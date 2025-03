Pardubice smetly Budějovice na jejich ledě a jsou krok od postupu

Hokejisté Pardubic vyhráli i třetí utkání čtvrtfinálové série play off extraligy s Českými Budějovicemi. Na jihu Čech dnes zvítězili 6:2, poté co ve 27. minutě měli k dobru už tříbrankový náskok. Gólem a nahrávkou se o to přičinili obránce Libor Hájek a útočník Roman Červenka. Dynamo je při vedení 3:0 na zápasy krok od postupu do semifinále.

Domácí před 6421 diváky ve vyprodaném hledišti zahřáli v úvodu pardubického gólmana Willa několika střelami, výraznější příležitost si však nevypracovali. Jako první se v sedmé minutě prosadili Východočeši. Sedlákovi při pokusu o nahrávku sklouzl kotouč z čepele a po souboji Hájka s Koláčkem doklouzal do branky. Gól byl připsán Hájkovi. V končící 9. minutě pálil z dobré pozice Olesen, jenže Will ho vychytal. Na druhé straně slavili jen chvilku nato Pardubičtí druhý zásah. Hájek se pokusil využít Kloučkova zakrytého výhledu a po Radilově teči skončilo jeho nahození v brance. Ve 13. minutě fauloval Musil a Motor měl k dispozici první početní výhodu. Během ní pálil dvakrát velmi nebezpečně Kubík, jenže Will byl připravený. Záhy po skončení trestu se provinil proti pravidlům Hájek a krátce poté ho následoval Mandát, jenže Českobudějovičtí odehráli 82 sekund dlouhou přesilovku pět na tři mizerně. Jen šest sekund před pauzou dostali hosté puk za Kloučka potřetí, kvůli postavení v brankovišti však sudí jejich zásah neuznali. Třetí platné trefy se Dynamo dočkalo ve 27. minutě. Dvořákovo nahození se odrazilo pod neobvyklým úhlem od hrazení v rohu za domácí brankou, kotouče se zmocnil Červenka, našel Čerešňáka a ten nezaváhal. Uběhly však jen necelé dvě minuty a Ordoš snížením v přesilovce dodal Motoru nový elán. Pozorný Will však dál držel Dynamo a jeho dvougólový náskok. Na vyšší obrátky pak přeřadili i Pardubičtí. Ve 33. minutě zakončoval Červenka bekhendem, Klouček skvěle zakročil. Kondelík s Radilem se pak dostali do přečíslení dva na jednoho, Radil orazítkoval pravou tyčku. Další příležitost nevyužil Weatherby. Na konci 42. minuty jel Kelemen sám na Kloučka, ale tak dlouho přemítal o možných variantách k zakončení, až vůbec nezakončil. Následovala přesilovka Pardubic, v níž Jihočechy podržel Klouček. Gulašovu ránu pak vytěsnil maskou Will. Když si pak v přesilovce pohotově našel od zadního hrazení odražený kotouč Červenka a překvapil Kloučka, zdálo se být rozhodnuto. Hříšník Gulaš však své provinění velmi rychle odčinil a v polovině třetí třetiny snížil na 2:4. Blíže na kontakt už se ale Jihočeši nedostali, v 56. minutě dal razítko na výhru hostů Kelemen, další gól připojil ještě 20 sekund před sirénou Vondráček. Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: Banes Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 2:6 (0:2, 1:1, 1:3) Branky a nahrávky: 29. Ordoš (Gulaš, Cibulka), 51. Gulaš (T. Zohorna, Ordoš) - 7. Hájek (L. Sedlák), 10. Radil (Hájek), 27. Čerešňák (Červenka, T. Dvořák), 49. Červenka (Jones, L. Sedlák), 56. Kelemen (Jones), 60. Vondráček (Mandát). Rozhodčí: Kika, Cabák - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 6421 (vyprodáno). Stav série: 0:3. České Budějovice: Klouček - Pýcha, Cibulka, Š. Kubíček, M. Doudera, Kachyňa, Štencel - Gulaš, T. Zohorna, Kubík - Olesen, F. Přikryl, M. Beránek - Valský, M. Toman, Ordoš - Kašlík, P. Novák, Koláček - od 21. navíc Hoch. Trenér: Čihák. Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, D. Musil, J. Zbořil, Hájek, Vála - Smejkal, L. Sedlák, Červenka - Radil, Kondelík, R. Kousal - Jones, Weatherby, Kelemen - Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Hořava.