Tomáše Nevěčného čeká operace, i přesto nastoupil k prvním zápasům nové sezony

Česká soutěž basketbalistů na vozíku se obnovila po několika letech a v prvním kole Českého poháru se nejvíce dařilo týmu WBS Pardubice. Celek, který nastupoval v rakouské lize, třikrát zvítězil a usadil se v čele soutěže. Pozadu nezůstali ani Pražští jezdci. Ti si do tabulky připsali dvě výhry. Jeden úspěch zaznamenali Tigers České Budějovice a bez bodu zůstává SK HOBIT Brno.

Díky obnovení české soutěže, teď mají všichni hráči pravidelně možnost vyzkoušet si zápasové tempo a výkonnostně se tím posouvat na lepší úroveň.

"Je to určitě pro náš sport přínos i vzhledem k rozvoji do budoucna. Mělo by to mít i velký vliv na reprezentaci," říká Tomáš Nevěčný, který o víkendu nastoupil za Pražské jezdce. Jeho slova potvrzuje i trenér českého národního týmu a Pardubic Jaroslav Menc: "Ty zápasové zkušenosti samozřejmě pomáhají všem hráčům napříč kluby. Máme zájem na tom, aby všichni odehráli co nejvíc a co nejkvalitnějších utkání," vysvětluje.

A dodává, že během prvního hracího víkendu se to povedlo. "V podstatě všechna utkání byla docela vydařená a napínavá. Odehrálo se šest kvalitních zápasů v rámci celého prvního kola soutěže," hodnotí.

Jako trenér národního týmu bude mít Menc pod dohledem během sezony hráče nejen z Pardubic, ale i z celé reprezentace. Už po prvním kole tak ví, že Pardubice se musí zaměřit například na proměňování vyložených šancí a zlepšit trochu pohyb na vozíku. Ten naopak ocenil u českobudějovických Tigers.

"Mladí nadějní hráči z Českých Budějovic se mi zdáli o něco pohyblivější než my. Chybí jim nějaké basketbalové zkušenosti, na tom asi budeme o něco lépe. Ale v tom pohybu na vozíku se mi hrozně líbili, v tom je velký potenciál. Za to je musím pochválit," říká Menc.

Skvělý vstup do sezony zaznamenali i Pražští jezdci. "Všechny tři zápasy prvního kola byly těžké. Je vidět, že žádný tým nepodcenil přípravu a do zápasu dali opravdu všechno. Pro pražský tým, který je ze všech týmů tím nejmladším, je výhra v utkání soutěže premiérou," vysvětluje jeho členka Karolína Dadejíková. "Obrovskou herní, ale i morální podporou byla pro náš tým účast Tomáše Nevěčného, dřívějšího hráče Pardubic. Nastavili jsme si laťku vysoko, nebude lehké ji udržet," uvažuje.

Právě kapitán české reprezentace, aktuálně hráč Pražských jezdců Tomáš Nevěčný, se o víkendu k basketbalu vrátil přibližně po devíti měsících. Pauzu měl kvůli zdravotním problémům, takzvanému dekubitu. "Ke zlepšení bohužel nedošlo a bylo jasné, že podstoupím operaci. Před měsícem a půl jsem začal znovu volněji trénovat, abych zase nabral nějakou sílu," popisuje Nevěčný. "Po takové pauze pro mě bylo první kolo vcelku náročné. Ale to zápasové tempo člověka pohltí a chce podat stoprocentní výkon," dodává.

K zákroku nastoupí Nevěčný v Praze hned v lednu. "Podstoupím plastickou operaci dekubitu IV. stupně. Jedná se o hluboký defekt na obnaženou sedací kost s vnitřní kapsou velikostně jako ruka," popisuje Nevěčný své zranění. "Po skoro ročním "boji" to bude vysvobození a jediná možnost, jak se vrátit do běžného a sportovního života. Jelikož mám stejný zákrok za sebou už z roku 2007 a 2009 jen na druhé straně, tak věřím, že se k basketbalu a sportu budu moct vrátit co nejdřív," vysvětluje.

Tomu věří i Jaroslav Menc. "Tomáš je ten typ sportovce tělem i duší. A samozřejmě je i oporou národního týmu," říká Menc. "My bychom chtěli Tomášovi popřát, aby mu ta operace dopadla co nejlépe a mohl se k nám zase co nejdřív přidat. Budeme se ho snažit maximálně podpořit," dodává.

Tomáš Nevěčný se už na návrat k basketbalu taky těší. Podle jeho slov, ale nechce nic uspěchat. "Tyto defekty jsou komplikované a léčba je zdlouhavá. Důležité pro mě bude, abych se začal postupně zapojovat a připravil se na mistrovství Evropy v roce 2021 a podpořil tak naši reprezentaci. Letošní evropský šampionát jsem mohl podporovat bohužel pouze na dálku," uzavírá.

Druhé kolo odehrají basketbalisté první lednový víkend v Praze.