Bakterie udělala z triatlonu duatlon. Tománkovi to svědčilo, z Floridy veze bronz

před 7 hodinami

Český paratriatlonista zaznamenal další medailový úspěch, v zámořském díle Světového poháru skončil třetí.

Sarasota - Pro paratriatlonistu Jana Tománka to byl na Floridě hodně netradiční závod. A nejen pro něj. K účastníkům se nedlouho před začátkem dostala informace, že plavecká část bude vypuštěna.

"Finální rozhodnutí o změně koncepce přišlo až 24 hodin před samotným startem. Vzhledem k četným dešťům na Floridě se v plaveckém kanále namnožila nějaká bakterie a poslední testy vody definitivně rozhodly o zrušení plavání," vysvětluje český reprezentant, jenž ovšem tušil, že by se něco podobného mohlo přihodit. "S touto možnou eventualitou jsem již na Floridu odlétal," přiznal Tománek.

Jemu osobně zrušení plavecké části nahrálo do karet, protože mezi jeho soupeři bylo několik výborných plavců.

Na druhou stranu přípravu před odletem do zámoří Tománkovi zkomplikovalo ochlazení, ale na Floridě, kam dorazil pět dní před závodem, už šly tréninky podle plánu.

"Časový posun mi nedělá velké potíže, protože po cestě jsem zpravidla velmi unavený a nevyspalý. Proto mi změna na nový rytmus nedělá problém. S vlastní aklimatizací také nebývá problém a několik tréninkových dní mi stačí," doplňuje medailista.

Cenný kov byl jeho cílem už před zahájením klání. "Na Floridě startovalo několik nových a pro mě neznámých závodníků, tak jsem nevěděl, co mohu čekat," přiznává Tománek.

V úvodní běžecké části sice ztrácel, ale cyklistika mu vyšla a probojoval se na druhé místo. Snažil se zaútočit i na průběžně vedoucího Australana Nica Beveridge, ale k jeho dostihnutí mu několik sekund scházelo. Přesto na handbiku zajel nejrychlejší čas ze všech.

"Těžší moment přišel v závěrečném běhu, kdy mě dostihl Aranha. Chvíli jsem zkusil udržet jeho tempo, ale v závěru byl lepší," uznal Tománek. Jeho výsledný čas činil 56 minut a 58 sekund a mohl se radovat z bronzového kovu.

"Zprvu jsem trať hodnotil jako poměrně snadnou, ale rovinatý profil vždy neznamená lehký závod. Cyklistická trať byla sice nenáročná, co se týká profilu, jenže technické pasáže určovaly časté změny tempa. Osobně se považuju spíše za tempaře, kterému sedí vyrovnané tempo a méně technické tratě," přemítá Tománek, který se však s tratí popasoval jak se patří - jako zkušený bývalý cyklistický závodník.

Letos už českého triatlonistu žádný start na Světovém poháru nečeká. Třetí místo z Floridy by ho mohlo posunout do první patnáctky hodnocení. A ambice na příští rok? "Rád bych se probojoval do top desítky, čemuž nahrává i nynější bodový handicap způsobený absencí startů v minulém roce, které v tom příštím již nebudou hrát roli," vyhlíží.

Z Ameriky se však ještě nevrátil. Po světovém poháru se Tománek přemístil do New Orleans, kde podnikne start na 70.3 Ironman. Tady by si chtěl vylepšit osobní maximum na poloviční distanci. Zároveň to bude poslední akce, které se jako sportovec letos zúčastní.