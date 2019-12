Štíři o víkendu čtyřikrát zvítězili a v tabulce jsou druzí. Vede pražský CompAp Team

sul

Celkem jedenáct zápasů nabídlo čtvrté kolo para florbalové ligy v Českých Budějovicích. Nejlépe se dařilo Štírům. Před domácím publikem českobudějovičtí čtyřikrát zvítězili a v tabulce se posunuli na druhé místo. Do druhé poloviny soutěže vstoupí po Vánocích jako lídr SKV Praha ComAp Team. Naopak na poslední nepostupové příčce zůstávají Bulldogs Brno. Ti si v sezoně stále nepřipsali ani bod.

Jedním z velkých lákadel čtvrtého kola para florbalové ligy byl bezesporu zápas Štírů z Českých Budějovic a ComAp Teamu z Prahy. A to i kvůli vzájemným přestupům hráčů. Za Štíry nastoupil obránce Bohuslav Dvořák, který dříve hrál za ComAp Team. V opačném směru zase před sezonou putoval brankář Jiří Němec, jenž nyní hájí bránu Pražanů.

"My Jirku známe a víme, kde jsou jeho slabiny. Takže to pro nás byla výhoda. Na druhou stranu zná i Jirka nás a ví, kam střílíme. Bylo to oboustranné," prohlásil po zápase pro Florbal vozíčkářů Němcův bývalý spoluhráč, českobudějovický Adam Šimonek. Ten se kromě výhry 2:1 nad Pražany mohl radovat i z ocenění pro nejlepšího hráče turnaje. "Jsem za něj rád. Je to pro mě ocenění práce, kterou jsem tady předvedl. Ale myslím si, že zásluhu na tom mají i mí spoluhráči, kteří mi k té ceně dopomohli," chválí tým Šimonek.

Aktuální tabulka základní části (po 4. kole) TÝM Z B 1. SKV Praha ComAp Team 11 26 2. FBC Štíři České Budějovice 10 24 3. Wheel Wolf Sosnowiec 11 20 4. Tatran Střešovice 10 19 5. FBC ABAK Ostrava 11 19 6. Viking Most 11 12 7. SKH METEOR Plzeň 10 6 8. Bulldogs Brno 10 0

České Budějovice si kromě výhry nad ComAp Team připsali o víkendu i vítězství proti Vikingům z Mostu, brněnským Bulldogs a FBC ABAK Ostrava. Druhým bodově nejúspěšnějším celkem čtvrtého kola byl ComAp Team. Celkem si připsal devět bodů za výhru nad Tatranem Střešovice, Ostravou a Mostem.

Poloviční úspěšnost pak má na svém kontě Ostrava, ze čtyř zápasů vyhrála dvakrát, proti Mostu a Tatranu. "Vítězství s Tatranem jsme vyválčili. Hodně mě těší a jsem na nás pyšný," hodnotil zápas pro Florbal vozíčkářů hráč Ostravy Rostislav Pohlman. Zároveň ale dodává, že na vítězství proti Vikingům se jeho tým natrápil. V obou zápasech Ostrava zvítězila poměrem 2:1.

Video: Florbal vozíčkářů

Do čtvrtého kola zasáhli o víkendu i Vikingové z Mostu. Do tabulky si připsali pouze tři body za vítězství nad Bulldogs. Ti i po tomto hracím víkendu zůstávají na poslední nepostupové příčce. Na předposlední SKH METEOR Plzeň ztrácí šest bodů.

Do Českých Budějovic o víkendu necestovala Plzeň a polský Sosnowiec. Páté kolo para florbalové ligy je na programu na konci ledna. Soutěž bude hostit pražský Tatran Střešovice.