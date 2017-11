Tenisový Prague Cup se blíží. Favorité na zisk cenných kovů jsou hlavně Japonci

před 1 hodinou

Již 8. listopadu odstartuje mezinárodní turnaj v tenise vozíčkářů s názvem FERRMONT Prague Cup Czech Indoor 2017. Zúčastní se i čeští tenisté, nicméně s těmi nejlepšími budou poměřovat síly pouze dva. V mužské kategorii považuje prezident svazu Martin Císař za favority japonské reprezentanty.

Praha - Halový tenisový Prague Cup si v listopadu odbyde svůj jednadvacátý ročník. Několik dní před vypuknutí tenisového svátku je prakticky vše nachystáno. "Bezbariérový areál hotelu je připraven. Zbývá už pouze dotáhnout záležitosti spojené s grafikou a tiskovinami. A také musíme zorganizovat transporty hráčů z letiště na místo konání, se kterými nám pomůže dopravní podnik svými bezbariérovými autobusy," říká prezident Českého tenisového svazu vozíčkářů Martin Císař.

Domácí hráči mezi favority nepatří

Prague Cupu se zúčastní více než 80 hráček a hráčů z šestadvaceti zemí světa. Soutěžit budou ve třech kategoriích - mužské, ženské a kategorii pro kvadruplegiky. A přestože je český turnaj považován z mezinárodního hlediska za průměrně kvalitní, představí se na palubovce i jména světové para tenisové špičky. "Přijede například kompletní japonská reprezentace, jejíž tři muži jsou ve světovém ITF žebříčku v první desítce," prozrazuje Císař. Jeden z Japonců ostatně loňský Prague Cup vyhrál. Takuya Miki letos bude třetím nasazeným hráčem.

"Očekávám skutečně vysokou tenisovou úroveň. Hráči nasazení do první osmičky jsou na světě do 30. místa. To je na poměry našeho turnaje opravdu slušné," těší se Císař. Do bojů o medaile a finanční odměnu můžou dále promluvit například Francouz Frederic Cattaneo nebo mladý Španěl Daniel Caverzaschi. Nicméně všechny sety budou v hlavní kategorii vyrovnané. "Bude také záležet na tom, komu bude lépe vyhovovat povrch a kdo se rychleji aklimatizuje," předpokládá prezident ČTSV.

Do zmíněné hlavní mužské kategorie, která je určena pro prvních čtyřiadvacet nasazených hráčů, zasáhnou s největší pravděpodobností pouze dva Češi. Michal Stefanu určitě, Petr Utíkal se poté pokusí dostat mezi ty nejlepší přes divokou kartu. "Petr byl poslední rok časově vytížen a to znamenalo jeho klesnutí v žebříčku. Nicméně předpokládáme, že výkonnostně bude stačit na získání divoké karty," přemýšlí Císař. Medailové příčky by však pro Čechy znamenaly malý zázrak. "Uvidíme, jak jim bude přát los. Pětice soupeřů je pro ně porazitelná, nicméně pokud se dostanou přes první kolo, bude to skvělé. A postup přes druhé by hraničil se senzací," pokračuje. Další čeští tenisté budou absolvovat výměny v nižší kategorii.

V ženské kategorii loni zvítězila Jihoafričanka Kgothatso Montjaneová, a i letos bude jakožto první nasazená jednou z hlavních adeptek pro zisk titulu. Narazit na ni mohou Češky Ladislava Pořízková a Petra Křížková. Mezi kvadruplegiky nebude mít český výběr zástupce.

Do síně slávy budou premiérově uvedeni dva tenisté

Český tenisový svaz vozíčkářů se letos rozhodl otevřít k příležitosti turnaje Síň slávy českého tenisu na vozíku. Stane se tak po slavností večeři na úvod turnaje.

"Prvním tenistou uvedeným do Síně slávy se stane historicky nejúspěšnější handicapovaný tenista v Česku, Miroslav Brychta. Ten v nejlepších letech své kariéry pobýval na sedmém místě singlového světového žebříčku a na šestém toho deblového," říká Martin Císař. S Brychtou bude oceněn i jeho někdejší deblový partner a letošní jedenáctý nasazený Martin Legner z Rakouska. Počátkem letošního ceremoniálu by chtěl svaz uvádět nejlepší tenisty do Síně slávy každoročně.