Splněno. Curleři skončili na béčkovém mistrovství světa třetí a postupují mezi elitu

10:7. Tento výsledek si čeští curleři na vozíku budou ještě dlouho pamatovat. Zajistil jim totiž výhru nad Slovinskem v boji o třetí místo na světovém šampionátu skupiny B a kromě bronzu přinesl ještě něco navíc - postup na „áčkové“ MS mezi elitu.

"Myslím, že většina z nás tomu ještě nemůže uvěřit Jsem na celý tým pyšná, mám ohromnou radost, že se nám to povedlo," říká trenérka Helena Barkmanová.

Národní tým vstoupil do turnaje vítězně, když v prvním zápase porazil Spojené státy americké výsledkem 7:6. "První výhra nám dodala jistotu, že naše příprava šla tím správným směrem a že můžeme pomýšlet i na ty nejvyšší příčky," vysvětluje kapitánka týmu Dana Selnekovičová.

Kapitánka ale dodává, že se družstvo snažilo přistupovat ke každému zápasu stejně, žádný pro něj nebyl méně důležitý. To připomíná i trenérka Barkmanová. "Až do posledního zápasu základní části nebylo rozhodnuto o tom, jestli se kvalifikujeme do playoff. Výsledky v rámci obou skupin byly letos opravdu vyrovnané," potvrzuje.

Trenérka i kapitánka se shodují, že klíčový byl zápas s Dánskem o postup do vyřazovací části turnaje. Češi v něm zvítězili 9:6. "Kvalifikovat se do playoff bylo prvním pomyslným krůčkem k vytoužené medaili. A jsem ráda, že se nám podařilo cenný kov přivést domů," raduje se Barkmanová.

O historický úspěch se postarala sestava Radek Musílek, Štěpán Beneš, Martin Tluk, Jana Břinčilová a Dana Selnekovičová. Poslední jmenovaná si na šampionátu odbyla premiéru na pozici kapitánky.

"Na takto velkém turnaji jsem skipovala opravdu poprvé. V tomto složení jsme zkoušeli jen menší turnaje. Byla jsem v této pozici naprostý začátečník a velmi si vážím celého týmu, který mě podporoval a dal důvěru," říká nová kapitánka.

"Kvalita a zkušenosti ostatních hráčů mi pomáhaly v průběhu turnaje překonávat nedostatek vlastních zkušeností a celý tým posunuly až k našemu vysněnému cíli, což je účast na mistrovství světa skupiny A," dodává.

Do elitní skupiny dvanácti nejlepších týmů světa to byla dlouhá cesta. Curleři se o ni pokoušeli například už na loňském "béčkovém" šampionátu, postoupit se jim ale povedlo až letos.

"Jde o úspěšné završení mnohaleté snahy a práce, do které jsme všichni investovali spoustu energie, času a emocí. Jde o satisfakci za všechna ta dosavadní zklamání," přibližuje člen bronzové výpravy Radek Musílek.

Tím pro Čechy ale nic nekončí, v elitní skupině nechtějí být pouze do počtu. "Můžete zde vidět to nejlepší, co vozíčkářský curling nabízí. Naším cílem je být pravidelnými účastníky áčkové kategorie, jedině tak se můžeme přiblížit naší účasti na paralympijských hrách," vysvětluje Barkmanová.

Všem je ale jasné, že to bude stát hodně sil a mnohem víc času na ledě. "Uděláme maximum pro to, abychom se zde udrželi a mohli se stále zlepšovat," věří Selnekovičová.

S kapitánkou souhlasí i Musílek: "Čeká nás ještě hodně přípravy, teď možná ještě intenzivnější. Udržet se mezi elitou bude přinejmenším stejně tak náročné jako se mezi ni dostat," vysvětluje.

"Přípravu začneme plánovat už teď. Ve Finsku jsme dostali pozvánku na tamní lednový přípravný turnaj, kterého se zúčastní většina týmů ze světové elitní dvanáctky," těší se Musílek.

Účastí na mistrovství světa skupiny A může český tým sbírat potřebné body do světového žebříčku. Tím si může snáz zajistit kvalifikaci na paralympijské hry do Pekingu 2022.

"Cesta k paralympijským hrám bude ještě dlouhá a bude vyžadovat mnoho přípravy. Jsem ráda, že se nám podařilo splnit první krůček k tomu, aby vidina kvalifikace na hry byla zase o něco blíže," uzavírá Barkmanová.