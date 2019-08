Vimmer zářil na juniorském šampionátu. Tokio by bylo snem, říká nadějný sportovec

před 9 hodinami

Čeští handicapovaní atleti pravidelně sbírali úspěchy na světových šampionátech i mítincích. A jak to bude do budoucna? V juniorské kategorii závodí naděje Michal Vimmer. Mezi jeho poslední skvělé výsledky patří například bronzová medaile ze srpnového juniorského mistrovství světa ve švýcarském Nottwilu. Teď se chce mladý vrhač pokusí kvalifikovat na seniorský šampionát v Dubaji a paralympijské hry v Tokiu.

Na srpnovém mistrovství světa juniorů jste získal bronzovou medaili v hodu diskem. Jak se vám závodilo?

Závodilo se mi dobře. Soutěž probíhala dopoledne, takže ještě nebylo takové horko. S výsledkem jsem nadmíru spokojený. V Česku mi to létalo okolo jednatřiceti metrů. Takže jsem nečekal, že hodím do vzdálenosti 37,40 metrů a zlepším si osobní rekord o 3,5 metru. Považuju to za největší úspěch své dosavadní kariéry.

Takže jste se svým představením na mistrovství světa spokojený?

Celkově byl pro mě světový šampionát dopadlo velmi úspěšně. Vylepšil jsem si osobní rekord nejen v hodu diskem, ale také ve vrhu koulí. Byl to pro mě asi zatím vrchol sezony, ale rád bych se pokusil splnit limit na seniorské mistrovství světa v Dubaji, které se koná v polovině listopadu.

Jak velká je vaše konkurence a na jaké úrovni je podle vás světová špička?

Už v juniorech je konkurence veliká a v seniorech bude ještě větší. Světová špička je opravdu na vysoké úrovni.

Co dělat pro to, abyste se jí přiblížil?

Asi pořádně trénovat a vylepšit techniku. Určitě by také pomohly nějaké lepší podmínky od svazu a od Českého paralympijského výboru. Světové týmy jsou někde jinde než my. Jejich sportovci jsou profesionálové a my jen amatéři.

Měl jste už příležitost závodit v seniorské kategorii. Jak obtížný podle vás bude přesun z juniorů?

Podíval jsem se kromě jiného i na loňské mistrovství Evropy v Berlíně. Prosadit se v ní je dost komplikované. S tím souvisí i přesun jako takový, jelikož tam společně se mnou přechází i někteří mí soupeři z juniorské kategorie.

Jak vypadá během sezony váš tréninkový týden?

Většinou tak, že třikrát týdně trénuju na stadionu TJ Sokol Petřín v Plzni. Jednou týdně si zajdu do posilovny. Hodně to ovšem záleží na škole, podle toho, jak mi to vyjde s učením.

Podařilo se vám někdy trénovat i se zahraničními sportovci?

Bohužel, tuto možnost jsem neměl. Na tréninku před mistrovstvím světa jsem od trenéra z Jižní Afriky obdržel pár užitečných rad, ale to je zatím vše.

Už jste zmínil, že studujete. Čemu se ještě věnujete ve volném čase?

Rád se projedu na kole, zahraju si fotbal, nohejbal a volejbal nebo si zaplavu v bazénu.

Příští léto budou paralympijské hry v Tokiu, je vaším cílem se na ně kvalifikovat?

Tokio by bylo krásné. Kdybych se tam dostal, byl by to takový splněný sen. Ale jestli to nevyjde, nevadí. Rád bych se popral o paralympiádu v Paříži v roce 2024. Abych se propracoval mezi špičku ve své kategorii, budu tomu muset obětovat spoustu času.

Jaké závody vás čekají v nejbližší době?

Plány jsou takové, že bych chtěl splnit limit na seniorské mistrovství světa v Dubaji v hodu diskem. Pokusím se o to na závodech během září. Zkusím ještě vylepšit nějaké osobní rekordy. Na konci srpna je závod družstev se zdravými atlety. Myslím si, že to je pro mě ten nejlepší možný trénink. A na konci září plánuju poslední závody ve Stříbře.