Drahoninský našel na republikovém šampionátu přemožitele, přesto si turnaj pochvaloval

Pod záštitou Českého lukostřeleckého svazu se v Plzni konal již třetí ročník Mistrovství České republiky v halové para-lukostřelbě, na kterém nemohl chybět nejlepší český reprezentant v tomto sportovním odvětví, držitel čtyř paralympijských medailí, David Drahonínský. První místo z loňského roku se mu ale obhájit nepodařilo, v dramatickém rozstřelu ho porazil Leoš Bartoš.

Bartoš ale Drahoninského porazil až v takzvaném rozstřelu, při kterém o vítězi při shodném dosavadním skóre rozhoduje jediná rána, přesněji vzdálenost trefy od středu terče.

Leoš Bartoš tímto způsobem triumfoval v disciplíně compound open (kladkový luk), rozstřel ale rozhodoval i v druhé hlavní disciplíně recurve open (reflexní luk), v níž zvítězil Václav Košťál, který porazil Martina Chaloupského také o pár milimetrů. Ve vloženém závodě začátečníků na 10 metrů zvítězila Nikola Ondrášková v ženské kategorii a Oliver Moučka za muže.

Roman Suda, předseda zdravotně postižených TJ Halma Zbůch a jeden z hlavních organizátorů mítinku, vyzdvihuje halový šampionát v Plzni právě pro zapojení nováčků.

"Je to obrovská příležitost pro začínající sportovce, aby viděli závodit své sportovní vzory a díky vloženému závodu měli možnost toho být i součástí. Organizaci této akce bereme se vší vážností, tedy se všemi předepsanými náležitostmi, jako je například slib sportovců, slib rozhodčích, zahájení se státní hymnou a v neposlední řadě oficiální mistrovské medaile a diplomy Českého lukostřeleckého svazu," tvrdí Suda.

Nováčci závodili vedle matadorů

Mladí lidé, kteří se rozhodli věnovat se tomuto sportu, mají tak možnost zazávodit si vedle zkušených paralympioniků, jakým je například právě Drahonínský. Ten sám oceňuje právě tyto snahy organizátorů.

"Je hezké, že začínající sportovci si mohou vyzkoušet a zažít opravdové závody v Plzni. Nevím, jestli jiné sporty dělají takové akce, kde si začátečníci mohou vyzkoušet závod s paralympioniky téměř na světové úrovni. Možná to někoho motivuje, když přijede na závody, kde vidí toho Davida, který má ty čtyři medaile, že je to přiměje, aby na sobě taky makali. Je tristní, že za ty roky ty lidi spíš pomalu ubývají a noví nadějní nejsou," lituje Drahoninský.

Z mladší generace handicapovaných lukostřelců Drahonínský vyzdvihuje především Dana Fridricha a Šárku Musilovou, která s ním loni vyhrála bronzovou medaili na paralympiádě v Riu v disciplíně Mix team. Šárka Musilová byla také v nedávné anketě Handicapovaný sportovec roku 2016 vyhlášena jeho Objev roku.

Jak nalákat začátečníky?

Malou členskou základu by podle Drahonínského bylo dobré rozšířit. třeba tak, že se změní distribuce financí od ministerstva školství. Místo organizování finančně nákladných výjezdů zavedených reprezentantů na zahraniční závody, na kterých se nezískávají ani kvalifikační body pro větší šampionáty jako paralympiáda, by Drahoninský doporučoval věnovat finance na rekrutování nových členů Českého lukostřeleckého svazu.

Dalším vhodným způsobem, jak přivést nováčky k lukostřelbě, může být i začleňování handicapovaných sportovců do kolektivu se zdravými lukostřelci, jak tomu je právě bylo v Plzni.

"Závod v Plzni super, pan Suda zařídil, aby mohli vozíčkáři trénovat se zdravými lukostřelci v klubu Arcus. Ale to je jenom Plzeň, ale ČR má spoustu dalších měst, kde by taková spolupráce mohla fungovat, byl by to hezký příklad pro ostatní. Kdyby zdravý klub měl v žádosti dodatek, že umožňuje střílet handicapovaným, tak by to hned nabylo na atraktivitě," dodává k tématu rozšiřování řad české para-lukostřelby hvězdný český paralympik.

"A klobouk dolů před panem Sudou a panem Horáčkem, je to hrozně fajn, těším se, až budou jejich svěřenci starší a zkušenější a co se z nich před paralympiádou vyklube," dodává na adresu organizátorů šampionátů Drahonínský.

