sedmým bekem v historii NHL, který dosáhl této mety.

Lukáš Dostál zneškodnil 43 střel, v penaltovém rozstřelu neinkasoval a dovedl Anaheim na ledě Los Angeles k vítězství 2:1 po nájezdech.

Dostál držel čisté konto až do 58. minuty, kdy jej překonal Adrian Kempe a vyrovnal na 1:1. Oba si souboj zopakovali i v rozstřelu, ve kterém zachránila českého gólmana tyč. Na druhé straně dlouho odolával i David Rittich, který inkasoval poprvé až v 48. minutě milimetrově přesnou střelou Briana Dumoulina z levého kruhu. V nájezdech na něj vyzráli Trevor Zegras i Leo Carlsson. Rittich kryl 25 střel a byl vyhlášen stejně jako Faksa druhou hvězdou zápasu.

Dostál, který dovedl loni český tým k titulu mistrů světa, si výbornou formu přenesl i do nové sezony NHL a patnáctou výhrou v sezoně si vytvořil nový rekord. "Zejména ve třetí třetině mu zatápěli, vypálili na něj hodně střel (16). Ale chytal fantasticky. Puky vyrážel do rohu a nepouštěl soupeře k dorážkám. V tom byl excelentní," vyzdvihl Dostála trenér Anaheimu Greg Cronin.

NHL:

Montreal - New Jersey 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky: 14. Bratt, 33. Cotter, 42. J. Hughes, 51. L. Hughes. Střely na branku: 34:22. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Bratt, 3. Allen (všichni New Jersey).

Detroit - Tampa Bay 3:6 (2:4, 1:0, 0:2)

Branky: 10. Tarasenko, 17. P. Kane, 35. DeBrincat - 2. a 58. Hagel, 3. Černák, 12. Point, 16. Paul, 45. Duke. Střely na branku: 37:18. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Hagel (Tampa Bay), 2. DeBrincat (Detroit), 3. Černák (Tampa Bay).

Carolina - Utah 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)

Branky: 27. a 40. Jarvis, 29. a 35. Aho, 11. Chatfield, 58. Martinook, 59. Roslovic - 31. a 57. Keller, 18. Doan. Karel Vejmelka odchytal za Utah 59:22 minuty, z 37 střel dostal šest gólů a úspěšnost zákroků měl 83,8 procenta. Střely na branku: 38:39. Diváci: 19.005. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis, 2. Aho, 3. Chatfield (všichni Carolina).

Boston - Vegas 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

Branky: 4. Marchand, 14. Zadorov, 36. Geekie (Pastrňák) - 16. Stone, 40. Whitecloud, 45. Dorofejev, 59. Hertl. Střely na branku: 24:38. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Theodore (oba Vegas), 3. Marchand (Boston).

Florida - Ottawa 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)

Branky: 27. M. Tkachuk, 32. Barkov, 37. Forsling, 38. Bennett, 59. Lundell - 7. B. Tkachuk. Střely na branku: 48:27. Diváci: 19.660. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. Barkov, 3. Bobrovskij (všichni Florida).

Philadelphia - Pittsburgh 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 2. Laughton, 33. Hathaway, 45. Konecny - 25. E. Karlsson, 46. Beauvillier. Střely na branku: 20:33. Diváci: 19.280. Hvězdy zápasu: 1. Ersson, 2. Laughton, 3. Kuzmenko (všichni Philadelphia).

Columbus - NY Rangers 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

Branky: 15. K. Johnson, 16. Danforth, 38. Van Riemsdyk - 42. a 59. Cuylle, 2. Kalijev, 27. Zibanejad. Střely na branku: 25:40. Diváci: 18.755. Hvězdy zápasu: 1. Cuylle, 2. Zibanejad (oba NY Rangers), 3. Van Riemsdyk (Columbus).

