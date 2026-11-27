Hokejisté Pardubic vyhráli v souboji dvou nejlepších týmů extraligy na ledě Třince 4:2 a snížili ztrátu na lídra soutěže na rozdíl dvou bodů. Obhájce titulu si podmanil v této sezoně druhou reprízu jarního finále a připravil druhou porážku v domácím prostředí v sezoně.
Třinec odstartoval duel podobně jako v úvodním vzájemném zápase a opět rychle nabral dvougólové manko. Mazanec ještě zastavil v gólové šanci Smejkala, ale v šesté minutě už smolně inkasoval. Tourigny poslal z pravé strany puk před branku, kde si jej do vlastní sítě srazil Adámek. Vzápětí trefil hostující Kalužík z mezikruží tyč, ale v deváté minutě uspěl z úniku Nosek s bekhendovou kličkou mezi betony. Povedenou přihrávkou do prostoru jej uvolnil Červenka.
Domácí snížili v závěru úvodní třetiny. Chlán ještě z úniku nevyzrál na Subbana, ale o chvíli později se prosadil Ondřej Kovařčík tečí střely Marinčina od modré čáry. Autor prvního gólu Ocelářů měl i největší šanci druhé třetiny. Mazanec při střídání soupeře založil přihrávkou na modrou čáru přečíslení, ve kterém Nestrašil předložil puk před odkrytou branku Kovařčíkovi. Třinecký útočník ale netrefil puk ideálně.
Třetí třetinu začaly lépe Pardubice. V přečíslení tři na jednoho se dostal Mandát před Mazance, který vypíchl puk hokejkou při kličce hostujícího útočníka. O chvíli později jej ale překonal z dorážky Sobotka.
Domácí se poté nadechli k náporu a soupeře několikrát uzamkli ve svém útočném pásmu. Ve velké šanci se zblízka neprosadil Adámek. Michal Kovařčík se při střele mezi betony už radoval z gólu, Subban ale zasáhl se štěstím špičkou brusle.
Na opačné straně se Mazanec vytáhl při šancích Poulíčka a Mandáta. Domácí se pustili ke hře bez gólmana už čtyři minuty před koncem. Subban podržel tým při dorážce Voženílka. Výhru Pardubic definitivně zpečetil Sobotka.
V závěru ještě vzplanuly vášně po krosčeku Noska na Michala Kovařčíka. Mstít se za zákrok se vydal Nestrašil, ale k bitce nedošlo. V závěru ještě vyzýval i domácí Aubrecht při svém prvním střídání v zápase na pěstní souboj Ščotku, ale rukavice se opět neshazovaly. Při hře čtyři na čtyři už jen zkorigoval výsledek Kubiesa.
23. kolo hokejové extraligy:
HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 19. O. Kovařčík (Marinčin), 60. Kubiesa (D. Musil) - 6. Tourigny, 9. Nosek (Červenka, Ščotka), 44. Sobotka (Kelemen, Kondelík), 58. Sobotka (Mandát). Rozhodčí: Kika, Šír - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno).
Třinec: Mazanec - M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, Pyrochta, D. Musil, od 59. min Aubrecht - M. Růžička, A. Nestrašil, D. Voženílek - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - Kubiesa, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Chlán, M. Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
Pardubice: Subban - Čerešňák, Košťálek, Tourigny, Ludvig, Gazda, Ščotka. Chabada - Kelemen, Sobotka, Kondelík - Mandát, Nosek, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Kalužík, Hrníčko, Poulíček. Trenér: Pešán.
HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Branka a nahrávka: 51. M. Petman (Merežko). Rozhodčí: Šindel, Hacaperka - Ondráček, Gerát. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 3812.
Plzeň: Malík - MacPherson, Rubins, Merežko, Malák, Robertson, J. Jeřábek, J. Chromiak - Fodor, Lalancette, Měchura - L. Strnad, Žemlička, Teplý - Schleiss, V. Petman, M. Petman - Simon, Lev, Rohlík. Trenér: Veber.
Brno: Stezka - Zábranský, Kučeřík, Witkowski, Nedomlel, Gulaši, F. Král, D. Mikyska - A. Zbořil, Ilomäki, H. Zohorna - Flek, Kollár, K. Pospíšil - Vondráček, Brabenec, Kunc - Kusko, T. Zohorna, Cingel. Trenér: Zábranský st.
HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky: 7. D. Moravec (Gríger), 27. Gríger (Hyka), 34. Fořt (Jandric, Buchtele), 35. Hyka (Saklický, Křeelka), 57. Gríger (Vlasák, Skalický). Rozhodčí: Barek, Květoň - Hynek, Štěpánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 4226.
Litvínov: M. Tomek - Polášek, Baláž, Jaks, Czuczman, S. Svozil, Moravčík - Koblasa, Sukeľ, Šámal - O. Kaše, Kämpf, Maštalířský - Šprynar, O. Najman, Urban - V. Beran, Jícha, Havelka. Trenér: Reichel.
Mladá Boleslav: Mokry - Zámorský, Vlasák, Kubíček, Jánošík, F. Pavlík, D. Moravec, Budík, Křepelka - Skalický, Gríger, Hyka - Jandric, Fořt, Buchtele - Gardoň, Gavars, Lichtag - Zvagulis, Závora, Rekonen. Trenér: Haken.
HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 2:1 po sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 18. Abdul (J. Zbořil), rozhodující nájezd Abdul - 31. J. Pospíšil (Krejčík, Řepík). Rozhodčí: Jeřábek, Stano - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 4124.
