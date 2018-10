Suchánek se chystá na mistrovství světa. Přípravu mu komplikují zdravotní potíže

před 4 hodinami

Příprava na mistrovství světa není pro bronzového paralympijského medailistu ve stolním tenise Jiřího Suchánka vůbec jednoduchá. Už delší dobu jeho výkon limitují zdravotní komplikace. I přesto se snaží jít do tréninku a každého turnaje naplno. Páté kolo Českého poháru v Jilemnici vyhrál, v Praze skončil druhý. Nyní ho čeká světový šampionát. Obává se, že účast na paralympiádě v Tokiu je ale kvůli jeho zdravotnímu stavu už nyní v ohrožení.

Praha - Jiří Suchánek si jako jediný vozíčkář z České republiky vybojoval nominaci na říjnové mistrovství světa ve stolním tenise. Jednu z posledních prověrek absolvoval nyní při šestém kole Českého poháru v Praze.

V průběhu roku se uskuteční po celé republice devět turnajů Českého poháru. Do konečného pořadí se počítá šest nejlepších umístění. "Český pohár jsem vyhrál již dvakrát, v roce 2013 a 2015, a musím se soustředit spíše na mezinárodní turnaje," říká Suchánek.

K utkáním Českého poháru přistupuje trochu jinak. Probíhá bez rozdílu postižení, takže jsou na druhé straně stolu i méně handicapovaní. A na každé postižení je jiný styl hry," vysvětluje český reprezentant. "I tak ale své soupeře v domácí soutěži dokážu potrápit. Například před čtrnácti dny jsem v Jilemnici vyhrál a nyní jsem byl v Praze druhý," přibližuje své výsledky Suchánek a také dodává, že v nejvyšší kategorii A je nabitá konkurence.

I přes vyrovnané sportovní výkony a tím pádem větší atraktivnost zápasů je zájem o stolní tenis nízký. "Je škoda, že sport handicapovaných nenavštěvuje veřejnost. Vždy až na tři, čtyři diváky probíhají turnaje pouze pod dohledem zúčastněných hráčů nebo jejich doprovodů," mrzí Suchánka problém s návštěvností. "A není to problém jen stolního tenisu," dodává.

Podmínky jsou podle něj dané celkovým stavem sportu handicapovaných v Česku. "Mrzí mě podmínky, které u nás panují. Je smutné, že sportovci, kteří dosáhli na medaili na tak prestižním podniku, jakým jsou paralympijské hry, musí stále pracovat a mohou trénovat pouze ve svém volném čase," přibližuje Suchánek jedno z největších omezení handicapovaných sportovců.

"Podle mě by měli být profesionálními sportovci a po ukončení kariéry trenéry nebo třeba sparing partnery. Stejně jako je tomu v zahraničí," dodává. V České republice to ale tímto způsobem zatím nefunguje a tomu také odpovídají mnohé výsledky paralympioniků.

Svou zkušenost má s tímto problémem i Suchánek. Kvůli zaměstnaní ho trápí zdravotní potíže, které hodně limitují jeho sportovní výkony. "Kvůli práci jsem si přetížil levou stranu těla. Mám problém od krku po konečky prstů, dokonce mi oslabil triceps," popisuje paralympionik. "Bylo by potřeba ruku šetřit, ale vzhledem k tomu, že denně pracuji s vrtačkou a dalším nářadím, je to takřka nemožné."

Pracovní zatížení a s ním spojené zdravotní komplikace velmi omezují také Suchánkovu přípravu na mistrovství světa. "Snažím se v rámci možností. Můj týdenní plán je jasný. Ráno samozřejmě do práce a odpoledne si musím vybrat trénink, nebo rehabilitaci, která momentálně vyhrává. Kvůli jasné dopolední náplni mi čas na obojí nezbývá."

Zdravotní stav byl Suchánkovi soupeřem také na mezinárodním turnaji Czech Open v Ostravě. "Možná by bylo lepší, kdybych nikam nejel. Sice jsem během turnaje prohrál jen dva zápasy, ale bohužel s hráči, kteří mě nikdy neporazili."

Výsledek z turnaje teď může ovlivnit jeho nasazení v základní skupině na světovém šampionátu, ve které tak může rovnou potkat s hráči první světové trojky.

Jeho cíle jsou i tak ty nejvyšší, ale sám říká, že o výsledku rozhodne celková kondice a psychický stav. Na hodnocení sezony je podle Suchánka zatím brzy, už teď ale může říct, že během roku neodehrál žádný zápas napůl.

"Hrál jsem, jak nejlépe to šlo. V domácí soutěži včetně mistrovství republiky jsem spokojený a na mezinárodní úrovni vím, že dělám, co mohu a co mi vlastně umožňuje statut ,amatérského´ reprezentanta České republiky," uzavírá Suchánek.