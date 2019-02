Zírám, divil se Pešek. Po raketovém startu kariéry se stal sportovcem roku

před 17 minutami

Nejlepším handicapovaným sportovcem České republiky uplynulého roku se stal sportovní střelec Tomáš Pešek. Druhé místo v tradiční anketě obsadil plavec Arnošt Petráček a třetí skončil tenista Jiří Suchánek. Anketa Českého paralympijského výboru byla slavnostně vyhlášena dnes v Praze.

"Zírám. Nevěděl jsem, že se takhle umístím, a nevím, co na to říct. Jsem hrozně rád, že jsem se jen dostal mezi vyhlašované. A to, že jsem první, je úžasné," řekl Pešek na tiskové konferenci.

Šestadvacetiletý střelec má za sebou raketový start kariéry. Prvního mezinárodního závodu se zúčastnil loni v dubnu a v roce 2018 získal na mistrovství Evropy zlato a stříbro, uspěl na Světových i Evropských pohárech a podařilo se mu vystřílet si kvalifikační kvótu pro paralympijské hry v Pekingu 2020.

"Říká se, že první rok mezinárodních závodů je nejlepší. Člověk nemá s čím srovnávat a nic jej netrápí. Uvidíme, jak se bude dařit letos. Trochu se bojím, aby rychle nespadl. Snad ne," pousmál se Pešek, který si ze všech úspěchů nejvíce cenil získaného místa na paralympiádě. "Z mistrovství mám samozřejmě obrovskou radost, ale to, že se podívám na paralympijské hry, je pro každého sportovce top," řekl.

Oceněni byli i nejlepší trenéři. Ceny převzali Jiří Smékal z Českého svazu zrakově postižených sportovců, Milan Jašek (Český svaz tělesně postižených sportovců), Petr Vrátil (Česká federace Spastic Handicap), Karel Málek (Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců) a Martin Ešpandr (Český svaz mentálně postižených sportovců a Český svaz neslyšících sportovců).

Nejlepší juniorkou se stala plavkyně Vendula Dušková, juniorem atlet Ondřej Franěk. Objevem roku byli lukostřelkyně Tereza Brandtlová a Pešek, cenu pro nejlepší družstvo získali lukostřelci Šárka Musilová a David Drahonínský a členem Síně slávy se stal Pavel Vošáhlík, dlouholetý trenér a jeden ze zakladatelů goalballu v České republice.

"Jsem přesvědčená, že rok 2018 byl pro sport handicapovaných více než úspěšný. Naši sportovci získali 62 medailí na mistrovství světa a Evropy a spoustu dalších na Světových a Evropských pohárech," uvedla předsedkyně Českého paralympijského výboru Alena Erlebachová.

Ocenila výkony všech úspěšných reprezentantů. "Je řada dalších, kteří by si ocenění zasloužili. V anketě hlasuje 59 odborníků, není to přehled sportovců, jejichž výkony by byly seřazeny od nejlepších k nejhoršímu," podotkla.

Anketa Nejlepší handicapovaný sportovec roku 2018:

1. Tomáš Pešek (sportovní střelba), 2. Arnošt Petrášek (plavání), 3. Jiří Suchánek (stolní tenis), 4. Jan Tománek (triatlon), 5. Patrik Hetmer s trasérem Miroslavem Máčalou (alpské lyžování), 6. David Drahonínský (lukostřelba), 7. Ondřej Sedliský (tenis), 8. Patrik Jahoda (cyklistika), 9. Kateřina Husáková (atletika), 10. Kateřina Antošová (cyklistika).

Tým roku: Mix lukostřelba - David Drahonínský, Šárka Musilová.

Junioři roku: Ondřej Franěk (atletika), Vendula Dušková (plavání).

Objev roku: Tomáš Pešek (sportovní střelba), Tereza Brandtlová (lukostřelba).

Trenéři roku: Jiří Smékal, Milan Jašek, Petr Vrátil, Karel Málek, Martin Ešpandr.