Pastrňák mlčí, Boston prohrává. Toronto si vynutilo rozhodující bitvu

Hokejisté Toronta v domácím zápase porazili Boston 2:1 a vynutili si rozhodující sedmý duel. O vítězství Maple Leafs rozhodl dvougólový William Nylander. Češi v zápase nebodovali.

David Pastrňák zaznamenal gól nebo asistenci v prvních čtyřech zápasech série a pomohl Bostonu do vedení 3:1. V posledních dvou kláních český kanonýr bodově mlčel a Boston i kvůli tomu nevyužil ani jeden z postupových mečbolů. Toronto dvakrát za sebou vyhrálo 2:1 a živí naději na postup do druhého kola.

Zatímco v pátém zápase Maple Leafs odvraceli vyřazení až v prodloužení, v zápase číslo šest si pro těsné vítězství došli už v základní hrací době. Za třetí výhrou v sérii Maple Leafs dovedli zodpovědná obrana v čele se skvěle chytajícím Josephem Wollem a dvougólový Nylander.

Švédský útočník ukončil své třináctizápasové čekání na gól těsně před koncem druhé třetiny. Po vhazování v útočném pásmu zamotal hlavu několika soupeřům a jeho nahození skončilo až za Jeremym Swaymanem. Druhou, vítěznou branku dal křídelník Maple Leafs v čase 57:47, kdy využil propadnutí Bostonu v útočném pásmu a v samostatném úniku vyzrál na Swaymana.

Gólmana Wolla o první čisté konto v NHL připravil jednu desetinu před koncem zápasu Morgan Geekie. Pětadvacetiletého Američana ale inkasovaná branka nemusela mrzet. Je to totiž právě on, kdo nastartoval obrat v sérii. V posledních dvou zápasech dostal šanci jako týmová jednička a Toronto s ním v brance získalo potřebnou jistotu. Pětadvacetiletý brankář ve svém premiérovém play off zatím inkasoval pouhé dvě branky a drží úspěšnost zákroků nad 96 procenty.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 6. zápas:

Toronto - Boston 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky: 40. a 58. W. Nylander - 60. Geekie. Střely na branku: 26:23. Diváci: 19.471. Hvězdy zápasu: 1. Woll, 2. Nylander (oba Toronto), 3. Swayman (Boston). Stav série 3:3.