Vítkovice: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Leahy, Brůna - Š. Stránský, Hladonik, Cienciala - Martel, Nellis, Šebesta - Lacka, Šír, Abdul - Žídek, Petr, Macias - Fasner. Trenér: Treille.
Sparta: J. Kovář - Tomov, Krejčík, Michálek, Mašín, N. Seppälä, Sirota, Suhrada - P. Kousal, Shore, Blümel - Řepík, Vesalainen, Sekáč - Daníček, Kuťák, Dzierkals - J. Pospíšil, M. Přibyl, M. Procházka. Trenér: Augusta.
HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 29. Plášek (Cosgrove, Navrátil) - 9. Nenonen (Kevin Klíma, Melancon), 51. Nenonen (Čacho, Miškář), 59. Radil. Rozhodčí: Ondráček, Schenel - Rampír, Axman. Vyloučení: 5:8, navíc Matýs - Kevin Klíma oba 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 3661.
Olomouc: Machovský - T. Černý, Freibergs, Stella, Cosgrove, Hrádek, Ondrušek - Navrátil, Macuh, Plášek - Herčík, Štohanzl, J. Kos - Spodniak, D. Vitouch, M. Vitouch - Matýs, Anděl, Tomeček. Trenér: Fiala.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kalina, D. Sýkora, Vála, Mudrák, Vukojevic - Radil, Miškář, R. Pavlík - P. Zdráhal, Kevin Klíma, R. Kousal - Nenonen, Čacho, Kohout - Jergl, Tamáši, Pilař. Trenér: T. Martinec.
Rytíři Kladno - BYD Energie Karlovy Vary 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 20. Kelly Klíma (Audette), 45. Kelly Klíma (Mendel), 59. Vigneault (Ojamäki, Audette) - 17. Bambula (Černoch, Šťastný). Rozhodčí: Pilný, Mezlík - Hnat, J. Svoboda. Vyloučení: 5:2, navíc M. Marcel (Kladno) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3302.
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Kempný, M. Houdek, Mendel, Pietroniro, A. Rulík, T. Tomek - Ojamäki, Vigneault, Audette - Lisler, F. Přikryl, Kubík - Kelly Klíma, K. Hrabík, Hlava - Bareš, M. Marcel, Ryšavý. Trenér: R. Rulík.
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Winberg, Eronen, Josef Myšák, Schmiemann - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Bambula, Jones, Šťastný - P. Tomek, Egle, Sapoušek - Koffer, Minárik, T. Redlich. Trenér: Patera.
1.
Třinec
23
16
2
1
4
89:57
53
2.
Pardubice
23
16
1
1
5
90:54
51
3.
Kladno
23
10
4
4
5
69:63
42
4.
Plzeň
23
7
8
1
7
58:52
38
5.
České Budějovice
22
11
0
2
9
61:62
35
6.
Hradec Králové
23
9
2
3
9
62:58
34
7.
Liberec
21
9
1
4
7
63:57
33
8.
Sparta
23
9
1
3
10
57:56
32
9.
Karlovy Vary
22
9
2
1
10
49:48
32
10.
Brno
22
7
3
3
9
54:60
30
11.
Litvínov
23
7
3
1
12
51:65
28
12.
Mladá Boleslav
23
6
2
2
13
49:73
24
13.
Vítkovice
22
5
3
2
12
50:69
23
14.
Olomouc
23
4
1
5
13
45:73
19
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Vítězství v anketě Český slavík obhájil mezi zpěváky Václav Noid Bárta
Českého slavíka mezi zpěváky získal Václav Noid Bárta. Obhájil tak své loňské překvapivé vítězství. Na druhou příčku hlasy fanoušků dostaly Vojtěcha Dyka, třetí skončil Marek Ztracený. Slavnostní udílení cen se v pátek koná v pražském Foru Karlín.
Otřesená hvězda šla rovnat účty: A proč bych nešel? Pardubice vyslaly důrazný vzkaz
Ze šlágru v Třinci mezi prvními dvěma týmy hokejové extraligy vyšly lépe Pardubice. Výhrou 4:2 stáhly náskok Ocelářů na dva body a celé soutěži vyslaly poměrně výrazný vzkaz. Jaká rivalita mezi finalisty minulé sezony v posledních letech vyklíčila, poznal na vlastní kůži Tomáš Nosek, navrátilec z NHL.
OpenAI obvinila Apple z krádeže obchodního tajemství a nátlaku na dodavatele
Společnost OpenAI, která stojí za chatbotem s umělou inteligencí (AI) ChatGPT, zahájila nové soudní řízení proti společnosti Apple. Obviňuje ji z krádeže obchodního tajemství a z toho, že brání jejímu přístupu k dodavatelům hardwaru.
ŽIVĚ Novou finanční pomoc Ukrajině podpořilo 24 členských států EU
Novou půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 45 miliard eur podpořilo na summitu EU 24 zemí, oznámil po skončení jednání v Bruselu předseda Evropské rady António Costa. Bulharsko podle něj souhlasilo s podporou úvěru s tím, že jeho finance budou směřovat pouze do nevojenské části půjčky, na podporu bulharské menšiny na Ukrajině.
ŽIVĚ Hraje se klíčový debl o finále. Je srovnáno, celé semifinále rozhodne třetí set
Sledujte online přenos ze čtyřhry v semifinále Davis Cupu v italské Boloni mezi dvojicemi Lehečka, Macháč a Musetti, Vavassori z Itálie.