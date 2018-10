Svou roli sehrála i nervozita. Češi na ME v ragby vozíčkářů sestoupili

před 7 hodinami

Tým, který má potenciál. Tak označil národní celek jeho trenér a zároveň hráč David Lukeš. I přesto, že reprezentantům nevyšel jejich hlavní cíl, a to udržet se na mistrovství Evropy v ragby vozíčkářů v divizi B, byla účast pro všechny členy týmu dobrou zkušeností a motivací do budoucna. Jako jediní odehráli celý turnaj bez vysoko bodovaných hráčů a ukázali, že jsou na mezinárodní úrovni schopní konkurence.

Finsko - Čeští ragbisté se zúčastnili mistrovství Evropy v ragby vozíčkářů ve finském Pajulahti. Po prohrách v základní skupině s Finskem, Rakouskem a Nizozemskem do vyřazovacích soubojů nepostoupili. Jak ale uvádí David Lukeš, jeho tým měl především v úvodním utkání na lepší výsledek. "Myslím, že s Finskem jsme měli navíc. Věřím, že jsme měli na to je porazit, je jen škoda, že to byl náš první zápas."

Národní celek se tak musel připravit na boje o 5. až 8. místo, především na nejdůležitější zápas s Irskem, ve kterém se mělo rozhodnout, jestli čeští ragbisté udrží divizi B nebo sestoupí do divize C. "Utkání bylo do poloviny vyrovnané, ale v závěrečné čtvrtce nás Irové zlomili," popisuje průběh člen reprezentace Jiří Pleško. "Tempo bylo vysoké a celý zápas byl velmi fyzicky náročný," dodává.

"Od samého začátku se nedařilo nic. Ztráceli jsme míče, klukům to nejezdilo," přidává se k hodnocení také David Lukeš. Národní tým Irsku podlehl 38:52 a znamená to, že na příštím mistrovství Evropy vozíčkářů budou startovat v divizi C. "Nevím proč to tak bylo, možná jsme byli svázaní důležitostí zápasu, protože proti Itálii jsme hráli s lehkostí a téměř bez chyb," přibližuje.

Právě proti Itálii si česká reprezentace připsala své jediné vítězství na turnaji. "Každá výhra na ME je skvělý pocit, i když bychom to rádi vyměnili za úspěch proti Irsku. Itálie je vždy nepříjemný soupeř, se kterým někdy vyhrajeme a někdy prohrajeme, takže je tato výhra určitě cenná," hodnotí Jiří Pleško.

Do budoucna je potřeba zapracovat především na přípravě hráčů. "Důležité je potkávat se, hrát společně, více trénovat, a to i individuálně, protože nejsme zrovna atleti," uvádí David Lukeš změny, které by měly nastat. "Také je potřeba rozšířit základnu a zlepšit úroveň domácí soutěže," doplňuje.

David Lukeš je také organizátorem mezinárodního turnaje Rugbymania, který se letos bude v Praze konat už po dvacáté. Společně s Jiřím Pleškem budou soutěžit v první lize za tým Prague Robots. "Rugbymania je speciální turnaj, který byl vždy na konci sezony. Lidé přijeli společně zhodnotit svůj ragby rok," přibližuje sportovní událost Lukeš. "Diváci se mohou těšit nejen na domácí celky Prague Robots, Captains a The Gunners, ale například i na reprezentaci Švédska, Francie, Kanady nebo Izraele. Budeme vzpomínat, oceňovat, ale hlavně se všichni potkají."