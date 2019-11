Slováci ukázali, že v boccie patří do světové špičky. V Plzni se ale blýskli i Češi

Lukáš Kuřík

Po turnajích v Havířově a v Praze završilo třetí ročník Czech Boccia Tour klání v Plzni. Západočeské město přivítalo sedmdesát sportovců, kromě české výpravy se představili také hráči ze Slovenska, Polska, Maďarska, Ruska, Ukrajiny a Velké Británie. A Češi v tvrdé konkurenci obstáli.

Boccia byla v České republice v posledních letech spíše na ústupu, na turnaji ovšem měla domácí výprava jako hostitelská země pochopitelně nejhojnější zastoupení. A to se promítlo i do výsledků.

Pár Vašíček - Svojanovský ovládl kategorii BC3. "Hrálo se mi výborně, určitě to byl velmi povedený turnaj," pochvaloval si úspěch Kamil Vašíček, který navíc v soutěži jednotlivců přidal v kategorii BC3 stříbro. Z nejcennějšího kovu se ve svých kategoriích radovali také například Barbora Skopalová nebo Adam Peška.

V Plzni se dařilo rovněž Slovákům, kteří ovládli soutěž párů v kategorii BC4. Andrejčík s Balcovou jsou ve své kategorii světovými jedničkami. I na turnaji jasně dominovali. "Slováci jsou jako země v první desítce světového řebříčku, tento pár má zlato například z Ria," připomněl kvalitu Slováků pořadatel a trenér Roman Suda, jenž účast elitních soupeřů hodnotil jako obrovskou školu pro všechny české sportovce.

O tom, že Slováci jsou na jiné úrovni, svědčí i pravděpodobná účast na paralympiádě v příštím roce. "Pokud se to podaří, tak budeme možná mít v Tokiu jednoho hráče. Slováci tak pošlou sedm až devět reprezentantů," vypočítal Suda.

I když podle něho zažilo Česko v boccie za posledních sedm let ústup ze slávy, mohly by zase přijít lepší časy. K optimismu dává důvod především výsledek Ondřeje Kaase. Teprve osmnáctiletý hráč slavil v Plzni stříbrnou medaili, celkově v letošním ročníku Czech Boccia Tour skončil na třetím místě.

"Se sezonou jsem velice spokojený. Podařilo se mi vyhrát několik medailí a získal jsem cenné zkušenosti, které se mi budou hodit do budoucna," liboval si Kaas, který získal medaili s Jaroslavem Chloubou i v soutěži dvojic, obsadili třetí příčku. "Nejhůř se hraje proti Slovákům, protože ti jsou nejlepší na světě," obdivoval mladý sportovec sílu soupeře, na kterého nestačili.

V Plzni byla k vidění i jedna novinka. Průběžné výsledky ze všech kurtů bylo možné sledovat on-line na stránkách české boccii. "Tohle byl takový testovací turnaj. Každý mohl sledovat skóre odkudkoli," potvrdil Suda.

Letošní ročník Czech Boccia Tour se vydařil, což dokládá i velmi hojná účast. Podle organizátorů by na více sportovců už nebyla kapacita a zápasy by se nevešly do tří hracích dnů.

"Letos se našeho seriálu zúčastnilo 119 hráčů. Někdo z nich hrál třikrát, někdo se třeba objevil jen na jednom z turnajů," vysvětlil Suda, který přidal i další důvody, které lákají hráče na české kurty. "V Plzni máme velmi dobrý kontrakt s hotelem, měli jsme dokonce od dopravních podniků autobusy na převoz sportovců. Máme to nastaveno, aby turnaj byl pro všechny výpravy nízkonákladový," pochvaloval si.