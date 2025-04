Pardubice vrací úder. Druhé finále proti Kometě otočily a srovnávají skóre

Hokejisté Pardubic zvítězili ve druhém finále play off extraligy doma nad Kometou Brno 2:1 a vyrovnali stav série na 1:1 na zápasy. Kometa se sice ujala v čase 27:07 vedení díky brance Hynka Zohorny, ale mezi 32. a 33. minutou Dynamo během 42 sekund výsledek otočilo. Nejdříve využil přesilovou hru kapitán Lukáš Sedlák a potom skóroval z přečíslení Jáchym Kondelík.

Východočeši odpověděli na čtvrteční porážku 1:2 v prodloužení. Série na čtyři vítězné zápasy pokračuje v pondělí a v úterý v Brně a s jistotou se vrátí i v pátek do Pardubic.

Pardubice nastoupily už s nejproduktivnějším hráčem play off Romanem Červenkou, který vynechal úvodní duel. Kometa se musela obejít bez slovenského útočníka Kristiána Pospíšila, který ve čtvrtek nedohrál po faulu Lukáše Sedláka. Do obrany Brňanů se místo Tomáše Dujsíka zařadil Michal Gulaši.

Podobně jako v úvodním duelu se na první velkou šanci dlouho čekalo. Domácího gólmana Willa prověřil Ilomäki, Postava si na druhé straně poradil se Sedlákovým pokusem. V polovině úvodní části se dostal v přečíslení do dobré střelecké pozice hostující Cingel, ale Will jeho bekhendový pokus kryl. Ve 14. minutě po Kondelíkově teči Musilovy střely ještě zpoza branky vracel puk do brankoviště Kelemen, ale Postava jej přikryl.

Potom se ocitl před Willem po Kollárově přihrávce Rachůnek, ale pardubický gólman zasáhl. Vzápětí vytěsnil i Šcotkovu střelu a Ferda se nedostal z úhlu k dorážce před odkrytou brankou. Na druhé straně se natlačil před Postavu Poulíček, ale skóre také neotevřel.

Ve druhé části Postava kryl Mandátovu střelu a Kondelíkova teč Jonesova nahození skončila vedle levé tyče brněnské branky. Kousal zase změnil směr Hájkova pokusu, ale také minul. V čase 27:07 hosté vyhráli vhazování v útočném pásmu, Zbořil nahodil puk od pravého mantinelu a Zohorna z dorážky zasunul puk za Willa. Odpovědět mohl Kelemen, ale brněnský gólman odolal. Za Kometu pálil autor čtvrteční branky v nastavení Holland.

V další velké šanci Dynama neuspěl v 31. minutě Mandát, který nejdříve hledal Červenku a pak ještě vystřelil. Vzápětí fauloval Zbořil Červenku, sudí Ondráček se Stanem si situaci prohlédli u videa, jestli se nejedná o vyšší trest za podkopnutí, a udělili dvouminutový za podražení. Po 44 sekundách využil početní výhodu Sedlák, který sklepl za Postavu Jonesovu střelu z levého kruhu. Sudí si ještě ověřili u videa, jestli puk nezasáhl rukou.

Vzápětí měl další příležitost Jones a Dynamo nakonec po 42 vteřinách otočilo stav. Jones v přečíslení bekhendem uvolnil Kondelíka, který zamířil z pozice mezi kruhy do odkrytého místa u levé tyče. Dynamo bylo i nadále nebezpečné a Postava vytěsnil Kelemenovu ránu. Před pauzou střelu Adama Zbořila ukryl Will mezi betony.

V úvodu třetí třetiny Kometa odolala při Flekově vyloučení, potom Postava kryl Mandátovu střelu. Ve 47. minutě se v dobré střelecké pozice octl Konečný, ale místo zakončení se dostal za branku. Kometa marně dobývala defenzívu Dynama, které ji nepouštělo do šancí. Domácí uhájili těsný náskok i v závěrečné power play.

Finále play off hokejové extraligy - 2. zápas:

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 32. L. Sedlák (Jones, Čerešňák), 33. Kondelík (Jones, J. Zbořil) - 28. H. Zohorna (A. Zbořil, Zábranský). Rozhodčí: Ondráček, Stano - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Diváci: 10.194 (vyprodáno). Stav série: 1:1.

Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, D. Musil, J. Zbořil, Hájek, Vála - Smejkal, L. Sedlák, Červenka - Jones, Kondelík, Kelemen - Radil, Rákos, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, Mandát - Lichtag. Trenér: Hořava.

Brno: Postava - Ščotka, Davidson, Zábranský, Ďaloga, Beaudin, Holland, Gulaši - Flek, Cingel, Š. Stránský - Mueller, A. Zbořil, H. Zohorna - T. Rachůnek, Kollár, Ferda - Konečný, Ilomäki, J. Kos. Trenér: Pokorný.