Tadeáš Kříž byl na mistrovství světa handicapovaných lyžařů nejlepším Čechem

před 19 minutami

Z Kranjské Gory se účastníci mistrovství světa v para alpském lyžování přesunuli do nedalekého střediska Sella Nevea v Itálii, kde byly na programu rychlostní disciplíny. Povětrnostní podmínky a čerstvý sníh však negativně ovlivnily průběh druhé poloviny šampionátu. To ale nijak nerozhodilo českého lyžaře Tadeáše Kříže, který si ve svém úplně prvním sjezdu vyjel 5. místo.

Mladý a talentovaný lyžař se zrakovým handicapem, Tadeáš Kříž, společně se svým trasérem Radimem Nevrlým jsou jedinými českými reprezentanty, kteří se mohou pochlubit solidními výsledky z mistrovství světa, když k pátému místu ze sjezdu přidali dvě osmá místa ze superobřího slalomu a super kombinace. Anna Pešková a Pavel Bambousek na světovém šampionátu nedokončili ani jednu z rychlostních disciplín.

"Po té, co jsme se přesunuli ze Slovinska do Itálie, nám závody začalo kazit počasí. Nejdřív se rušily měřené tréninky sjezdu. První den kvůli silnému větru, kdy nejezdila gondola, druhý den kvůli sněžení a třetí den se tréninky neodjely kvůli příliš měkkému povrchu na závodní trati." uvedl Kříž.

Organizátoři se bohužel s novým sněhem nezvládli rychle vypořádat. Byly to tři dny plné napětí a stresu, kdy závodníci stále čekali, co se bude dít. Nakonec se odjel jen jeden měřený trénink, a to ve stejný den jako samotný závod sjezdu. Organizátoři přistoupili k tomuto řešení, protože byli tlačeni časem.

Podmínky pro závod, však nebyly dobré. S měkkým a nerovným povrchem se nedokázala vypořádat zrakově handicapovaná Anna Pešková, která kvůli nepovedené tréninkové jízdě nakonec nemohla ve sjezdu startovat.

"Moc se mi nedaří popasovat se s jízdou v rychlosti, pociťuji větší respekt, než dřív. Aby se mi závod trochu povedl, potřebovala se cítit jistěji, to bych ale musela být na sněhu mnohem více. Bohužel v Sella Nevee se sešlo více okolností, kvůli kterým se mi jízda nepovedla."

Pavel Bambousek závodí v kategorii sedících mužů, která je řazena až na samý konec startovní listiny. Pro lyžaře na monoski to znamená vždy dlouhé čekání, po kterém následuje jízda v rozbité trati. Den, kdy se na mistrovství světa jel měřený trénink i závod, byl zejména pro Pavla Bambouska velmi náročný. Odstartovat mohl až v pozdních odpoledních hodinách, kdy už na svah padalo šero. Závod byl neustále přerušován kvůli častým výpadkům závodníků a pro lyžaře startující ke konci, bylo nesmírně těžké se zkoncentrovat na výkon. Pavel Bambousek nakonec po pádu závod nedokončil.

Tadeáši Křížovi, který sjezd absolvoval úplně poprvé naopak trénink i závod v jeden den sedl. "Že se obojí jelo ve stejný den, bylo dobré v tom, že jsem si z tréninkové jízdy dobře pamatoval, kde chci co zlepšit. Na sjezd jsem se těšil, odkládání tréninků kvůli počasí bylo nepříjemné, ale nakonec vše klaplo a mě se povedl zajet nejlepší dosavadní výsledek," radoval se ze svého vystoupení Kříž.

Na poslední den mistrovství světa, kdy se měl jet super obří slalom, byla předpověď počasí velmi nepříznivá, takže se organizátoři rozhodli, že se o den dříve pojede dle plánu super kombinace s tím, že se první kolo - super-G, bude počítat zároveň jako samostatný závod. Tadeáš Kříž předvedl o něco opatrnější jízdu než ve sjezdu a v obou disciplínách skončil na 8. místě.

Bambousek se musel prát s již rozbitou tratí, těsně před cílem nezvládl kompresi a po pádu závod nedokončil. Stejně dopadla i zrakově postižená Anna Pešková, která několikrát ztratila svoji trasérku ze zorného pole a nakonec už se nedokázala zkoncentrovat, aby jízdu dokončila alespoň tréninkově.