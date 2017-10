V Pardubicích odstartoval Středoevropský pohár, čeští obhájci vítězství jsou průběžně druzí

před 2 hodinami

V Pardubicích odstartoval prvním kolem nový ročník Středoevropského poháru v basketbalu handicapovaných. Obhájci vítězství z minulého ročníku, domácí WBS Pardubice, se postavili týmům Maďarska, Brněnskému SK Hobit a polskému KS PACTUM Scyzory. Poslední jmenovaný byl nakonec jejich jediným přemožitelem a v průběžném hodnocení zaujal před Pardubicemi první místo.

Pardubice - V prvním kole Středoevropského poháru 2017/2018 se kromě druhého polského týmu KSS Mustang Konin představily všechny týmy z předchozího ročníku. Sportovní hala základní školy Studánka v Pardubicích přivítala kromě domácích šampionů také Brněnské Hobity, polské KS PACTUM Scyzory Kielce a výběr Maďarska, který do soutěže nastoupil s národním reprezentačním výběrem. Ten se ukázal být v prvním pohárovém kole nejslabším článkem, prohrál všechny své zápasy a zůstává předposlední, díky neúčasti druhého polského týmu KSS Mustang Konin v prvním kole. Oba české týmy vstoupily do soutěže vyrovnanými zápasy.

Víkendový basketbalový program sestával ze šesti zápasů, ve kterých se střetl každý s každým. Dva čeští zástupci v soutěži se předvedli hned ve vzájemném duelu, který se ukázal být jedním z nejnapínavějších v celém programu. "S Brnem to bylo napínavé od začátku do konce!" Popisuje Miroslav Šperk, jehož tým WBS Pardubice se s brněnskými Hobity doslova přetahoval o dva, tři body po celý zápas. Téměř tři minuty před koncem skóre vyrovnal přesnou střelou brněnský Marek Šrůtka, kterému se podařilo dát v poslední vteřině útoku koš za tři body. "Jen to zahodil přes hlavu, ani to nebyla střela a ono to tam spadlo!" Dodává Miroslav Šperk. Poté si vzal tým Pardubic oddechový čas, který hrající trenér Jaroslav Menc využil k posledním úpravám v taktice. A to se mu vyplatilo, neboť Pardubice nastoupily na brněnský tým s celoplošnou intenzivní obranou na tělo a vítězství otočily na svou stranu. Hráči WBS nakonec české derby pomocí rychlých fast-breaků pod košem těsně vyhráli o šest bodů 57:51.

Oba české týmy si hravě poradily s Maďarskem, které porazily rozdílem téměř dvaceti, respektive deseti bodů. "Proti Maďarsku se zapojil celý pardubický tým, mohli jsme vyzkoušet i málo hrající hráče a přesto jsme zvítězili rozdílem třídy," dodává Miroslav Šperk. Ani jeden z českých týmů však nestačil na vítěze prvního kola, polský KS PACTUM Scyzory Kielce. Na rozdíl od Hobitů, kteří ve střetu s Poláky předvedli vyrovnaný, který bohužel skončil v jejich neprospěch se skórem 51:54, domácí tým na Polský výběr nestačil s mnohem větším rozdílem. "Poláci měli celou hru postavenou vlastně jen na jednom hráči, pivotovi Filipovi Moćko, a my jsme ho prostě nedokázali eliminovat a dovolili jsme mu dát několik trojek. On sám nastřílel přes třicet bodů, což se jednomu hráči málokdy podaří. Ale zase musím říct, že mu k tomu pomohla i výrazná podpora a bloky spoluhráčů. Navíc někteří z nich jsou stále ještě děti, ale hrají už s námi dospělými. Což tedy dost obdivuji." Komentuje hru proti průběžnému lídrovi tabulky ve Středoevrospkém poháru basketbalista Miroslav Šperk. Jeho tým WBS Pardubice tento duel prohrál 39:60. Přesto zůstává po prvním kole na druhém místě, třetí příčku obsadil brněnský SK Hobit. Druhé kolo se uskuteční 2. - 3. prosince v polském Konině, kde do soutěže poprvé vstoupí také místní KSS Mustang Konin.