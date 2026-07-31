Pardubice hlásí exkluzivní posilu: do týmu mistra míří předloňský vítěz Stanley Cupu

Hokejisty extraligových Pardubic posílí útočník Tomáš Nosek. Třiatřicetiletý vítěz Stanleyova poháru z roku 2025 se do mateřského klubu vrací po 12 letech, které strávil v zámoří. Dynamo o jeho příchodu informovalo na klubovém webu.
"Tomáš je hráč s obrovskými zkušenostmi, výborným charakterem a vítěznou mentalitou. S Pardubicemi získal mistrovský titul a v zámoří vyhrál Stanley Cup, Calder Cup, Prezidentský pohár a stal se vítězem západní i východní konference. Tohle všechno se mu podařilo možná jako jedinému českému hráči," uvedl majitel Pardubic Petr Dědek.
Nosek v NHL odehrál v základní části 514 utkání s bilancí 47 branek a 73 asistencí. V play off přidal 17 bodů (6+11) v 68 utkáních. Hrál za Detroit, Vegas, Boston, New Jersey a naposledy za Floridu. Kvůli zdravotním problémům vynechal podstatnou část poslední sezony.
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