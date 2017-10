Střelec Jakub Kosek v Olomouci potvrdil splněný limit na mistrovství světa

před 39 minutami

Jedné ze dvou střeleckých disciplín se ve Velké ceně Olomouce účastnili také handicapovaní. Ovládl ji Jakub Kosek, který již vyhlíží mistrovství světa 2018 v Jižní Koreji. "Finanční prostředky na závody si sháníme sami,“ říká.

Olomouc - Na Lazeckou střelnici se sjeli střelci z několika klubů. Kromě RVzPi 2×30 se v Olomouci soutěžilo i v disciplíně StVzPi 40. Právě jí se účastnilo pět handicapovaných střelců. Nejlépe se umístil reprezentant Jakub Kosek z SSK Elán Olomouc s nástřelem 348 bodů. Tomáš Pešek z SSK Hradec Králové-Třebeš skončil třetí. Další český reprezentant, František Konečný, nastřílel za SSK Tovačov 331 bodů, které mu zajistily čtvrtou pozici. Zkušený střelec a zároveň ředitel soutěže Vladimír Marčan nasbíral po čtyřech střeleckých položkách skóre 323 a umístil se šestý. Desetičlennou tabulku uzavřel poslední handicapovaný závodník Vladimír Hriadel s nástřelem v hodnotě 250.

Kosek vyhlíží mistrovství světa

"Moje skóre bylo uspokojivé. Chtěl jsem sice zastřílet přes 350, ale i výsledkem 348 jsem potvrdil již splněný limit pro start na mistrovství světa," říká člen střelecké reprezentace A, která se příští rok chystá poměřovat střelecké schopnosti v Jižní Koreji na zmíněném světovém šampionátu. "Střelci z horních příček tabulky bývají vyrovnaní, proto je pro mě vítězství příjemné," pokračuje Kosek.

V poslední době se účastnil například světového poháru v Chorvatském Osijeku. Zde česká výprava ve složení Kosek, Marčan, Konečný zaznamenala stříbrnou medaili ze soutěže družstev. Druhý cenný kov přidal právě Kosek, který získal taktéž stříbrnou medaili ve stejné disciplíně, kterou ovládl v Olomouci. Právě on je také úřadujícím mistrem republiky a to právě v disciplíně střelby ze standardní vzduchové pistole 40 ran na 10 metrů. Titul obhájil v srpnu na střelnici v Olomouci.

Mistrovství světa znamená pro Koska největší střeleckou událost příštího roku. "Nejlepší přípravou na podobné akce je pro nás objíždění všemožných tuzemských střeleckých závodů," říká. "Snažíme se tedy vyzávodit, kde to jen jde. To znamená na soutěžích, kde se střílí naše kategorie. Záleží také na přístupnosti střelnice. Některé totiž nejsou bezbariérové," objasňuje reprezentant. Tréninky poté s dalšími střelci absolvuje ve volném čase po zaměstnání. Vede je "nejostřílenější" český handicapovaný šutér Vladimír Marčan.

V zahraničí je střelba handicapovaných profesionalizovaná

"Na mezinárodních soutěžích je pro Česko úspěchem umístit se v nejlepší desítce. Skončit na bedně je poté něčím skvělým," říká Kosek. Mluví o soupeřích z jiných zemí, kteří na šampionáty létají s trenéry, maséry a fyzioterapeuty. O těch si čeští střelci mohou nechat zdát, jejich sport totiž není v tuzemsku profesionalizovaný. "My prostě musíme sednout do auta, odřídit si cestu například do Chorvatska, tam závod odstřílet a potom jedeme zase domů," objasňuje. Kosek také předpokládá, že profesionální střelci jsou pod menším psychickým tlakem. "Prostředky na to, abychom mohli na velkou soutěž odcestovat, si sháníme svépomocí, většinou od krajů nebo různých firem. Cítím se tedy potom sponzorovi zavázán a mám v hlavě, že bych měl předvést dobrý výkon i kvůli němu, nejen kvůli sobě," uzavírá Jakub Kosek slovy o českých poměrech v jeho oblíbeném sportu.