St. Louis - Chicago 6:5 po sam. nájezdech (0:2, 3:0, 2:3 - 0:0)

Branky: 22. Broberg, 22. Walker, 38. Joseph, 45. Fowler, 56. Thomas, rozhodující sam. nájezd Faksa - 6. C. Smith, 6. Donato, 44. Martinez, 47. Teräväinen, 52. Michejev. Střely na branku: 40:20. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Thomas, 2. Faksa (oba St. Louis), 3. Michejev (Chicago).

Vancouver - Toronto 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky: 7. Hronek, 49. Boeser (Chytil, Hronek) - 40. Rielly. Střely na branku: 25:28. Diváci: 19.022. Hvězdy zápasu: 1. Hronek, 2. E. Pettersson (oba Vancouver), 3. Rielly (Toronto).

Nashville - Buffalo 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Branky: 10. a 36. Skjei, 35. a 47. F. Forsberg, 7. Novak, 60. Marchessault - 16. Byram, 19. Dahlin, 38. Tuch, 53. Cozens. Střely na branku: 23:29. Diváci: 17.199. Hvězdy zápasu: 1. O'Reilly, 2. Skjei (oba Nashville), 3. Dahlin (Buffalo).

Minnesota - NY Islanders 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)

Branky: 38. a 46. Boldy, 4. Rossi, 34. F. Gaudreau, 39. Trenin, 56. M. Foligno - 4. Palmieri, 21. Nelson, 28. Lee. Střely na branku: 33:34. Diváci: 18.539. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Trenin, 3. Spurgeon (všichni Minnesota).

Calgary - Seattle 2:3 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)

Branky: 23. Frost, 47. Kadri - 54. Wright, 56. Burakovsky, 63. Beniers. Střely na branku: 29:28. Diváci: 17.795. Hvězdy zápasu: 1. Burakovsky (Seattle), 2. Kadri (Calgary), 3. Beniers (Seattle).

San Jose - Dallas 3:8 (2:3, 0:2, 1:3)

Branky: 2. Eklund, 3. Zetterlund, 53. Duehr - 4. a 28. Duchene, 11. J. Robertson, 14. Marchment, 36. Bourque, 52. Johnston, 53. Harley, 54. Benn. Střely na branku: 27:34. Vítek Vaněček odchytal za San Jose celý zápas, inkasoval osm gólů z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 76,5 procenta. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Duchene, 2. Harley, 3. Benn (všichni Dallas).

Los Angeles - Anaheim 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 58. Kempe - 48. Dumoulin, rozhodující sam. nájezd Zegras. Střely na branku: 44:26. David Rittich odchytal za Los Angeles celý zápas, inkasoval jeden gól z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 96,2 procenta. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval jeden gól ze 44 střel a úspěšnost zásahů měl 97,7 procenta. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Dostál (Anaheim), 2. Rittich, 3. Kempe (oba Los Angeles).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 57 34 3 20 192:165 71 2. Toronto 55 33 2 20 169:156 68 3. Tampa Bay 54 30 4 20 192:150 64 4. Ottawa 56 29 4 23 158:156 62 5. Detroit 55 28 5 22 160:171 61 6. Boston 57 27 6 24 157:182 60 7. Montreal 55 25 5 25 160:189 55 8. Buffalo 54 22 5 27 171:185 49

Metropolitní divize:

1. Washington 54 36 7 11 192:135 79 2. Carolina 56 33 4 19 184:154 70 3. New Jersey 57 31 6 20 175:142 68 4. Columbus 56 26 8 22 184:186 60 5. NY Rangers 55 27 4 24 165:168 58 6. NY Islanders 55 25 7 23 152:162 57 7. Philadelphia 57 24 7 26 162:192 55 8. Pittsburgh 57 23 9 25 164:201 55

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 56 39 3 14 202:134 81 2. Dallas 55 35 2 18 182:139 72 3. Minnesota 56 33 4 19 163:159 70 4. Colorado 57 33 2 22 186:174 68 5. Utah 55 23 9 23 153:166 55 6. St. Louis 56 25 5 26 154:171 55 7. Nashville 54 19 7 28 144:179 45 8. Chicago 55 17 7 31 149:191 41

Pacifická divize: