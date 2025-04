"Útěk ze stavby" do Pardubic, fatální risk či finský jackpot. To jsou příběhy finále

Před startem sezony by brněnskou Kometu na titul v hokejové extralize tipoval málokdo. Byla až kdesi za Pardubicemi, Spartou nebo Třincem. Nicméně dokráčela až do ultimátního sedmého finále play off, na ledě Dynama zvítězila 3:0 a po sedmi letech slaví zlato. Projděte si nejzajímavější příběhy z obou stran.

Jakub Zbořil: Tohle je ta nová hala? Já slyšel, že má mít přes 20 tisíc. Nejsem tady nějak blbě?



Oh wait... pic.twitter.com/5edVrb3fx9 — Pavel Ryšavý (@rypv13) October 20, 2024 Finálová série mezi Pardubicemi a Brnem byla poutavými příběhy protkaná. Jeden z nich napsal pardubický obránce Jakub Zbořil, rodák z Brna. Když se na podzim vracel ze zámoří, už byl domluvený s Kometou. Fotil se na stavbě nové haly, zahrál by si s bratrem Adamem. Jenže na poslední chvíli dal přednost lukrativnější nabídce od majitele Dynama Petra Dědka a ironií osudu přišel o mistrovský pohár právě v sérii proti Kometě. "Vybral jsem si Pardubice, protože chci titul. Chápu, že na stavbu haly už mě v Brně asi nepozvou," vtipkoval ještě před finále.