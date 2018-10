Suchánek zkompletoval sbírku bronzů. Teď začne boj o Tokio

před 1 hodinou

Vozíčkář Jiří Suchánek vybojoval na mistrovství světa ve stolním tenise handicapovaných ve slovinském Lašku bronzovou medaili. Tímto úspěchem se mu podařilo zkompletovat sbírku třetích míst z velkých sportovních akcí. Bronz má už z paralympijských her v Riu i z loňského mistrovství Evropy.

Praha - Jiří Suchánek se jako jediný vozíčkář kvalifikoval na mistrovství světa ve stolním tenise. Přípravě nemohl dát tolik, jako kdyby byl zdravotně v pořádku, a na vrchol sezony odjížděl se zdravotními komplikacemi. Bolest jej provázela celým turnajem. I přesto se mu podařilo získat bronzovou medaili. "Věděl jsem, že pokud nemám nahrané hodiny stejně jako moji soupeři, musím být hlavně v psychické pohodě. To si myslím, že se povedlo."

Turnaj pro českého reprezentanta nezačal vůbec dobře. Hned na úvod prohrál se Slovákem Jánem Riapošem. "S Riapošem mám odehráno mnoho zápasů a vím, že je to těžký soupeř. Je velmi zkušený, ale poslední dobou vyhrávám spíše já. Věřil jsem si na něho, ale dělal jsem zbytečné chyby, kterých dokázal využít. Bylo štěstí, že jsem s ním prohrál ve skupině a ne v K.O. pavouku," popisuje své úvodní utkání na šampionátu. V zamotané skupině pak musel Suchánek porazit Brazilce Espindolu nejhůře 3:1. "Byl to velmi psychicky náročný zápas, ale povedlo se, a dokonce jsem na skóre vyhrál skupinu," dodává. Díky tomu se posunul rovnou do čtvrtfinále.

V tom porazil Slováka Martina Ludrovského, a tím získal jistotu medaile. "Výsledek je sice 3:0, ale sety byly vyrovnané (12:10, 11:9, 11:8). Martin je nepříjemný hráč, ale také velký trémista," uvádí Suchánek. "Věděl jsem, že to bude souboj hlavně nervů. Ten s lepší psychikou vyhraje." Zároveň ale dodává, že si musel dát pozor především na soupeřovo podání, které je velmi rychlé a Slovák při něm dokáže střídat strany. "Nevím, kam servis půjde. Musím se vždy rozhodovat ve zlomku vteřiny. Koukat na rotaci a ještě míček umístit tak, abych mu nenahrál," vysvětluje reprezentant.

V semifinále na českého sportovce čekal paralympijský vítěz a obhájce titulu Francouz Lamirault. I když to byl boj o finále, Suchánkovi se hrálo nejlépe za celý turnaj. "Byl jsem v hlavě opravdu v klidu a věděl, že on bude více pod tlakem než já. On vyhrát musel, já jen mohl. Chtěl jsem si zápas hlavně užít," popisuje.

A to, že byl v dobré psychické pohodě ukázal i během utkání, ve kterém se mu za stavu 0:2 na sety a 0:5 ve třetím dějství podařilo vyrovnat. "Když jsme nastupovali do posledního setu, byl jsem přesvědčen, že mohu vyhrát. Bohužel, než jsem se rozkoukal, už to bylo 2:8. Upřímně doteď nevím, jak je to možné, ale dotáhl jsem to na 8:9. Pak měl štěstí soupeř. Chtěl jsem zasmečovat, ale míček škrtl o síťku a šel mimo stůl. V druhém případě jsem pak trefil míček prstem a sen o finále se rozplynul," přibližuje rozhodující okamžiky Suchánek.

S Lamiraultem český reprezentant prohrál v semifinále také na paralympiádě v Riu. Podle Suchánka to ale byly dva úplně rozdílné zápasy. "V Riu bylo po dvou setech jasné, že na něj nemám. Bylo vidět, že když potřeboval, zahrál skvělé míče. Na MS to bylo jiné, cítil jsem se dobře a věděl, že každý se dá porazit. Před utkáním jsem sledoval naše předešlé souboje a pomohlo mi to." Francouz na mistrovství prohrál pouze tři sety a z toho dva se Suchánkem. "Po dlouhé době jsem s ním hrál vyrovnaně. Určitě mi to pomůže do dalších zápasů," dodává.

V plánech do budoucna má Suchánek jasno. "Nejprve se musím dát dohromady. Od 1. ledna 2019 teprve začíná nominace na Tokio. Takže cílem bude splnit kritéria pro nominaci," uvádí. Během nominačního období musí absolvovat nejméně čtyři mezinárodní turnaje a ME nebo mezinárodní turnaj na jiném kontinentu. Na konci období pak musí být ve světovém žebříčku nejhůře do dvanáctého místa. "Věřím, že se vše podaří a budu mít možnost obhájit nebo vylepšit výsledek z Ria."